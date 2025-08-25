A New York, Novak Djokovic et ses confrères pourraient être perturbés par des lanternes tachetées. image: watson

L'US Open est menacé par un insecte «obsédé par le sexe»

La chaleur et l'humidité ne sont pas les seuls problèmes qui risquent de gêner les tennismen et tenniswomen, ces deux prochaines semaines à New York.

Florian Vonholdt / t-online

Les tableaux principaux de simple de l'US Open ont commencé ce dimanche, à New York. Mais un invité inattendu a troublé les préparatifs et le début du dernier Grand Chelem de l'année. La lanterne tachetée (Lycorma delicatula, de son nom scientifique) prolifère en ville. Cet insecte, qui ressemble à un papillon de nuit, attire l’attention et pourrait perturber le tournoi.

Selon la presse britannique, les organisateurs s’attendent à une forte présence de lanternes tachetées pendant la compétition. Leur période de reproduction commence fin août, au moment même où démarrent les premiers matchs à Flushing Meadows.

La lanterne tachetée, qui se reproduit rapidement et massivement, est un fléau à New York. Image: Shutterstock

La Lycorma delicatula est présente dans 29 des 62 comtés de l’Etat de New York. L’espèce, connue pour sa voracité et sa reproduction fulgurante, menace de ravager les cultures fruitières et maraîchères. Le ministère local de l’agriculture redoute des conséquences graves sur l’écosystème. Le problème persiste depuis plusieurs années.

L'US Open se déroule à Flushing Meadows, au cœur du quatrième plus grand parc public de New York. Un environnement idéal pour les nuisibles. Les organisateurs redoutent donc que ceux-ci compliquent aussi la vie des joueurs et des joueuses durant les deux prochaines semaines.

Le sénateur new-yorkais Chuck Schumer a donné une conférence de presse déjà en août 2022 sur le fléau causé par la lanterne tachetée. image: imago

Un expert va plus loin. Brian Eshenaur, spécialiste des espèces invasives à l’Université Cornell, conseille dans The Sun de réagir sans hésitation:

«Si quelqu’un voit un insecte, nous lui demandons d’abord de le photographier. Puis de l’écraser» Un expert universitaire

Cet été, la lanterne tachetée a souvent fait les gros titres. Les médias la surnomment «obsédée du sexe», en raison de son intense activité de reproduction. Une invasion massive pourrait nuire à la nature new-yorkaise et gâcher l’ambiance de l'US Open.

