Le public des Paralympiques a eu une réaction magique

Le public parisien respecte à la lettre les directives, et cela ne l'empêche pas de célébrer l'événement en cours de partie. Lors du match entre la France et le Brésil lundi, ou encore à l'occasion de Turquie-Chine le même jour, des «olas» bruyantes débutées durant les pauses se sont poursuivies dans un silence de cathédrale dès que le jeu a repris. Cela a offert de délicieuses images, dans cette arena aussi splendide que bondée.

Au pied de la Tour Eiffel, l’atmosphère est toujours aussi bouillante en soirée. Mais uniquement durant les temps morts et les différents arrêts de jeu. Il est demandé aux spectateurs de se taire quand la partie est en cours, comme au tennis, afin que les joueurs – déficients visuels – puissent entendre le grelot à l’intérieur du ballon et les indications des gardiens, guides et autres membres du staff.

Nous avions quitté le stade Tour Eiffel – et son ambiance survoltée à chaque rencontre de beach-volley – sur la médaille de bronze de la paire helvétique Tanja Hüberli/Nina Brunner. L’enceinte a réouvert ses portes et accueille désormais les épreuves de cécifoot à l’occasion des Jeux paralympiques de Paris 2024.

Les injections ont sauvé la carrière de Paula Badosa

Trois mois après avoir pensé à prendre sa retraite à 26 ans seulement parce que son dos ne lui permettait pas de bien jouer au tennis, l'Espagnole est en quart de finale de l'US Open. Elle affronte Emma Navarro ce mardi.

Quelques instants après avoir battu la Chinoise Yafan Wang (WTA 80) en 8e de finale de l'US Open dimanche, Paula Badosa a pris le temps de mesurer tout le chemin parcouru: «L'an dernier, j'étais là mais j'ai dû me retirer avant le début du tournoi. J'étais très triste. Et là, je reviens un an plus tard et je réussis mon meilleur résultat en Grand Chelem... Il y a quelques mois, je pensais à prendre ma retraite. Alors faire ce beau parcours ici, c'est un rêve qui se réalise.»