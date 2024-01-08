Corinne Suter victorieuse ++ Un choc en Ligue des champions

Alex Fiva et Fanny Smith ont dû se contenter de places d'honneur Pas de podium pour Fanny Smith en Serbie Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Les Suisses ont échoué hors du podium lors de l'étape Coupe du monde à Kopaonik, en Serbie. Alex Fiva a pris la 5e place chez les messieurs alors que Fanny Smith a dû se contenter du 6e rang.

Une deuxième course se déroulera samedi au même endroit. L'occasion pour Fiva, médaillé de bronze aux récents JO, et Smith, vice-championne olympique, de prendre leur revanche. Vendredi, les victoires sont revenues à l'Allemand Tim Hronek et à la Suédoise Sandra Näslund, qui a fêté son 45e succès en Coupe du monde.



Ligue des champions: encore un duel Real Madrid - Manchester City Les joueurs du Real Madrid seront encore aux prises avec Manchester City Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Il y aura deux gros chocs lors des 8es de finale de la Ligue des champions. Le Real Madrid sera opposé à Manchester City, alors que le Paris Saint-Germain affrontera Chelsea.

Real Madrid et Manchester City se connaissent par coeur: les deux clubs ont été aux prises lors des quatre précédentes éditions de la compétition. Les Espagnols ont remporté la double confrontation trois fois (demi-finale 2022, quart de finale 2024 et barrage 2025), alors que les Anglais avaient remporté la demi-finale 2023. Un des grands candidats au titre prendra donc la porte cette saison dès les 8es de finale.

Tenant du trophée, le Paris Saint-Germain se mesurera à Chelsea. Les deux clubs s'étaient affrontés l'été dernier aux Etats-Unis en finale du Mondial des clubs. Les Londoniens avaient causé la surprise en s'imposant 3-0.

Premier de la phase de ligue avec huit succès en autant de matches, Arsenal sera opposé au Bayer Leverkusen. Le Bayern Munich affrontera pour sa part l'Atalanta, seul rescapé italien. Les duels Newcastle - Barcelone, Galatasaray - Liverpool, Atlético Madrid - Tottenham et Bodö/Glimt - Sporting Lisbonne complètent le programme.



Descente de Soldeu: Corinne Suter renoue avec la victoire Superbe victoire pour Corinne Suter Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Corinne Suter a retrouvé les joies de la victoire en Coupe du monde. La Schwytzoise a remporté la descente de Soldeu et ainsi mis fin à une longue disette.

La Suissesse, ancienne championne olympique (2022) et du monde (2021) en descente, ne s'était en effet plus imposée depuis le super-G de Lake Louise le 4 décembre 2022, soit voici 1182 jours! Elle a fêté dans la Principauté d'Andorre son sixième succès en Coupe du monde et son quatrième en descente. Le précédent remontait à celle de Garmisch-Partenkirchen le 22 janvier 2022.

Sous le soleil, Corinne Suter (31 ans), partie avec le dossard no 4, a devancé l'Autrichienne Nina Ortlieb (dossard 3) de 0''11 et l'Italienne Sofia Goggia (dossard 6) de 0''24. L'Allemande Emma Aicher et la championne olympique américaine Breezy Johnson ont fini au pied du podium, à respectivement 0''53 et 0''61 de Suter.

Les autres Suissesses ont été plus discrètes. La Valaisanne Malorie Blanc a concédé 1''95 et Delia Durrer 2''87. Pour sa part, Janine Schmitt a chuté.



NHL: une belle soirée pour Pius Suter Pius Suter (avec le maillot de la Suisse) a brillé pour son retour en NHL Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pius Suter a vécu une belle soirée pour son premier match après les Jeux olympiques. Le Zurichois a inscrit un but et distillé deux assists pour les St. Louis Blues lors du succès 5-1 contre Seattle.

