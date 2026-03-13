assez ensoleillé15°
Le challenge de Christian Dubé pourrait coûter cher à Bienne

Cette scène pourrait coûter très cher au HC Bienne

Bienne avait toutes les cartes en main pour éliminer Berne des play-ins, mais un challenge de son coach a totalement relancé le duel avant le match retour, samedi.
13.03.2026, 14:5913.03.2026, 14:59
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

Le play-in entre le HC Bienne et le CP Berne a semblé, durant quelques instants ce jeudi, être déjà plié, alors que nous n’étions qu’au match aller.

A la 47e minute de cette première des deux confrontations, Toni Rajala a inscrit le 4-1 pour les Biennois. Comme ce but est intervenu en double supériorité numérique, les Seelandais ont pu continuer à évoluer en power-play. Berne semblait alors se désintégrer, son meilleur marqueur, Victor Ejdsell, écopant une minute plus tard d’une nouvelle pénalité totalement inutile en zone offensive.

Les locaux ont continué de pousser en supériorité et ont manqué à plusieurs reprises le 5-1. Un avantage de quatre buts aurait sans doute été le coup de grâce pour le CP Berne, qui n’est parvenu que onze fois cette saison à inscrire plus de trois réalisations durant un match.

Mais les événements ont finalement pris une toute autre tournure. A la 54e minute, Romain Loeffel a trompé le gardien biennois d’un tir puissant depuis le haut du cercle de mise en jeu, réduisant l’écart à 4-2.

Cependant, le HC Bienne a contesté ce but bernois et a demandé un challenge, suspectant une obstruction sur son gardien. Effectivement, le centre du CP Berne, Emil Bemström, se trouvait directement devant Harri Säteri au moment du tir.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: extern / rest

Les arbitres ont consulté les images et il est apparu que la situation était difficile à trancher. Il y a eu un moment où Bemström se trouvait dans la zone du gardien et touchait Säteri. Cependant, au moment du tir de Loeffel, il n’était plus clair s’il se trouvait encore dans la zone. Les arbitres Mikko Kaukokari et Miroslav Stolc ont donc jugé que les preuves étaient insuffisantes pour annuler la décision prise sur la glace.

Pour les Biennois, non seulement le but du 4-2 a été concédé, mais ils ont en plus écopé d’une pénalité, le challenge de Christian Dubé ayant échoué. Et en infériorité, les locaux ont immédiatement encaissé un nouveau but. C'est Hardy Häman Aktell qui a réduit le score à 4-3.

Au lieu d’un avantage de trois ou même quatre buts, Bienne ne possède donc plus qu’une courte avance d'un but avant le match retour, samedi à Berne.

Devant son public, le CP Berne apparaît désormais capable de renverser la situation et de se qualifier pour le tour suivant. Il pourrait bien affronter le perdant du duel Rapperswil-Zoug pour une place en play-offs. Un scénario qui serait alors difficile à digérer pour le HC Bienne. Les regrets seraient sans doute immenses.

