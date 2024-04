Vincent Sierro: «Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices»

Le milieu valaisan de Toulouse et de la Nati a accordé un long entretien à L'Equipe. Il y évoque son amour du football, sa famille et l'Euro 2024. Extraits.

Vincent Sierro réalise une grande saison avec Toulouse. Capitaine des Violets, le milieu formé au FC Sion possède une intelligence de jeu qui séduit et intrigue les médias français. C'est d'ailleurs pour évoquer sa passion pour la tactique que L'Equipe l'a rencontré, quelques jours avant le match nul 2-2 entre Toulouse et Marseille dimanche. «J'analyse beaucoup les matches, a admis le Valaisan. Je m'intéresse de plus en plus aux systèmes de jeu, à la façon dont les entraîneurs réagissent dans certaines situations et comment chaque joueur bouge».