Suter a marqué le 4-1, signant ainsi son 8e but de la saison. Il avait auparavant donné deux passes décisives à Dylan Holloway, auteur d'un triplé au final et désigné homme du match devant son coéquipier suisse.

Roman Josi a pour sa part été crédité de son 29e assist de l'exercice. Le capitaine suisse des Nashville Predators a ainsi contribué à la victoire 4-2 de son équipe à Chicago contre les Blackhawks.

Les autres Suisses engagés jeudi ont tous perdu. Les New Jersey Devils, avec le trio Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler, se sont inclinés 4-1 à Pittsburgh, subissant un cinquième revers consécutif.

Malgré un assist de Janis Moser, Tampa Bay Lightning s'est incliné 5-4 sur la glace des Carolina Hurricanes. Philipp Kurashev et les San Jose Sharks ont été battus 4-1 par les Flames à Calgary.



Descente: Aicher pour se rapprocher de Vonn La Coupe du monde reprend ses droits cinq jours après la cérémonie de clôture des JO.

Les dames sont en lice dès vendredi à Soldeu, pour une descente. Deux super-G sont aussi prévus dans la station andorrane, samedi et dimanche.

C'est la malheureuse Lindsey Vonn, gravement blessée à Cortina lors de la descente olympique, qui pointe en tête de la Coupe du monde de descente après son début de saison quasi parfait dans la discipline. Mais difficile d'imaginer que l'Américaine puisse garder la main sur ce petit globe.

Quatre descentes restent au programme de l'hiver, et Lindsey Vonn ne compte que 144 points d'avance sur sa dauphine Emma Aicher, vice-championne olympique de la spécialité (ainsi que du combiné par équipe). Une autre Allemande, Kira Weidle-Winklemann, pointe au 3e rang de la Coupe du monde de descente avec 168 longueurs de retard.

Les Suissesses espèrent quant à elles se relancer après des Jeux olympiques manqués dans les disciplines de vitesse, avec la 10e place de Malorie Blanc en super-G comme meilleur résultat. La Valaisanne sera surtout à suivre de près samedi et dimanche en super-G, elle qui pointe au 5e rang du classement de la spécialité.



Conference League: le Lausanne-Sport éliminé La joie d'Omar Janneh après le 1-1 Image: KEYSTONE/AP/Laurent Gillieron Le joli parcours européen du Lausanne-Sport a pris fin jeudi soir à la Tuilière. Battus 2-1 par les Tchèques d'Olomouc, les Vaudois ont été éliminés de la Conference League au stade des barrages

Le LS peut nourrir de sérieux regrets après cette sortie de route face à une équipe largement à sa portée, qui n'avait fini qu'au 24e rang de la phase de ligue (Lausanne au 9e). Mais après le nul heureux du match aller (1-1), les Lausannois ont commis trop d'erreurs pour espérer prolonger une aventure qui avait débuté à Skopje en juillet dernier.

Volontaire mais brouillon, le LS a d'abord monopolisé le ballon sans se procurer de véritable occasion. Après 20 minutes, les statistiques indiquaient 70% de possession lausannoise mais un seul tir - écrasé et sans danger - de Nicky Beloko, qui a remplacé Jamie Roche, blessé mercredi à l'entraînement.

Une contre-attaque fatale Rapide et précis, le Sigma Olomouc a lui eu besoin d'une seule contre-attaque pour se montrer dangereux. Et sur sa deuxième, il a surpris un LS pas assez averti. Une ouverture le long de la ligne de touche, un centre tendu au deuxième poteau et voilà les Tchèques devant au tableau d'affichage (22e Sip).

Ce premier but encaissé a eu le mérite de rendre les Lausannois un peu plus agressifs et inventifs en attaque. Après un essai de Nathan Butler-Oyedeji passé proche du poteau, le LS a égalisé grâce à son homme du moment: Omar Janneh.

