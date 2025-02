Camille Rast était championne du monde juniors Keystone

Un travail de fourmi a permis à Camille Rast d'être championne du monde

La Valaisanne a réussi un authentique exploit en glanant le titre mondial en slalom sur les pentes de Saalbach, ce 15 février 2025. Un triomphe qui est celui de la régularité.

Trust the process, step by step, ces petites phrases anglophones ont jalonné la carrière de Camille Rast, elle, qui brillait chez les juniors avant de voir les blessures lui manger des années de carrière au plus haut niveau.

La skieuse de Vétroz (VS) peut rire et laisser derrière elle ses tourments. Elle qui aurait pu s'égarer dans l'écho d'un souvenir et ranger les skis à la cave après de multiples blessures, des genoux récalcitrants, un moral entamé et un changement de marque raté (de Head à Salomon). Mais elle n'a pas lâché et se retrouve au sommet du ski mondial ce 15 février 2025.

Sacrée dans la discipline en 2017 à Are, chez les juniors, 8 ans plus tard, elle dame le pion à Wendy Holdener (2e), Katharina Liensberger (3e) ou encore Mikaela Shiffrin (5e). Rast a été intouchable entre les portes, assommant la concurrence lors d'une première manche très, très solide - ses premières 40 secondes de course ont été tout simplement sublimes.

Après avoir distribué des amendes à tout le gratin féminin du slalom mondial, elle n'a pas flanché lors du second passage, alors que la situation était nouvelle pour elle. Inexpérimentée à ce niveau, elle a skié comme une vraie roublarde, produisant une deuxième manche de grande qualité (3e temps sur le second tracé).

Rast s'est tenue au plan, elle a engagé, fait plier ses skis pour stopper la folle remontée de sa cheffe de file Wendy Holdener, auteure du meilleur temps sur le second parcours.

Ce titre est beau et mérité. En 2023, elle nous confiait qu'elle cherchait de la régularité lorsqu'elle amorçait son retour au premier plan. «Je commence à revenir. Il me manque surtout de la constance sur une manche complète», nous soufflait-elle au téléphone.

Des manches rapides «à 50%»

Sûre de son destin, elle a pris le temps pour devenir l'athlète qu'elle est aujourd'hui - faut-il rappeler qu'elle mène actuellement le classement du slalom de la Coupe du monde? Rast a été patiente et a trouvé ce qu'elle cherchait: la régularité qui lui faisait défaut ces dernières années.

Toujours en 2023, la technicienne de Vétroz croyait en sa bonne étoile et charbonnait pour gommer ce petit détail pour accrocher les meilleures:

«Je suis rapide sur la moitié des secteurs: 50% de mes partiels sont dans le top 15 et les autres je suis très loin.»

Camille Rast est la définition de la difficulté du ski alpin: un travail de fourmi, pour chercher les centièmes. Cela démarre par une préparation estivale sans embûches. Elle se montrait très heureuse dans la presse helvétique après avoir connu une période d'entraînement sans pépin, qui lui a donné un bon paquet de confiance pour l'exercice 2024/2025.

Surtout qu'elle a pu capitaliser sur une très belle saison 2023/2024. Elle montait en puissance au fil des courses, alignant des 4e rang à Kransjka Gora et Jasna. Il ne lui manquait plus que deux manches de même facture et de haut niveau; la dernière marche avant d'être une top skieuse.

Car le slalom est une question de régularité, de confiance en soi pour prendre le risque qui fera la différence. Camille Rast a (re)pris confiance en revenant sur son matériel qui l'a vu briller (Head), puis elle a construit une régularité pierre après pierre.

Aujourd'hui, elle a trouvé cet équilibre comme en témoigne la totalité de ses courses depuis la saison 2023/2024, qui coïncide avec son retour chez Head. La Valaisanne n'est plus sortie depuis le 21 décembre 2023 et le slalom de Courchevel jusqu'à l'acmé de sa carrière et ce titre mondial.