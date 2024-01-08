Doublé de Hischier ++ Sabalenka en finale

Les Devils mettent fin à la série de Nashville, doublé de Hischier Nico Hischier prend de vitesse le défenseur des Predators Brady Skjei. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Un doublé de Nico Hischier a permis aux New Jersey Devils de mettre fin à la série de victoires de Nashville.

Les Devils sont allés s'imposer 4-2, grâce également à un dernier but inscrit par Timo Meier et à deux assists de Jonas Siegenthaler.

Hischier avait déjà été le "bourreau" des Predators lors du précédent duel remporté 3-2 ap à fin janvier, à domicile, en scorant après 42 secondes dans la prolongation.

Jeudi soir, le Valaisan a marqué le 2-0 au milieu du 2e tiers et le 3-2 à 6 minutes du terme de la rencontre, en supériorité numérique. Meilleur buteur de son équipe, il compte 26 réussites cette saison.

Meier a scellé le score en inscrivant le 4-2 dans la cage vide à 33 secondes de la sirène finale. Troisième Suisse des Devils, Siegenthaler s'est fait l'auteur de deux assists, pour la deuxième fois d'affilée.

Malgré cette victoire, sa cinquième sur les six derniers matches, New Jersey est mal barré dans la course aux play-off. A onze matches du terme de la saison régulière, l'équipe compte 11 points de retard sur la 8e et dernière place qualificative dans la Conférence Est.

Nashville en revanche devrait pouvoir passer l'épaule. La formation de Roman Josi - qui n'a pas inscrit de point jeudi - occupe la 8e place à l'Ouest. Elle avait gagné ses cinq rencontres précédentes.

Les Golden Knights de Vegas d'Akira Schmid (gardien remplaçant jeudi) sont également dans le coup pour les séries finales (7es à l'Ouest) malgré leur défaite 4-3 après prolongation, devant leur public, contre Edmonton.

Les Blues de Saint-Louis de Pius Suter s'accrochent toujours, après leur succès 2-1 ap chez eux contre San José, qui les rapproche à 6 points des Predators au classement. Kurashev (une nouvelle fois surnuméraire chez les Sharks) n'a pas joué, contrairement à Suter.

Déjà qualifiés pour les play-off, les Dallas Stars de Lian Bichsel ont subi un quatrième revers d'affilée (2-1 à New York contre les Isles). Tampa Bay (avec Janis Moser) s'est incliné chez lui contre Seattle 4-3 ap mais reste 3e de la Conférence Est.



Sabalenka en finale contre Gauff à Miami Aryna Sabalenka en verve sur la côte Est américaine en ce début de printemps. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier La no 1 mondiale Aryna Sabalenka a dominé, comme en finale à Indian Wells, sa rivale Elena Rybakina 6-4 6-3 afin de se qualifier pour la finale du tournoi WTA 1000 de Miami.

Sabalenka, tenante du titre, est en lice pour le "Sunshine Double", le doublé américain Indian Wells et Miami, et devra pour cela dominer l'Américaine Coco Gauff en finale samedi.

Jeudi, elle a de nouveau dominé sa dauphine au classement mondial, qui l'avait battue en finale de l'Open d'Australie au mois de janvier.

Leur duel, la principale rivalité du tennis féminin actuel, a cette fois rapidement tourné en faveur de la Bélarusse, qui a réussi à breaker sur ses deux occasions en première manche.

Un long jeu sur le service adverse finalement remporté a parfaitement lancé son deuxième set (2-0) face à la Kazakhe.

L'Américaine Coco Gauff avait elle dominé la Tchèque Karolina Muchova 6-1 6-1 en début de journée pour atteindre sa première finale en Floride.



Suisse - Allemagne: un premier gros test à trois mois du Mondial La Suisse entame vendredi la dernière ligne droite vers la Coupe du monde. Elle affronte l'Allemagne à Bâle (20h45) dans un match amical qui doit lui permettre de se jauger à l'approche du Mondial.

Avec cette affiche et celle de mardi contre la Norvège, l'ambition de l'ASF est claire: se frotter aux meilleures nations européennes à moins de trois mois de la grand-messe du football (11 juin-19 juillet). Les Allemands et les Scandinaves semblent à cet égard d'excellents sparring-partners.

