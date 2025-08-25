L'US Open est menacé par un insecte «obsédé par le sexe»

Les tableaux principaux de simple de l'US Open ont commencé ce dimanche, à New York. Mais un invité inattendu a troublé les préparatifs et le début du dernier Grand Chelem de l'année. La lanterne tachetée (Lycorma delicatula, de son nom scientifique) prolifère en ville. Cet insecte, qui ressemble à un papillon de nuit, attire l’attention et pourrait perturber le tournoi.
Selon la presse britannique, les organisateurs s’attendent à une forte présence de lanternes tachetées pendant la compétition. Leur période de reproduction commence fin août, au moment même où démarrent les premiers matchs à Flushing Meadows.
La Lycorma delicatula est présente dans 29 des 62 comtés de l’Etat de New York. L’espèce, connue pour sa voracité et sa reproduction fulgurante, menace de ravager les cultures fruitières et maraîchères. Le ministère local de l’agriculture redoute des conséquences graves sur l’écosystème. Le problème persiste depuis plusieurs années.
L'US Open se déroule à Flushing Meadows, au cœur du quatrième plus grand parc public de New York. Un environnement idéal pour les nuisibles. Les organisateurs redoutent donc que ceux-ci compliquent aussi la vie des joueurs et des joueuses durant les deux prochaines semaines.
Un expert va plus loin. Brian Eshenaur, spécialiste des espèces invasives à l’Université Cornell, conseille dans The Sun de réagir sans hésitation:
Cet été, la lanterne tachetée a souvent fait les gros titres. Les médias la surnomment «obsédée du sexe», en raison de son intense activité de reproduction. Une invasion massive pourrait nuire à la nature new-yorkaise et gâcher l’ambiance de l'US Open.
Adaptation en français: Yoann Graber