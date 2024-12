Ce rugbyman s'est blessé de la plus improbable des manières

Un accident rarissime s'est produit lors d'un match de rugby à 7 organisé fin novembre entre le Mexique et les Bermudes. Alors qu'un essai venait d'être inscrit, la barre reliant les deux perches a cédé et est retombée sur la tête du joueur ayant aplati le ballon.

Ce sont des images inhabituelles. Trois minutes venaient d'être jouées lors d'une partie de rugby à 7 entre le Mexique et les Bermudes, comptant pour l'Americas North Seven, lorsque le numéro 9 de la sélection mexicaine, Diego Ramirez Aguilar, s'est échappé seul en direction de l'en-but.

Repris dans les derniers mètres par un adversaire, le Mexicain a été déséquilibré dans sa course et a percuté violemment le poteau droit, un choc qui a fait céder la barre transversale. Le joueur venait d'aplatir et d'inscrire les premiers points du match, quand il s'est redressé et que la barre est retombée sur sa tête.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: extern / rest

L'homme s'est à son tour effondré, se tenant la tête avec les mains. Solide, il s'est finalement relevé et a quitté ses partenaires sans l'aide du brancard. Cette action aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Or Diego Ramirez Aguilar a eu beaucoup de chance, puisque sa blessure, certes graves, a semble-t-il uniquement provoqué une importante entaille à la tête, nécessitant tout de même sept points de suture. «Je vais bien, mais j’ai eu un coup dur au rugby!», a commenté le joueur, en partageant une photo de son crâne sur les réseaux.

En parlant des réseaux sociaux, La Dépêche relate que cet accident a impressionné de nombreux internautes. «La blessure la plus folle que j’ai vue», a par exemple commenté un passionné de rugby, pourtant habitué aux placages musclés.



Côté sport, le Mexique a remporté cette rencontre (14-0), mais s'est incliné ensuite face à Trinité-et-Tobago (7-19), au stade des demi-finales. C'est le Canada, grand spécialiste du rugby à 7, qui a été titré.

(roc)