L'attaquant espagnol de seulement 19 ans, débarqué cet hiver de l'Atlético Madrid, a repris tant bien que mal un centre piqué de Florent Mollet qui a surpris le portier tchèque Jan Koutny (35e). Déjà passeur décisif à l'aller, Omar Janneh a marqué son cinquième but en neuf matches sous le maillot lausannois.

Sur leur lancée, les joueurs de Peter Zeidler ont eu une immense occasion de prendre les devants sur une action aussi improbable que remarquable signée Karim Sow. Le longiligne défenseur central lausannois a aligné les dribbles jusqu'à la surface adverse avant de voir sa frappe enroulée s'écraser sur la barre de Koutny (40e).

Mais, alors qu'il aurait pu retourner au vestiaire le vent dans le dos, le LS s'est fait bêtement surprendre sur un corner. Les Tchèques ont abusé de la défense en zone lausannoise et Antonin Rusek, servi seul à côté du point de penalty, a facilement pu ajuster Karlo Letica (44e).

Karim Sow encore frustré Ce 2-1 a vraiment fait mal à Lausanne, qui a semblé à nouveau emprunté aux abords de la surface tchèque à l'entame de la deuxième période. Il a fallu attendre la 66e pour voir Butler-Oyedeji recréer un frisson dans les travées de la Tuilière.

Coincés par des Tchèques solides à défaut d'être géniaux, le LS a finalement cru arracher les prolongations sur une tête de Sow, encore aux avant-postes à la 94e minute. Mais son passeur décisif Enzo Kana-Biyik a été pincé par la VAR en position de hors-jeu, pour quelques millimètres. Cruel pour le LS, qui devra se ressaisir en Super League d'ici la fin de la saison.



Un défenseur finlandais en renfort à Fribourg Gerd Zenhäusern et Gottéron ont activé leur 10e licence étrangère Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg-Gottéron a activé sa 10e licence étrangère. L'actuel 2e du classement de National League a annoncé jeudi avoir engagé jusqu’au terme de la saison le défenseur Juuso Arola.

Le Finlandais (26 ans), qui évoluait dans l'élite finlandaise avec Jukurit, doit encore passe la visite médicale vendredi. Auteur de 29 points en 49 matches disputés cette saison, il "apportera des solutions dans l'arrière-garde fribourgeoise", comme le souligne le communiqué du club.



Cristiano Ronaldo achète 25% du club d'Almeria Cristiano Ronaldo a racheté 25% du club d'Almeria Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Cristiano Ronaldo a annoncé jeudi l'acquisition de 25% du club espagnol d'Almeria, actuellement en deuxième division. La star portugaise poursuit ainsi la diversification de ses investissements.

Cette opération traduit l'"ambition" du joueur de "s'engager dans l'actionnariat des clubs de football professionnels", indique un communiqué qui ne précise pas les modalités financières de cette opération.

Cette prise de participation a été réalisée via sa nouvelle filiale d'investissements dédiée au sport, CR7 Sports Investments, récemment créée au sein de CR7 SA pour regrouper l'ensemble des ses actifs dans l'industrie sportive.

"Je me réjouis de travailler avec l'équipe dirigeante pour soutenir la prochaine phase de développement du club", s'est félicité le quintuple Ballon d'Or, cité dans le communiqué.

De son côté, le président saoudien du club, Mohamed Al Khereiji, s'est félicité de l'arrivée de l'ex-attaquant du Real Madrid, se réjouissant qu'il comprenne "le potentiel" du projet.

Cristiano Ronaldo, qui évolue actuellement à Al-Nassr en Arabie saoudite, prépare activement son avenir en élargissant son portefeuille d'investissements dans des secteurs où il est déjà présent comme l'hôtellerie, la santé, le bien-être et les médias.

Agé de 41 ans, l'attaquant portugais doit participer l'été prochain à sa sixième Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a déjà indiqué que le Mondial-2026 serait le dernier de sa carrière.



