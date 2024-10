Le rugby veut changer ses règles du jeu, mais une menace plane

World Rugby entend accélérer et dynamiser le jeu en modifiant plusieurs points de règlement. Le coach du Servette RC les commente pour watson et met en garde contre l'abus de changements qui nuirait à son sport.

Clément Fromont a l'habitude des changements. «Tous les ans, trois ou quatre nouvelles règles apparaissent», rappelle le coach, manager et directeur du Servette Rugby Club, le meilleur club suisse actuel. Mais cette fois, l'instance faîtière du rugby a travaillé en profondeur, car il s'agit de nouveautés qui peuvent modifier la façon même dont on regarde un match. C'est d'ailleurs le but:

«Les changements proposés (...) sont conçus pour améliorer l'expérience des spectateurs et des joueurs en favorisant un jeu plus rapide, en réduisant les arrêts de jeu» World Rugby

Les nouvelles règles pourraient être adoptées mondialement en cas d'approbation lors du conseil de l'instance le 14 novembre prochain. Nous avons demandé à Clément Fromont de se pencher sur les six changements principaux, de nous dire ce que cela va changer et pourquoi chacune de ces modifications est une bonne, ou une mauvaise idée.

Carton rouge

Getty Images Europe

🏉 La nouvelle règle proposée: un joueur exclu ne sera toujours pas autorisé à revenir sur la pelouse, mais pourra être remplacé après 20 minutes. Cette mesure permettra à l'équipe sanctionnée de ne plus terminer la rencontre à 14.

🧐 «Une bonne chose» «C'est une bonne chose, car au rugby, si on joue à 14 pendant plus de 30 minutes, c'est très compliqué de remporter un match. La règle actuelle du carton rouge fausse donc les débats. Et puis, avec ce changement de loi, les arbitres hésiteront sans doute moins à sortir le rouge en cas de jeu dangereux, sachant que l'équipe sanctionnée sera en infériorité numérique pendant 20 minutes seulement.» Clément Fromont

Limite de temps

🏉 La nouvelle règle proposée: les joueurs auront une limite de 30 secondes pour jouer les mêlées et les touches afin de les accélérer.

🧐 «Ça dynamise le jeu» «C'est une très bonne idée. Elle permet d'éviter les longs temps morts générés par les équipes qui se mettent en place sans trop se presser sur toutes les phases statiques, c'est à dire les touches et les mêlées. Ça casse le rythme, le public n'a rien à voir pendant ce temps et les matchs finissent par durer 2h. La nouvelle règle dynamise le jeu et favorise le spectacle.» Clément Fromont

Les renvois

🏉 La nouvelle règle proposée: les joueurs auront la possibilité de faire un arrêt de volée dans leurs 22 mètres sur les renvois. Aujourd'hui, l'équipe qui engage au coup d'envoi ou après avoir encaissé des points, botte généralement le ballon très loin dans le camp adverse, de sorte à gagner du terrain. A l'avenir, elle devra jouer plus court et donc gagner le ballon, car si la frappe atterrit dans les 22m adverse, l'équipe qui reçoit pourra stopper le jeu et trouver une touche sans être sous la pression adverse.

En rouge, l'endroit où la remise en jeu est effectuée. En bleu, les 22m de chaque équipe, qui correspondent aux deux zones rectangulaires situées proche des poteaux.

🧐 «Une bonne idée» «C'est plutôt une bonne idée, car le fait de devoir jouer plus court favorisera le jeu immédiat. On devra travailler pour disputer la récupération du ballon tout de suite, et être capable d'être dangereux à la retombée du cuir.» Clément Fromont

Le maul

🏉 La nouvelle règle proposée: les rugbymen auront l'obligation de jouer le ballon (c'est à dire de le sortir du regroupement) dès le premier arrêt d'un maul et non plus le second. A présent, lorsque l'adversaire parvient à bloquer la progression de l'équipe qui a le ballon, l'arbitre annonce «un arrêt» mais laisse le jeu se poursuivre jusqu'au second. A l'avenir, le cuir devra être sorti du paquet de joueurs dès le premier arrêt.

Un maul débute lorsque des joueurs se regroupent pour avancer à plusieurs. Ici, les All Blacks ont le ballon et poussent ensemble face aux Australiens. Getty Images AsiaPac

🧐 «C'est un peu dommage» «Un de nos points forts au Servette, ce sont justement les ballons portés. C'est une phase de jeu qui fait le charme et la spécificité du rugby, au même titre que les mêlées fermées, donc je trouve dommage d'en modifier les règles. Mais je comprends la volonté de faire ressortir le ballon au premier arrêt, donc plus tôt, pour aérer, dynamiser et accélérer le jeu.» Clément Fromont

La touche

Sur cette remise en jeu, les Bleus (Bath Rugby) ont contesté le ballon aux Verts (Leicester Tigers). Getty Images Europe

🏉 La nouvelle règle proposée: l'arbitre pourra laisser le jeu se poursuivre si un lancer en touche n'est pas droit, tant que l'équipe adverse n'a pas contesté le ballon en l'air, c'est à dire tant que la défense n'a pas décidé de disputer le ballon à la formation qui engage.



🧐 «Un changement minime» «Pourquoi pas? On verra. C'est tout de même un changement minime, car il correspond à très peu de phases de jeu. Environ 80% des ballons sont actuellement contestés sur les touches, et dans les 20% restants, les remises en jeu sont pour la plupart droites.» Clément Fromont

La transformation

🏉 La nouvelle règle proposée: World Rugby souhaiterait limiter à 60 secondes (contre 90 actuellement) le temps pour taper une transformation après un essai, afin de l'aligner sur celui d'une pénalité.

🧐 «Ça favorisera le jeu» «C'est une très bonne initiative car 90 secondes, c'est beaucoup trop, et même contre-productif: quand leur équipe est devant au score, certains joueurs laissent défiler les secondes de sorte à perdre du temps. En enlever 30 au temps autorisé favorisera le jeu.» Clément Fromont

Le coach du Servette RC rappelle enfin que son sport doit s'adapter «pour être dynamique et coller avec son temps». Mais il met aussi en garde contre des modifications qui porteraient atteinte à l'essence même du rugby. «Il faut toujours se demander pourquoi le rugby est différent, pourquoi des joueurs viennent à ce sport, et d'autres le regardent. Or c'est souvent parce qu'ils aiment les mêlées fermées et les ballons portés, les phases de combat. Si on enlève tout cela, on se retrouvera avec un sport un peu aseptisé, et ce n'est pas ce qu'on veut.»