Ces deux matches doivent aussi permettre à la Suisse de poursuivre sur la lancée d'une année 2025 remarquable qu'elle a terminée invaincue - une première depuis 1945. Et de montrer que sa qualification presque facile pour la Coupe du monde était davantage due à sa supériorité qu'au faible niveau de ses adversaires.

Au souvenir de Francfort Murat Yakin et ses joueurs retrouvent d'abord l'Allemagne, qu'ils ont affrontée pour la dernière fois lors de la phase de groupes de l'Euro 2024. La Mannschaft avait évité de justesse l'outrage d'une défaite face à son voisin en arrachant le match nul dans le temps additionnel (1-1).

Sous la houlette de Julian Nagelsmann, l'Allemagne avait tout de même rempli sa mission rédemption en atteignant les quarts de finale de "son" Euro, où elle n'a cédé que face aux futurs champions espagnols. La jeune génération allemande semble mûre pour effacer les échecs répétés des Coupes du monde 2018 et 2022, lors desquelles la Mannschaft avait pris la porte dès la phase de groupes.

"Il faut reconnaître que notre bilan n'est pas brillant, a toutefois insisté cette semaine le capitaine allemand Joshua Kimmich. Nous ne figurerons pas parmi les grands favoris (du prochain Mondial), car nous n'avons simplement pas été à la hauteur lors des derniers tournois."

Un jeune espoir de 18 ans L'Allemagne a également connu davantage de turbulences que la Suisse pour obtenir son billet pour l'Amérique du Nord. Elle a commencé les éliminatoires par une cuisante défaite en Slovaquie (2-0) avant de corriger le tir pour finir en tête de son groupe devant les Slovaques, l'Irlande du Nord et le Luxembourg.

Le peuple allemand attend toujours les successeurs des champions du monde 2014, les futurs Neuer, Schweinsteiger, Kroos et Lahm. Le nouveau grand espoir se nomme Lennart Karl, 18 ans, qui brille déjà en Ligue des champions avec le Bayern Munich (4 buts, 2 assists en 7 matches) et a été appelé pour la première fois par Nagelsmann.

Avec Florian Wirtz, Serge Gnabry, Leroy Sané ou encore Nick Woltemade, l'Allemagne dispose d'une force de frappe certaine sur le papier, même si tous ces joueurs ne sont pas encore parvenus à faire oublier les Thomas Müller et autre Miroslav Klose.

"Nous n'allons pas nous cacher" Mais la supériorité de l'effectif allemand n'effraie pas vraiment les joueurs de Murat Yakin. "Ces dernières années, nous avons toujours fait jeu égal avec les grandes nations, que ce soit l'Angleterre, l'Italie ou la France. Je pense que ce sera aussi le cas vendredi", a affirmé Remo Freuler mercredi en conférence de presse.

Car si le groupe allemand est en perpétuelle évolution - en témoigne les retours récents d'Antonio Rüdiger et Kai Havertz - et que Nagelsmann cherche encore le "bon" système, les Suisses peuvent se baser sur une colonne vertébrale qui a fait ses preuves.

"D'un point de vue purement conceptuel, nous jouons de la même façon que lorsque nous avions affronté l'Allemagne à l'Euro. Certains joueurs ont changé, mais l'idée de jouer un football offensif, depuis l'arrière, est toujours bien présente", a expliqué Freuler.

La Suisse aborde donc avec une certaine confiance ce 55e duel face à son grand voisin (9 victoires, 9 nuls, 36 défaites). "Nous n'allons certainement pas nous cacher. Nous jouons à Bâle, à domicile, devant nos supporters, après une très bonne campagne de qualification. Nous allons rendre la tâche très, très difficile à l'Allemagne", a promis Remo Freuler.



L'Italie à un match de la Coupe du monde, le Kosovo aussi Sandro Tonali (no 8) a mis l'Italie sur orbite avec son but. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Italie est à un match de retrouver la Coupe du monde. La Squadra a battu l'Irlande du Nord 2-0 jeudi à Bergame et se rendra mardi au Pays de Galles ou en Bosnie pour tenter d'arracher son billet.

Tendus par l'enjeu, les joueurs de Gennaro Gattuso ont dû attendre la deuxième période pour faire la différence face à une "Green and White Army" comme toujours solide mais limitée offensivement.

Sandro Tonali a ouvert le score avec une belle reprise de volée du droit suite à un centre mal renvoyée par la défense nord-irlandaise (56e). Le milieu de Newscastle a ensuite servi Moise Kean, dont le bel enchaînement a permis aux supporters italiens de souffler (80e).