Hilary Knight regrette la blague "de mauvais goût" de Trump Hilary Knight regrette la blague de "mauvais goût" de Trump Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar L'humour du président américain Donald Trump ne passe pas.

Hilary Knight, la capitaine de l'équipe des Etats-Unis sacrée championne olympique à Milan la semaine passée, a regretté mercredi qu'une blague "de mauvais goût" de Trump ait fait de l'ombre au succès olympique de sa formation en Italie.

"J'ai trouvé que c'était une blague de mauvais goût, qui malheureusement fait de l'ombre au succès des femmes ayant remporté l'or aux Jeux olympiques", a déclaré la joueuse sur ESPN.

Dimanche, peu après la finale olympique masculine, remportée par les Etats-Unis face au Canada comme les femmes quatre jours plus tôt, Donald Trump avait invité les joueurs à la Maison Blanche. "Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien", ajoutant lors de l'appel retransmis sur les réseaux sociaux qu'il serait "probablement destitué" s'il ne le faisait pas.

Ces remarques avaient provoqué des rires parmi ses auditeurs, mais Knight a préféré souligner le "soutien" existant entre les deux équipes. "Les gars ont été mis dans une situation inconfortable, je trouve cela anormal que cet angle ait été retenu et fasse oublier la connexion" entre les deux formations.

L'équipe masculine a été accueillie mardi en grande pompe à la Maison Blanche puis au Congrès lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union prononcé par Donald Trump, alors que l'équipe féminine avait décliné l'invitation, invoquant des problèmes de "calendrier".

Coach de l'équipe de Suisse dames médaillée de bronze dans ces Jeux, Colin Muller a pour sa part été choqué par le comportement des joueurs de l'équipe masculine américaine, le qualifiant d'"indigne" dans une interview accordée à la NZZ. Au moins cinq membres de l'équipe masculine n'étaient pas présents lors de cette réception et ont rejoint directement leur franchise de NHL.



Un large succès pour Houston Reed Sheppard a brillé mercredi face à Sacramento Image: KEYSTONE/AP/Eric Christian Smith Houston a cueilli son plus large succès de la saison mercredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela ont battu de 31 points les Sacramento Kings (128-97), qui affichent le pire bilan de la Ligue.

Cette victoire, la 36e de la saison et la cinquième dans leurs sept dernières sorties, s'est rapidement dessinée. Les Rockets comptaient en effet 11 longueurs d'avance après le premier quart et 27 à la pause (77-50) face à une équipe qui avait mis fin deux jours plus tôt à une série de 16 revers consécutifs.

L'homme du match fut l'arrière Reed Sheppard, auteur de 28 points grâce à un 7 sur 16 à 3 points. L'intérieur turc de Houston Alperen Sengun a pour sa part signé un triple double, cumulant 26 points, 13 rebonds et 11 passes décisives, alors que la superstar des Rockets Kevin Durant a marqué 21 points.

Clint Capela n'a eu droit qu'à 13 minutes de jeu mercredi. Le pivot genevois a réussi 2 points, 4 rebonds et 1 contre, pour un différentiel de +19.



New Jersey battu malgré un but de Meier Timo Meier (à droite) a marqué en vain pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Timo Meier est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan offensif mercredi pour la reprise de la NHL après la pause olympique.

Le but de l'Appenzellois s'est toutefois avéré inutile, les Devils s'étant inclinés 2-1 devant les Buffalo Sabres.

Menés 2-0 à la 51e minute, les Devils ont réagi trop tard. Le but de Timo Meier, son 15e de la saison, a été inscrit à 2'30 de la fin du match. Il a bénéficié d'une passe décisive de Jack Hughes, héros du sacre olympique des Etats-Unis en finale face au Canada.

New Jersey, qui alignait également Nico Hischier et Jonas Siegenthaler dans cette partie, a ainsi concédé sa quatrième défaite consécutive. Avant-derniers de la Conférence Est, les Devils se retrouvent ainsi à 11 points d'une place en play-off.

