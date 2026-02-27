beau temps17°
Football: le sporran sera autorisé au Mondial 2026

Scottish fans celebrate prior to a Group A match between Scotland and Switzerland at the Euro 2024 soccer tournament in Cologne, Germany, Wednesday, June 19, 2024. (AP Photo/Martin Meissner)
Les supporters écossais sont connus pour se déplacer en masse et mettre beaucoup d'ambiance, comme ici lors du match de l'Euro 2024 à Cologne face à la Suisse. Keystone

La Fifa accorde une dérogation aux fans écossais

L'instance du football mondial a décidé d'autoriser les supporters à porter leur sacoche traditionnelle indissociable du kilt.
27.02.2026, 15:1927.02.2026, 15:19

La Fifa a accordé une autorisation spéciale aux supporters écossais, leur permettant de porter un objet traditionnel jusque-là interdit: le sporran. Cette décision fait suite à un accord entre la Fédération écossaise de football et les organisateurs de la Coupe du monde 2026, qui permet désormais aux fans de transporter cette sacoche traditionnelle dans les stades.

«La Fifa a confirmé que les sporrans seront autorisés dans les stades en accord avec les procédures standards de fouille et d'inspection»
Un porte-parole de la Fédération écossaise.

Initialement, ces sacoches, portées au-dessus du kilt, avaient été jugés trop volumineuses pour être autorisées lors des matchs. Cependant, après avoir été soumis aux procédures de sécurité habituelles, la Fifa a validé leur utilisation dans les stades. Un porte-parole de la Fédération écossaise a souligné l'importance de ces sporrans, essentiels pour conserver les effets personnels, le kilt ne comportant pas de poches.

BRAEMAR, SCOTLAND - SEPTEMBER 2: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) King Charles III (wearing, for the first time, a kilt made from the new King Cha ...
Le sporran du roi Charles III en 2023.Getty Images Europe

La Coupe du monde de football se déroulera cet été aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. L'Ecosse, qui s'est qualifiée pour la première fois depuis 1998, sera encouragée par des milliers de supporters sur place. Ses fans sont en effet connus pour se déplacer en grand nombre dans les stades et y mettre beaucoup d'ambiance.

La sélection écossaise commencera sa campagne avec deux matchs à Boston contre Haïti et le Maroc, avant un choc contre le Brésil à Miami.

(jcz/t-online)