Absente des deux dernières Coupes du monde et privée d'une qualification directe par la Norvège cet automne, l'Italie aura une dernière occasion d'aller cherche son billet pour l'Amérique du Nord au Pays de Galles ou en Bosnie (1-1, en prolongations).

Le Kosovo peut y croire Adversaires de la Suisse dans le groupe B, le Kosovo et la Suède ont également remporté leur demi-finale des barrages. Les Kosovars ont dominé la Slovaquie 4-3 et accueilleront la Turquie mardi à Pristina pour aller chercher une première qualification historique pour la Coupe du monde.

Les Scandinaves sont quant à eux venus à bout de l'Ukraine (3-1) grâce à un triplé de leur attaquant Viktor Gyökeres. Ils recevront la Pologne de Robert Lewandowski, qui a permis à son pays de renverser l'Albanie jeudi soir (2-1).

La quatrième "finale" des barrages opposera le Danemark, facile vainqueur de la Macédoine du Nord (4-0) à la Tchéquie ou l'Irlande (2-2, en prolongations).



Fribourg égalise à 2-2 dans sa série contre Rapperswil Henrik Borgström reprend une offrande de Bertschy: c'est 2-0 pour Gottéron. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Deux partout, puck au centre: Fribourg-Gottéron est revenu à égalité de Rapperswil dans son quart de finale de play-off. Les Dragons se sont imposés 6-2 jeudi soir dans la patinoire saint-galloise.

Le vent a semble-t-il tourné dans cette série. Après avoir perdu les deux premiers matches, Gottéron vient d'enchaîner deux larges victoires pour reprendre l'avantage de la glace aux Lakers, avec la manière.

Les Dragons se sont évités bien des soucis en ouvrant rapidement le score jeudi soir. A la 8e, suite à un dégagement interdit concédé par Rappi, Michael Kapla a transpercé Melvin Nyffeler entre les jambes.

Autre bonne idée des Fribourgeois: doubler la mise au moment opportun. Ils y sont parvenus après seulement 51 secondes dans le deuxième tiers-temps, Henrik Borgström profitant d'un excellent travail de Christoph Bertschy derrière le but saint-gallois (21e).

Pas de tournant du match Le match aurait quand même pu mal tourner pour Fribourg quelques minutes plus tard. Après un 3-0 justement refusé pour une canne haute, les Lakers ont réduit la marque à la 26e par Nico Dünner, dont la faute pourtant évidente sur Yannick Rathgeb a échappé aux zèbres.

Le défenseur des Dragons a réparé cette injustice en redonnant deux longueurs d'avance à son équipe dix minutes plus tard. Il a toutefois dû s'y reprendre à trois fois pour finalement glisser le puck entre les jambes de Nyffeler (36e).

En confiance et en maîtrise, Fribourg a assuré son succès en l'espace de 22 secondes en troisième période. Nathan Marchon s'est offert le scalp de Nyffeler en échappée après une jolie interception en zone neutre (45e), puis Kevin Nicolet a inscrit le 5-1 au terme d'un 3 contre 1 joué en solo (46e).

Seule ombre au tableau pour Gottéron: sa longue disette en power-play dans cette série s'est poursuivie, malgré le 6-1 de Rathgeb tombé quelques secondes après une supériorité numérique. Mais Roger Rönnberg se satisfera sans doute de cette large victoire, achevée sur le score de 6-2 après un dernier but de Sandro Zangger (51e).

Davos manque un puck de série Davos a pour sa part manqué un premier puck de série à Zoug. Après trois victoires, les Grisons ont subi le réveil des Taureaux, vainqueurs 5-2 dans leur patinoire.

L'EVZ a pu compter sur une excellente entame de match, puisqu'il menait déjà 3-0 après 13 minutes. Davos a relancé le suspense dans le tiers médian en revenant à 3-2, mais Senteler et Wingerli ont assuré le succès des Zougois lors du troisième tiers-temps.

Le vainqueur de la saison régulière aura une deuxième occasion de rallier les demi-finales samedi soir (20h00), alors que Fribourg cherchera à prendre pour la première fois les commandes dans sa série.



Britschgi dans le top 10 après le programme court des Mondiaux Lukas Britschgi a réussi la première partie de sa mission à Prague. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Lukas Britschgi occupe une belle 9e place après le programme court des Championnats du monde de patinage artistique à Prague. Le tenant du titre, Ilia Malinin, évolue quant à lui dans un monde à part.