Janis Moser et le "revenant" Lian Bichsel vont quant à eux certainement participer à ses séries finales. Tampa Bay, club du défenseur biennois, s'est imposé 4-2 face à Toronto pour signer une sixième victoire consécutive et conforter sa 1re place dans la Conférence Est.

Lian Bichsel a quant à lui signé un retour gagnant avec Dallas, qui a décroché son septième succès d'affilée en battant Seattle 4-1. Le défenseur soleurois avait manqué les 31 derniers matches de son équipe en raison d'une blessure au bas du corps, lui dont la dernière apparition remontait au 30 novembre.

A noter aussi l'absence de Nino Niederreiter dans l'alignement de Winnipeg, qui s'est imposé 3-2 après prolongation à Vancouver. L'attaquant grison est rentré blessé des Jeux olympiques, et son état de santé sera réévalué dans quelques jours.



Conference League: le Lausanne-Sport se méfie du Sigma Olomouc Lausanne retrouve le Sigma Olomouc jeudi à 21h00 pour le play-off retour de Conference League (1-1 à l'aller). Pour rallier les 8es de finale, il faudra battre le club tchèque.

"Ils sont forts défensivement, avec des attaquants capables de faire la différence sur un exploit individuel", a estimé le capitaine lausannois Olivier Custodio mercredi en conférence de presse. Ce club méconnu est-il supérieur à la Fiorentina ou au Lech Poznan? "C'est difficile de comparer, mais c'est l'une des meilleures équipes qu'on a affrontées en Europe", a répondu le milieu de terrain.

Son entraîneur Peter Zeidler lui a emboîté le pas: "La qualité du Sigma Olomouc est réelle, on l'a bien vu à l'aller en deuxième mi-temps", lors de laquelle Lausanne a été dépassé. "On n'a pas su garder notre agressivité, notre intensité, pour garder le ballon et les faire courir", a repris Olivier Custodio.

Il s'agira plutôt de réitérer la deuxième période réalisée dimanche à Lugano, réjouissante malgré la défaite 2-1. "Dominer de cette façon une équipe qui joue toujours le titre, ça facilite l'approche du prochain match", a expliqué Zeidler.

Un match comme un autre Le mentor de la Tuilière ne s'inquiète pas outre mesure de la mauvaise passe que traversent ses hommes, une série de sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, la pire de l'année lausannoise. "Oui, on est en panne de résultats, mais les performances ont toujours été correctes et positives", a-t-il jugé.

En cas d'élimination jeudi, le LS n'aurait plus que la Super League à jouer, où il compte actuellement six points de retard sur le top 6 à sept journées de la séparation en deux groupes. Une deuxième qualification consécutive pour l'Europe est donc encore lointaine.

Mais ce duel face à Olomouc n'est pas pour autant le match le plus important de la saison du LS. "Oui, c'est possible qu'on soit éliminés jeudi à minuit. On est très fier de jouer deux compétitions et on va les jouer à fond jusqu'au bout. Il y aura de toute façon un autre grand match dimanche contre Bâle (en Super League)", a déclaré Peter Zeidler.

"Le printemps à Lausanne" Pour réitérer ses précédents exploits européens, Lausanne compte comme toujours sur son "douzième homme" et sur son terrain synthétique ultrarapide qui confère un certain avantage sur la scène européenne. Mais comme l'a sagement rappelé Zeidler, "le terrain ne va pas marquer des buts pour nous, ni empêcher les contres".

Reste que la donne change après un match aller disputé sur de l'herbe en bien mauvais état en Tchéquie. Et le Sigma Olomouc n'a eu qu'une séance d'entraînement à la Tuilière pour s'y habituer - juste après celle de l'équipe de Suisse féminine qui s'est réunie à Lausanne pour préparer son début de qualification pour la Coupe du monde 2027.

