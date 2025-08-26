Truls Moregard a remporté le Grand Smash de Malmö. image: keystone/shutterstock

Le ping-pong a vécu une première historique

Le Suédois Truls Moregard est devenu le premier pongiste européen à remporter un tournoi de la catégorie reine. Un véritable exploit.

Le Suédois Truls Moregard (23 ans) a écrit l'Histoire ce dimanche en ping-pong (ou tennis de table, pour les puristes): il est devenu le premier Européen à remporter un tournoi Grand Smash. Il s'agit de la catégorie reine en ping-pong, l'équivalent des tournois du Grand Chelem en tennis.

Truls Moregard a réalisé un véritable exploit, ce dimanche à Malmö. image: instagram

Il a triomphé à domicile, puisque ce seul Grand Smash organisé en Europe a eu lieu à Malmö, en Suède. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Truls Moregard – actuel 7e mondial – a décroché ce titre avec panache. En finale, il a battu le numéro 1 mondial, le Chinois Lin Shidong. Au bout du suspense, avec une septième et ultime manche remportée 11-9.

La balle de match victorieuse a d'ailleurs été à l'image de cette rencontre haletante: Moregard a conclu après une série interminable de smashs, durant laquelle son adversaire a frappé plusieurs coups de défense (des balles en cloche) alors qu'il était à plus de cinq mètres de la table...

La balle de match folle, en vidéo Vidéo: twitter

Hégémonie chinoise

Le sacre de Truls Moregard est un véritable exploit: il est tout simplement le premier pongiste non chinois à s'imposer dans un Grand Smash. Les cinq premiers tournois de la catégorie reine – instaurée en 2022, au moment de la refonte du calendrier de la fédération internationale – ont tous été remportés par des représentants de la République populaire de Chine.

C'est pareil chez les femmes: tous les six Grand Smash disputés jusqu'à présent (y compris Malmö 2025) ont vu des Chinoises être sacrées.

Le Chinois Lin Shidong est le numéro 1 mondial. Son pays domine le ping-pong. image: Keystone

Et c'est tout sauf un hasard: la Chine est encore et toujours l'immense dominateur du ping-pong mondial, tant masculin que féminin. Des preuves? Chez les hommes, le pays compte trois pongistes parmi les cinq meilleurs mondiaux (dont les numéros 1 Lin Shidong et 2 Wang Chuqin). Cette domination est encore plus écrasante chez les dames: le top 5 planétaire est 100% chinois.

Dans ce classement mondial féminin, les quinze premières places sont toutes occupées par des pongistes asiatiques. La première Européenne est la Roumaine Bernadette Szocs (16e). Côté masculin, le meilleur représentant continental est le jeune Français Félix Lebrun (6e).

La domination asiatique, et plus particulièrement chinoise, dure depuis des décennies. Depuis l'introduction du ping-pong aux JO, en 1988, toutes les dix championnes olympiques en simple viennent de l'Empire du Milieu. Chez les hommes, l'or n'a échappé que trois fois aux Chinois.

Reste désormais à savoir si ce premier titre en Grand Smash de Truls Moregard décomplexera les pongistes du Vieux Continent. Le dernier – et seul au 21e siècle – numéro 1 mondial européen a été l'Allemand Timo Boll (2011 et 2013). A n'en pas douter: Moregard, Lebrun et tous les joueurs de ce côté-ci du Bosphore et de l'Oural rêvent de monter sur ce trône si difficile à conquérir.

Leur prochain grand défi? Battre les Chinois, chez eux, lors du Grand Smash de Pékin du 25 septembre au 5 octobre.