Lukas Britschgi a serré les poings lorsqu'il a vu son score à l'issue de la première partie de la compétition. Avec 88,30 points, il a amélioré son meilleur score de la saison de 4,14 points, et ce bien qu'il n'ait pu combiner le quadruple toe loop qu'avec un double toe loop, le seul bémol de sa prestation.

Le Schaffhousois reste sur deux déceptions aux Jeux olympiques de Milan (14e) et aux Championnats d'Europe (4e), où il était le tenant du titre. Il s'est néanmoins présenté aux Mondiaux dans d'excellentes dispositions et son programme court laisse entrevoir de belles perspectives pour le libre de samedi.

Malinin en tête L'Américain Ilia Malinin trône quant à lui seul en tête après sa performance époustouflante, avec comme point d'orgue une combinaison quadruple flip/triple toe loop. Avec 111,29 points, il est resté juste en dessous du meilleur score jamais obtenu en programme court (113,97), établi par son compatriote Nathan Chen il y a quatre ans.

Malinin dispose d'une avance conséquente sur le Français Adam Siao Him Fa (101,85), qui a lui aussi réalisé un programme sans faute et occupe la deuxième place. Un troisième titre mondial consécutif est donc à la portée de l'Américain.

Mais Ilia Malinin devra rester mentalement solide pour ne pas revivre le drame de Milan. Aux JO, il était également en tête après le programme court avant de s'effondrer, chutant à la 8e place à l'issue du programme libre.



Suisse - Allemagne: jusqu'à onze changements autorisés Murat Yakin est ravi de pouvoir voir un maximum de joueurs à l'oeuvre. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le souhait de Murat Yakin s'est réalisé: il pourra effectuer jusqu'à 11 changements lors du match amical contre l'Allemagne vendredi à Bâle (20h45). L'occasion de tester un maximum de joueurs.

L'International Football Association Board (IFAB) a en effet décidé que huit changements pourraient désormais être effectués lors des matches amicaux internationaux. Si les deux équipes sont d'accord, elles peuvent même autoriser onze changements, ce qui sera le cas pour ce Suisse - Allemagne.

"Nous avons la possibilité de faire sortir tous les joueurs de champ, c'est un gros avantage mais cela nécessitera une bonne organisation pour ne pas trop perdre le rythme du match", a déclaré Yakin jeudi en conférence de presse.

L'entraîneur bâlois se réjouit qu'un tel match de préparation puisse permettre de voir beaucoup de joueurs à l'oeuvre. "Ce sont les deux dernières occasions (réd: avec le match de mardi en Norvège) pour certains de se montrer avant la sélection pour la Coupe du monde", a-t-il rappelé.

Un onze de départ habituel Le sélectionneur a précisé que ce seront "les meilleurs" qui débuteront, "ceux qui le méritent et qui ont participé aux qualifications". Mais il entend bien profiter de tous les changements à sa disposition: "Il y en aura à la mi-temps, après 60 et après 70 minutes."

Si la Suisse devrait débuter dans son système de prédilection à quatre défenseurs, il n'est pas impossible de la voir passer à une charnière à trois durant la rencontre. Cela permettrait enfin de voir le Genevois Denis Zakaria à l'oeuvre en défense, une option que Murat Yakin essaie de mettre en place depuis plusieurs mois.



Odermatt et Shiffrin les plus riches Mikaela Shiffrin et Marco Odermatt sont les deux skieurs les plus riches Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sans surprise, Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin, vainqueurs du général de la Coupe du monde, ont empoché de loin les gains les plus élevés de la saison de Coupe du monde qui vient de s'achever.

Avec un total de 14 podiums, dont neuf victoires, Odermatt a empoché 679'000 francs, soit nettement moins que les années précédentes. Depuis sa saison record de 2023, qui lui avait rapporté 941'000 francs, ses gains n'ont pas arrêté de diminuer.

Cette saison, la victoire d'Odermatt lors du Super-G de Kitzbühel lui a rapporté à elle seule 117'000 francs. Lucas Pinheiro Braathen suit de loin le skieur de 28 ans. Le Brésilien a remporté 416'000 francs. Avec Loïc Meillard (3e, 290'000 francs) et Franjo von Allmen (5e, 255'000 francs), deux autres Suisses se sont classés dans le top 5 de ce classement des gains.

