Duplantis a franchi une barre à 6m25 aux JO de Paris, nouveau record du monde. Image: EPA

Les perchistes vont toujours plus haut, mais existe-t-il une limite «humaine»?

Armand Duplantis a amélioré ses propres records du monde au rythme de 2 cm par an entre 2020 (6,17m) et 2024 (6,25m). La star suédoise et ses adversaires peuvent-ils «physiquement» aller encore plus haut, et si oui jusqu'où?

Jacques Treiner / the conversation

Plus de «Sport»

Un article de The Conversation

Lundi dernier 5 juillet, Armand Duplantis a non seulement obtenu la médaille d'or du saut à la perche, il l'a obtenue avec un geste superbe qui va au-delà des Jeux olympiques.

Face à des concurrents, Sam Hendricks et Emmanuel Karalis, qui avaient sauté respectivement 5,95m et 5,90m, il a commencé par effectuer un saut à 6m, ce qui lui assurait la médaille d'or. Mais il lui restait trois essais à sa disposition et après une première barre «d'échauffement» à 6,10 mètres pour battre le record olympique, il a demandé que la barre soit placée à 6,25 m, soit 1 cm de plus que son précédent record du monde, établi au mois d'avril en Chine! Façon de dire: être le meilleur aux JO, c'est bien, mais être le meilleur absolu, n'est-ce pas mieux? Pari tenu, comme on l'a vu.

Le record de Duplantis en vidéo Vidéo: extern / rest

Si l'on ne tient pas compte des 20 ans qui suivent la déclenchement de la Seconde guerre mondiale - où l'humanité avait d'autres priorités que de sauter à la perche - le record du monde a progressé régulièrement depuis 1910 jusqu'au milieu des années 1990 à un rythme d'environ 2,5 cm par an.

Progression des records mondiaux de saut à la perche. La forte croissance tient essentiellement à l'amélioration des qualités des perches. Le plateau entre le début des années 1940 et la fin des années 1950 correspond aux conséquences de la Seconde guerre mondiale. La plateau qui suit 1993 correspond à la longévité exceptionnelle du record de Sergueï Bubka.

En revanche, depuis, la progression est bien plus faible: Sergueï Bubka a été le premier à passer les 6m, en 1985, et il a gardé son record mondial de 6,15m, obtenu en 1993, jusqu'à ce que Renaud Lavillenie le détrône en franchissant 6,16m en 2014.

Il a donc fallu 21 ans d'efforts des perchistes pour gagner 1 cm!

Armand Duplantis, pour sa part, a amélioré ses propres records du monde au rythme de 2 cm par an, passant de 6,17m en 2020 à 6,25m en 2024. Est-ce le signe d'un nouveau rythme d'évolution?

Mais convoquons la physique pour y voir un peu plus clair. Un saut à la perche se déroule en trois phases :

Le sauteur court et atteint sa vitesse maximale (v) en bout de course.

Il bloque sa perche contre un butoir à la verticale de la barre, et transfère son énergie de mouvement en énergie élastique de la perche qui se plie.

La perche se détend en restituant cette énergie élastique et propulse le perchiste dans les airs.

Appelons H l'élévation de son centre de gravité. La description détaillée de l'ensemble du mouvement sauteur + perche parait à première vue très compliquée, mais une approche purement énergétique rend les choses étonnamment simples. En effet, le rôle de la perche est simplement de transformer l'énergie associée à la course du sauteur, son énergie cinétique 1/2Mv2, en énergie potentielle gravitationnelle MgH, où g désigne l'accélération de la pesanteur et M la masse du perchiste. Une bonne perche doit assurer ce transfert en emmagasinant elle-même aussi peu d'énergie que possible (vibration, déformation permanente).

Les perches en fibre de carbone, introduite en 1964, après celles en métal et les premières en bambou, ont permis d'améliorer considérablement les performances des perchistes jusqu'aux années 1990, justement pour cette raison: elles avaient un bien meilleur rapport de restitution de l'énergie.

Dans ces conditions, la perche idéale est celle qui transfère entièrement l'énergie cinétique en énergie de gravitation. Du coup, on peut écrire directement ½ Mv2 = MgH, d'où H = v2/(2g). Cela montre que la vitesse de pointe est cruciale pour déterminer la hauteur du saut. En prenant une vitesse de 10 m/s, on trouve H = 5,10m? Comment, 5,1m ? Mais on est loin du compte des 6m et plus! Mais attention, le centre de gravité du sauteur ne se trouve pas initialement au niveau du sol, n'est-ce pas? Il est debout et a son centre de gravité autour de 1 m. Donc la barre peut être placée à 5,1 + 1 = 6,1 m. CQFD.

Où placer la barre à l'avenir?

Comment expliquer, dans ces conditions, des sauts au-delà de cette estimation favorable - puisqu'on a considéré une perche idéale qui n'absorbe aucune énergie? Si l'on observe un saut avec attention, on constate que le sauteur a la possibilité, lorsque la perche passe à la verticale, de prendre appui sur elle avec ses bras pour se pousser vers le haut juste avant d'enrouler son corps autour de la barre: il y a là des centimètres précieux à gagner!

Augmenter la vitesse en fin de course serait décisif: prenons le cas limite du record du monde du 100m par Usain Bolt. Il a couru le 100 m en 9,58 secondes, ce qui donne une vitesse moyenne de 10,44 m/s, mais sa vitesse de pointe a été enregistrée à 12,42 m/s.

Si un sauteur à la perche pouvait atteindre cette vitesse en fin de course, le calcul précédent indique qu'il pourrait passer une barre à 8,86m!

Évidemment, il faudrait être capable d'atteindre cette vitesse en portant contre soi une barre de plus de 7 mètres de long et d'environ 15 kg!

Pour le moment, avec une vitesse de pointe enregistrée pour Armand Duplantis de 10,3 m/s, le calcul (toujours avec une perche parfaite) donne une hauteur de 6,41 m. La différence avec la performance du perchiste est sans doute à mettre sur le compte de l'imperfection de la perche. Avec une vitesse de 10,5 m/s, la hauteur franchie passe à 6,62 m. On voit qu'il y a encore de la marge de progression par rapport au record actuel de 6,25 m !

Sans compter ce que l'on peut gagner en améliorant la façon de pousser sur la perche au passage de la barre. Bref, il y a encore des surprises à attendre: vivement les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles!

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original