Le LS espère en profiter pour rejoindre les 8es de finale de la compétition, où il affronterait l'AEK Larnaca (Chypre) ou Mayence (Allemagne). "On est prêts, tout le monde attend ce match. La météo sera au rendez-vous, c'est le printemps à Lausanne! Tout est réuni pour faire un grand match", a lancé le toujours enthousiaste Peter Zeidler.



Le Lausanne-Sport joue son avenir européen Le Lausanne-Sport accueille le Sigma Olomouc jeudi avec l'ambition de poursuivre son aventure en Conference League. Les Vaudois doivent remporter ce play-off retour pour rallier les 8es de finale.

Le match nul presque inespéré ramené de Tchéquie jeudi dernier (1-1) place le LS en position favorable. Les Lausannois doivent assumer un statut de favori dans leur enceinte de la Tuilière (21h00), là où ils n'ont encore jamais perdu cette saison sur la scène européenne.

Mais pour espérer disputer la "vraie" phase à élimination directe de la C4, et affronter l'AEK Larnaca (Chypre) ou Mayence (Allemagne) en 8es de finale, les joueurs de Peter Zeidler devront hausser le curseur par rapport au match aller.

Si l'on omet le (joli) but de l'Anglais Nathan Butler-Oyedeji, Lausanne n'a pas vraiment eu voix au chapitre sur la pelouse abîmée d'Olomouc. En deuxième période, la domination des Tchèques a été totale et il s'en est fallu de peu pour que le club de Super League ne rentre à la maison avec un ou plusieurs buts de retard.

Sept matches sans gagner Trois jours après son voyage en Moravie, le LS a par ailleurs dû enchaîner avec un déplacement à Lugano dont il est rentré bredouille (défaite 2-1). La forme actuelle des Lausannois n'incite pas vraiment à l'optimisme: ils n'ont remporté aucun de leurs sept derniers matches.

Mais voilà, le LS est de retour dans son antre, sur "son" terrain synthétique qui revient au centre des discussions à chaque match de Conference League ou presque. C'est là qu'il a fait douter le Besiktas (1-1), torpillé Breidablik (3-0) et signé un succès de prestige contre la Fiorentina (1-0).

Prolonger ce parcours européen, cette éclaircie inattendue qui tranche avec les difficultés hebdomadaires de Lausanne en Super League, ferait par ailleurs du bien à tout le football suisse. Le LS est le dernier représentant helvétique en Coupe d'Europe et le seul encore à même de faire progresser la Suisse au classement UEFA, qui sert à attribuer le nombre de tickets européens à chaque pays.



Ligue des champions: la Juventus sortie malgré un beau combat McKennie égalise et envoie les deux équipes en prolongations Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari La Juventus a frôlé l'exploit. Après avoir remonté un déficit de trois buts, elle a fini par être éliminée par Galatasaray en barrage retour de Ligue des champions, malgré un succès 3-2 ap.

Battue 5-2 à Istanbul la semaine dernière, la formation transalpine se trouvait face à un énorme défi pour renverser la vapeur. Elle a pris les devants grâce à un penalty de Locatelli (37e) avant d'être réduite à dix en raison de l'expulsion de Kelly (48e), qui a paru bien sévère. En infériorité numérique, la tâche des Italiens semblait alors quasi impossible.

Attentisme coupable Et pourtant! Profitant de l'attentisme coupable des Turcs, qui se bornaient à défendre, la Juve a arraché les prolongations grâce à des réussites de Gatti (70e) et McKennie (82e).

Durant le temps supplémentaire, les visiteurs ont enfin commencé à jouer et à profiter de leur homme supplémentaire sur la pelouse. Ils ont repris un avantage décisif grâce à Osimhen (105e) et Yilmaz (119e). Les forces des Italiens ont décliné au fil des minutes.

L'Atalanta sera donc le seul représentant de Serie A lors des 8es de finale. Le calcio ne traverse pas la meilleure période de son histoire.

