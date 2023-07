Margaux Varesio (à gauche) et Emma Grosvenor ne participeront pas aux championnats du monde. Image: zvg

Amitié brisée et remous dans la natation artistique suisse

Le duo Varesio-Grosvenor devait participer aux Mondiaux au Japon, mais tout a basculé juste avant de monter dans l'avion. Les circonstances ne sont pas claires.

C'était il y a une dizaine de jours, le 30 juin exactement. Margaux Varesio bouclait ses valises à la veille de se rendre au Japon pour y disputer les Championnats du monde de natation artistique. Un rêve pour la Neuchâteloise de 21 ans, qui revenait de loin: elle avait dû déclarer forfait pour les Jeux européens le mois dernier en raison d’une blessure au coccyx. Mais elle se sentait mieux et était prête à relever le défi de Mondiaux qui devaient ensuite la mener aux JO de Paris. Le problème, c'est que sa partenaire, celle sans qui rien n'est possible dans une discipline de double, n'était pas vraiment dans les mêmes dispositions.

La veille du départ, le 30 juin donc, Margaux Varesio apprend qu'Emma Grosvenor renonce à participer aux Championnats du monde (du 14 au 30 juillet). Cette dernière lui annonce carrément son retrait des bassins. «Je n’ai pas trop compris sa décision», glisse la Romande dans les colonnes d'ArcInfo ce mardi.

«Du jour au lendemain, elle m’a dit qu’elle arrêtait. Pour moi, c’était un choc» Margaux Varesio

Grosvenor (à gauche) et sa partenaire romande l'an dernier en compétition. Image: EPA MTI

Le sentiment d'incompréhension est légitime. Le duo, qui s'entraînait à Bâle, était le meilleur du pays. C'est lui qui devait représenter la Suisse au Japon puis idéalement aux Jeux olympiques 2024. «Nous vivions notre rêve. Depuis que j'ai rencontré, enfant, Virginie Dedieu, la championne du monde et médaillée olympique française de natation synchronisée, je voulais moi aussi aller aux JO», explique Varesio à CH Media, le groupe auquel appartient watson. Le rêve a donc pris fin, et voilà que les deux talents de la disciplines sont déjà confrontés à la fin de leur carrière, alors qu'elles n'ont que 21 ans.

Les deux étudiantes ne semblaient pourtant pas seulement soudées par leur rêve commun. Elles évoquaient une amitié qui allait au-delà du sport et que les difficultés avaient contribué à forger. Toutes les deux avaient dû se battre pour pouvoir pratiquer un sport marginal au plus haut niveau, avec le soutien de leurs parents respectifs, dont elles dépendaient financièrement.

«Les Championnats du monde et les Jeux olympiques auraient pu être une belle fin de carrière et une petite récompense pour nos parents qui ont rendu ce rêve possible.» Margaux Varesio

Les circonstances de la séparation demeurent floues. Varesio dit ne pas comprendre le retrait de sa partenaire, mais selon les informations de CH Media, Grosvenor aurait estimé que le duo n'était pas assez compétitif pour disputer les Mondiaux en raison de la blessure récente au coccyx de sa coéquipière romande.

Les deux ex-copines, Margaux et Emma, se faisaient appeler M&Ems.

La version officielle est encore plus mystérieuse. Contactée par la bz Basel, Vanessa Ducoloné, directrice sportive de la natation artistique chez Swiss Aquatics, explique que Grosvenor s'est retirée pour des raisons de santé, sur lesquelles elle ne peut toutefois pas s'étendre.

Margaux Varesio espère encore pouvoir se rendre au Japon et concourir avec une autre nageuse (Anna Tary) mais elle sait qu'avec sa partenaire et amie Emma Grosvenor, plus rien ne sera jamais comme avant. D'ailleurs, les deux jeunes femmes ne se parlent plus.

