Il manque quelque chose de spécial à la skieuse suisse Joana Hählen

De retour en Coupe du monde près d'un an après sa blessure à Cortina, la Bernoise s'élancera à Beaver Creek ce week-end avec des genoux abîmés, auxquels il manque pas mal de cordons fibreux.

Livia Baeriswyl

Cortina d'Ampezzo, janvier 2024. C'est un week-end noir pour les skieuses suisses. Lors de la première descente, Corinne Suter et Michelle Gisin se blessent. Le lendemain, c'est au tour de Joana Hählen d'abandonner, après avoir ressenti une vive douleur au genou et abondamment crié. Le diagnostic? Rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et fin de saison.

Une blessure presque habituelle pour Hählen. La Bernoise l'a découverte en 2011 et s'est faite opérer. La même chose s'est produite en 2014, au genou gauche cette fois-ci, la forçant à se présenter une nouvelle fois sur le billard. Bis repetita en 2018, mais à l'époque, elle décida de ne pas passer par la case «opération». La Suissesse a opté à ce moment-là pour la variante conservatrice et a tenté de stabiliser son genou gauche, par des exercices de musculation et de renforcement, et d'inombrables séances de physiothérapie.

En 2021, à Val'd'Isère en France, Joana Hählen s'est à nouveau blessée. Cette fois, le ligament interne était touché, en plus du ligament croisé antérieur droit. On parlait alors d'une déchirure «simple». Là encore, Hählen a choisi le procédé «naturel», pour se remettre sur pied rapidement, juste à temps pour les Jeux olympiques de Pékin. Or après sa blessure en janvier 2024, les clichés IRM ont été comparés avec ceux de 2021, et il a été constaté que le ligament croisé était déjà rompu à ce moment. Autrement dit, elle skie depuis plusieurs saisons sans son ligament croisé antérieur, à gauche comme à droite.

Et puisque elle semble aller vite (trois podiums en Coupe du monde, de nombreux Top 10), elle a décidé de ne pas se faire opérer cette année, après sa blessure en Italie.

La forme est bonne

«Je vais bien et j'ai beaucoup de plaisir à skier», a déclaré Joana Hählen à CH Media, groupe auquel watson appartient, au début du mois de décembre. Les premiers entraînements de vitesse, à Copper Mountain aux Etats-Unis, ont été satisfaisants. Cela signifie qu'Hählen peut pleinement solliciter son genou.

Deuxième à Val d'Isère en 2023, Hählen (à gauche) a partagé le podium avec la Suissesse Jasmine Flury. image: Keystone

Une certaine prudence subsiste néanmoins. La Suissesse se rend régulièrement chez le physiothérapeute et planifie avec vigilance ses entraînements. Le fait qu'elle n'ait plus de ligaments croisés ne la dérange guère. «Je ne le remarque pas vraiment», constate-t-elle. «Les genoux vont bien et sont stables», ajoute la femme de 32 ans. C'est en revanche plus difficile sur le plan mental. Jusqu'à présent, les sauts posaient problème. «Mais le saut n'est pas très grand à Copper Mountain. Je n'ai donc pas de problème avec ça», explique la skieuse de Lenk im Simmental.

Avant le début de la saison de vitesse, ce week-end à Beaver Creek, Joana Hählen a tâté les conditions de course. Les épreuves ne dureront pas plus d'une minute et 30 secondes. Mais «à 3'000 mètres d'altitude, c'est assez fatigant», dit-elle. Son objectif en course? Affiner ses temps et skier de manière encore plus agressive, après un été marqué par le doute.

«Je suis fière du chemin parcouru. Cet été, il y avait des jours où je n'étais pas certaine de pouvoir skier durant l'hiver. Je suis très heureuse de voir que tout se passe bien maintenant» Joana Hählen

Il y a eu la saison dernière de nombreuses blessures en Coupe du monde et les plus grandes stars du ski n'ont pas été épargnées. «Il faut faire abstraction de tout cela au moment du départ. J'essaie d'en parler le moins possible avant les courses», relate Hählen.

«Je veux monter sur le podium»

Deux deuxièmes place en descente, plus une autre en super-G sont actuellement les meilleurs résultats en carrière de la Bernoise, qui attend encore sa première victoire en Coupe du monde. Lorsqu'on lui demande quelles sont ses ambitions cette saison, elle répond du tac au tac: «Monter sur le podium». «La saison débute plus tardivement cette année et j'en suis ravie. Les Championnats du monde de Saalbach, en Autriche en février 2025, sont également un objectif majeur», avoue la skieuse.

Joana Hählen, lors du deuxième entraînement de la descente de Beaver Creek, ce jeudi. image: Keystone

La pression monte peu à peu avant les premières courses à venir dans quelques heures. Mais «je me réjouis beaucoup et je suis prête à attaquer fort», raconte la spécialiste de vitesse. Or pour Joana Hählen, ce n'est pas seulement un retour après une blessure. Elle retrouve l'endroit où elle a fait ses débuts en Coupe du monde, c'était en novembre 2013. A l'époque, elle n'avait marqué aucun point, terminant 40e de la descente et 36e du super-G. A l'époque encore, les femmes évoluaient sur une piste différente. Il s'agit donc d'une première pour elle sur la légendaire «Birds of Prey». Tout cela, sans ses deux ligaments croisés.