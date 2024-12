Il trompe la mort sur la Tour Eiffel

Un jeune professionnel de parkour a réalisé un salto au deuxième étage de la Dame de fer. Il aurait pu basculer dans le vide.

Emmanuel Nasshan a joué avec la mort, le 20 novembre dernier sur la Tour Eiffel. Ce Français de 22 ans, spécialiste de parkour, a réalisé un «side flip» (c'est-à-dire un salto sur le côté) à 130m du sol et sans le moindre filet de sécurité. Un faux mouvement, une mauvaise réception, et il aurait basculé dans le vide.



Il a ensuite posté sa vidéo sur les réseaux sociaux et elle est évidemment très spectaculaire.

Ce qui a attiré le jeune acrobate, qui pratique son sport depuis 7 ans, c'est le côté «iconique» du défi, comme il l'a révélé dans L'Equipe. «Je commençais à tourner en rond dans Paris, à avoir fait pas mal le tour: je repérais le saut sur Google Maps, j'y allais, je le faisais et puis voilà, c'était fini. Je voulais vraiment trouver un truc qui me challenge (...) J'ai vu la Tour Eiffel et je me suis dit ''Ça serait tellement fou de faire un truc là-bas".»

Pour se préparer, Emmanuel Nasshan a passé tout l'été à faire des side flip «dans des configurations similaires, avec des grosses hauteurs». Le jour J, il a ensuite réussi à déjouer la sécurité de la Tour Eiffel pour se retrouver sur la structure métallique du 2e étage, seul face au vide.



«C'est méga impressionnant, tu as la vue de Paris, tu marches sur les poutres... Tu comprends que tu tentes un truc de malade!» Emmanuel Nasshan dans L'Equipe

Quand il parle de son saut aujourd'hui, le jeune homme se souvient avoir été très stressé avant, mais beaucoup moins pendant. «Sur le moment, j'étais vraiment très concentré, je savais ce que je devais faire. J'étais prêt et sûr de moi.» C'est peut-être pour cela, aussi, qu'il n'est pas tombé.

