La nouvelle course des Mondiaux séduit les stars du ski

Nouveauté au programme cette année, le combiné par équipes fait son entrée aux Championnats du monde de ski alpin mardi à Saalbach et le format, testé avant son introduction aux JO 2026, enthousiasme les athlètes peu habitués aux épreuves par équipes.

Plus de «Sport»

La nouvelle épreuve, disputée en duo non mixte avec un descendeur et un slalomeur d'un même pays, remplace le combiné individuel, épreuve traditionnelle du circuit qui sacrait le skieur le plus polyvalent mais qui peinait à se renouveler alors que les athlètes sont de plus en plus spécialisés.

«On va dire que ça évitera certaines déconvenues visuelles pour le téléspectateur, avec des descendeurs qui perdaient le pied à tous les virages en slalom», sourit le descendeur français Maxence Muzaton.

«Un peu de fraîcheur»

Comme lui, la plupart des skieurs semblent plutôt partants pour tester le nouveau format avant les JO 2026, où le combiné par équipes fera également son entrée.

Mode d'emploi Aux Mondiaux de Saalbach, le combiné féminin se disputera selon la formule suivante: à 10h, une des deux skieuses de l'équipe participera à la descente; à 13h15, la seconde athlète du duo s'élancera en slalom. Les deux chronos seront ensuite additionnés pour donner un temps finale à la paire. La compétition des hommes se tiendra mercredi.

«Je pense qu'il ne faut pas être toujours négatif sur ce que la Fédération internationale (FIS) essaie de mettre en place, affirme le Français Nils Allègre. J'espère que ça va plaire aux gens. Moi, j'ai envie de faire un truc en équipes, ça nous manque dans notre sport et je pense que ça peut apporter un petit peu de fraîcheur sur le circuit», a-t-il ajouté.



Depuis 2017, les Mondiaux de ski proposent un «Team Event», un géant parallèle qui se dispute par équipes mixtes et qui ne concerne donc pas les spécialistes des épreuves de vitesse. Mais la discipline, certes très télégénique, n'a qu'un intérêt sportif très anecdotique et est boudée par les plus grands noms du circuit. Après avoir figuré au programme des JO en 2018 et en 2022, elle a disparu de celui des Jeux de Milan/Cortina en 2026.

Concernant le combiné par équipes, l'intérêt de la course risque de reposer sur les duos qui vont être alignés, alors que chaque pays peut présenter jusqu'à quatre équipes.

Côté suisse, Lara Gut-Behrami sera associée à Wendy Holdener pour ce qui ressemble à une «dream team» à croix blanche. Leader de la Coupe du monde de slalom, Camille Rast fera équipe avec Corinne Suter. Il y aura aussi une paire 100% romande (Malorie Blanc/Mélanie Meillard) ainsi qu'un duo composé de Priska Ming-Nufer et Eliane Christen.

Les fans américains ont longtemps espéré que les deux reines du ski Lindsey Vonn et Mikaela Shiffrin fassent équipe. Mais si Vonn a affirmé la semaine dernière qu'elle «adorerait» s'aligner avec Shiffrin, estimant que «rien ne serait plus cool que d'avoir 181 victoires en Coupe du monde dans une seule équipe», Shiffrin, de retour de blessure, avait annoncé dans un premier temps qu'elle ne participerait pas à l'épreuve pour se consacrer au géant et au slalom individuels.



Lundi, Shiffrin a finalement annoncé renoncer au géant, se laissant du temps pour participer au combiné avec son amie d'enfance Breezy Johnson, sacrée championne du monde en descente samedi. Lindsey Vonn sera donc alignée avec la slalomeuse AJ Hurt.

«Après sa victoire samedi, Breezy m'a dit: "si tu veux faire le combiné avec moi, j'en serai honorée. Pas pour la médaille, mais parce que ce serait génial de boucler la boucle"» Mikael Shiffrin sur Instagram

Reste à savoir quelle stratégie vont mettre en place les pays: faut-il aligner les meilleurs avec les meilleurs, quitte à mettre tous ses oeufs dans le même panier, ou former des duos plus homogènes pour tenter de décrocher plusieurs bons résultats?

«L'idée, c'est d'être dans quelque chose de très efficace mais il y a pas mal de choses à regarder en fait pour faire un choix stratégique, on va en discuter», a indiqué le responsable de l'équipe de France masculine Fred Perrin.

(jcz/afp/ats)