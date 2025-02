Oliver Kern a reçu un certificat attestant la réussite de son défi. image: skiresort.de/oliver kern

Il bat un étrange record du monde sur les pistes de ski

Le Munichois Oliver Kern a établi un nouveau record du monde en Suède. Celui du plus grand nombre de remontées mécaniques empruntées en une seule journée.

Adrian Bürgler Suivez-moi

101 remontées mécaniques en un jour. Ce qui serait impossible dans la plupart des stations suisses, ne serait-ce qu'en raison de la longueur des télécabines et de la taille des pistes, un Munichois vient de le réussir en Suède. Oliver Kern, le fondateur du portail spécialisé skiresort.de, a en effet établi le record du monde du plus grand nombre de remontées empruntées, qui était jusqu'ici fixé à 80 différentes.

Arpentant les domaines de Stöten, Hundfjället, Tandaadalen, Högfjället, Lindvallen et Kläppen en Suède, Kern a donc utilisé un télécabine, dix télésièges et 90 téléskis, tout cela en à peine 11 heures. L'Allemand a débuté son périple à Stöten à 7h30 et a achevé sa journée marathon en prenant à 18h30 la télécabine de Sälen à Kläppen. Une fois au sommet, Kern a eu le plaisir de recevoir un certificat attestant son record du monde.

A Lindvallen, il y aurait même eu un McDonald's sur la piste. Mais l'homme manquait de temps pour s'y arrêter, même pour un McSki semblable au McDrive. D'ailleurs, les pauses ont été peu nombreuses durant la journée. Pas étonnant donc que Kern préfère les télésièges:

«Ils sont plus confortables et surtout, pas besoin de retirer les skis» Oliver Kern

«En général, c'était assez stressant. Mais une fois la nuit tombée, j'ai pu admirer les superbes couleurs dans le ciel. Le temps était parfait», répond l'homme de 51 ans lorsqu'on lui demande s'il y a quand même eu de la place pour un peu de plaisir. De temps en temps, Kern a dû changer de domaine skiable et monter pour cela dans sa voiture. C'est pendant ces transitions ou sur les remontées qu'il se restaurait.

La première des 101 remontées empruntées. image: skiresort.de/oliver kern

Oliver Kern est en fait complètement fou de ski. Au cours de sa vie, le Munichois a déjà collectionné plus de 25 000 forfaits de ski, tous rangés dans des classeurs chez lui. A la fin de la saison, il aura skié dans 1 000 stations de ski différentes, réparties dans 35 pays sur six continents. Difficile de faire mieux.

Alors bien sûr, nous devons savoir où il s'est le plus plu en Suisse, en tant qu'éminent spécialiste des domaines skiables. «Il y a beaucoup de super domaines en Suisse. Cela dépend toujours de ce que l'on recherche. Parmi les domaines les plus grands, je trouve qu'Aletsch Arena et Arosa Lenzerheide sont parfaits. Et parmi les petites stations de ski, surtout pour les familles, je dirais Wildhaus, Pizol et Flumserberg», dit-il, non sans négliger un peu la Romandie.