Un incident rarissime a causé une grosse frayeur à ce sauteur à ski

Kristoffer Eriksen Sundal s'est fait très peur en haut du tremplin de Lillehammer, samedi. Mais le Norvégien a eu un excellent réflexe.

Kristoffer Eriksen Sundal a eu des sueurs froides samedi en haut du tremplin de Lillehammer! A domicile, le Norvégien a été victime d'un incident rarissime en saut à ski, qui aurait pu avoir des conséquences extrêmement graves.

Alors qu'il se préparait tranquillement, assis sur la barre en haut du tremplin, il a tout à coup été percuté dans le dos par le panneau publicitaire. Celui-ci, d'habitude immobile, s'est mis à descendre sur les rails derrière le sauteur. Les cris sur la plateforme pour prévenir du danger n'ont permis d'alerter ni le technicien en charge de ce panneau mouvant, ni Kristoffer Eriksen Sundal, pris au piège.

Conséquence: poussé par le panneau, le Norvégien n'a eu d'autre option que de s'élancer, en déséquilibre et alors qu'il n'était pas prêt.

Grâce à un réflexe aussi impressionnant que salvateur, il a pu directement se mettre dans les traces et réaliser, malgré tout, un excellent saut.

La scène en vidéo 📺

Mais cet incident aurait pu lui coûter cher: une fois lancés sur le tremplin, les sauteurs ne peuvent ni revenir en arrière, ni même freiner. On n'ose imaginer la catastrophe si Kristoffer Eriksen Sundal avait dévalé cette pente de 140 mètres complètement déséquilibré ou au sol, avec notamment un risque de très lourde chute au bout de la plateforme...

En direct, le commentateur d'Eurosport n'en croyait pas ses yeux:

«Je n'ai jamais vu ça. Quelle image!»

Une fois dans l'aire d'arrivée, sain et sauf, Kristoffer Eriksen Sundal a pesté, levant les bras et jetant ses gants au sol. On peut facilement comprendre sa frustration, voire sa colère contre les organisateurs à cause de cette mise en danger.

Mais le Norvégien de 23 ans ne savait pas encore qu'il venait, malgré ces improbables circonstances, de réaliser jusqu'alors le troisième meilleur saut de la journée (132 mètres). De quoi facilement le qualifier (12e place finale) pour les deux manches principales du week-end. Quand on dit que l'adaptation à la situation et les réflexes font partie des grandes qualités des meilleurs athlètes...