Lara Gut-Behrami pourrait bientôt intégrer un musée très spécial

La skieuse est une véritable star au Tessin, où l'ancienne championne Michela Figini rêve de construire un musée dédié aux sportifs du canton.

Lara Gut-Behrami est l'une des plus grandes championnes du sport suisse, et donc tessinois. La skieuse est née à Lugano et a grandi à Comano, un petit village dans lequel elle a marqué les esprits. Son ancienne maîtresse d'école, que nous avions rencontrée en 2017, se souvenait ainsi d'une jeune fille «solaire, brillante, impliquée». Au village et dans tout le canton, tout le monde connaît cette star du ski suisse, lauréate cette saison de son deuxième gros globe.

Lara Gut-Behrami occupe une place à part au Tessin, au sens figuré mais peut-être bientôt au sens propre également. La Luganaise de 32 ans pourrait en effet intégrer un musée très spécial, puisqu'il serait consacré au sport et aux sportifs de son canton. C'est en tout cas le projet de Michela Figini qui était elle aussi, comme Lara Gut-Behrami, une skieuse d'exception. Elle a remporté 26 victoires en Coupe du monde, huit globes de cristal (deux grands, six petits), une médaille d'or aux JO et une autre aux Mondiaux.

C'est elle Image: Severin Bigler

Depuis la fin de sa carrière, Figini (57 ans) a changé de vie puisqu'elle s'occupe désormais d'un centre de padel à Biasca. C'est elle qui, depuis deux ans, tient l'accueil, sert les boissons et s'active aussi en cuisine, où elle concocte une polenta au fromage digne d'éloges.

«Mon partenaire commercial Marlon D'Amico et moi-même souhaitons offrir à tous la possibilité de pratiquer ce sport fantastique qu'est le padel-tennis. Même aux handicapés et aux autres personnes qui ont eu moins de chance que moi. Ceux qui ne peuvent pas payer la location du terrain peuvent aussi jouer gratuitement chez nous. L'idée sociale et intégrative est très importante pour moi.»

Michela Figini a investi dans un centre de padel après des recherches qui n'avaient absolument rien à voir avec ce sport:

«En fait, j'avais d'autres projets. J'étais à la recherche d'un terrain pour mon projet de musée des sportifs tessinois»

Un musée? «Oui. Notre canton a produit de nombreux grands sportifs, et pas seulement dans le ski, le hockey sur glace et le football. Je pense par exemple au pilote automobile Clay Regazzoni, à la nageuse Flavia Rigamonti, à son jeune collègue Noé Ponti, aux cyclistes Mauro Gianetti et Emilio Croci-Torti, et à bien d'autres encore. Nous n'avons probablement pas assez de place pour tous nos héros et héroïnes.»

Pilote de F1 emblématique des années 1970, Regazzoni a disputé 132 Grand Prix et en a remporté 5. Image: ullstein bild

Dans le musée que rêve de bâtir Michela Figini, Lara Gut-Behrami tiendrait bien sûr une place importante («c'est une skieuse complète, à la carrière longue et fantastique») mais il y aurait aussi d'autres grands noms du sport cantonal, certains très connus du grand public et d'autres beaucoup moins, comme le premier champion olympique tessinois. C'est Mme Figini qui raconte son histoire:

«Il s'agit du gymnaste artistique Georges Miez. Il est certes né à Winterthour, mais il est venu plus tard au Tessin et s'est appelé Giorgio. Dans les années 1920 et 1930, il a remporté huit médailles olympiques: quatre en or, trois en argent et une en bronze. Il est donc aujourd'hui encore l'athlète suisse le plus titré de l'histoire aux JO.»

«C'est ce genre d'histoires que j'aimerais raconter dans un musée ou une exposition. C'est extrêmement motivant pour les jeunes sportifs et sportives de voir tout ce qui a été fait et tout ce qui est possible de faire», ajoute Michela Figini, qui devrait elle aussi avoir sa place au panthéon du sport tessinois.

Collaboration: Thomas Renggli.