Chez les dames, personne n’a pu rivaliser avec Mikaela Shiffrin. L’Américaine a empoché 563'000 francs, soit près de 228'000 francs de plus que la deuxième, l’Allemande Emma Aicher. Camille Rast (4e, 293'000 francs) est la seule Suissesse figurant dans le top 10 féminin.



La Suisse meilleure nation pour la quatrième fois consécutive Grâce notamment aux messieurs, la Suisse a remporté le classement des nations pour la 4e fois d'affilée Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pour la quatrième fois consécutive et la sixième fois au cours des sept dernières années, la Suisse remporte le classement des nations. Un 13e sacre depuis la création de la Coupe du monde.

L'hiver dernier, Swiss-Ski s'était imposé avec 10'823 points, devançant l'Autriche de plus de 3300 points. Compte tenu de la domination des dernières années, tout autre résultat qu'une nouvelle victoire cette saison aurait été une déception.

Mais après la blessure rapide de Lara Gut-Behrami, qui avait rapporté plus de 1000 points lors des trois hivers précédents, la victoire était incertaine, d’autant plus que les points de Michelle Gisin faisaient également défaut depuis mi-décembre en raison de sa chute à Saint-Moritz.

La remontée masculine Après la première descente féminine en Engadine le 12 décembre, l’Autriche devançait la Suisse de 637 points. Mais dès le lendemain, les messieurs ont entamé leur remontée avec le triplé de Loïc Meillard, Luca Aerni et Marco Odermatt en géant à Val d'Isère. Après les courses d’Adelboden et de Zauchensee mi-janvier, les athlètes de Swiss-Ski avaient redressé la barre et pris la tête. A la fin de la saison, l’avance sur les voisins s'élève à 706 points.

Ce sont principalement les messieurs qui en ont été les artisans, avec 1312 points de plus que leurs concurrents autrichiens, et en particulier les descendeurs, qui ont marqué 1381 points de plus que les athlètes de la Wunderteam. Avec 2188 points, ils ont rapporté près d’un quart de tous les points helvétiques.

Les dames seulement quatrièmes Chez les dames, la Suisse n’a terminé qu’à la 4e place du classement général, derrière les Etats-Unis, l’Autriche et l’Italie. La dernière fois que les Suissesses avaient obtenu un classement aussi médiocre, c’était en 2015, où elles n’avaient atteint que la 5e place. Les blessures de Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin, ainsi que l’absence temporaire de Corinne Suter, ont pesé trop lourd. Mais la concurrence comptait elle aussi des absences de poids. L’Italie a dû composer sans Federica Brignone, la vainqueure du général de la Coupe du monde l’hiver précédent.

Il est fort possible que l'hiver prochain, il faille à nouveau compter sur les Suisses pour tenir l'Autriche en échec pour la cinquième fois d'affilée. La Suisse est toutefois encore loin du record: l'Autriche a dominé le classement des nations entre 1990 et 2019 et a remporté la victoire trente fois de suite!



Le CIO rétablit les tests génétiques de féminité pour les JO 2028 Porteuse du gène SRY, Caster Semenya, ici en 2022, ne pourrait plus concourir aux JO Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le CIO a conditionné jeudi la participation aux épreuves féminines des JO 2028 de Los Angeles à des tests chromosomiques. Ils étaient déjà en vigueur de 1968 à 1996 dans le monde olympique.

L'admissibilité aux compétitions olympiques féminines "est désormais réservée aux personnes de sexe biologique féminin", non-porteuses du gène SRY, a expliqué le CIO dans un communiqué, après une réunion de sa commission exécutive.

En tournant le dos aux règles édictées en 2021, qui laissaient chaque fédération internationale fixer sa politique, le CIO bannit à la fois les sportives transgenres et une grande partie des athlètes intersexes, naturellement porteuses de variations génétiques tout en étant considérées comme des filles depuis leur naissance.

Cette nouvelle politique, la première mesure majeure de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry depuis son élection il y a un an à la tête de l'instance olympique, s'appliquera à partir des JO 2028 et "n'est pas rétroactive".

Elle ne remet donc pas en cause la médaille d'or obtenue aux JO de Paris par la boxeuse algérienne Imane Khélif, qui a elle-même indiqué être porteuse du gène SRY bien que née fille et constamment présentée comme telle par le CIO quand elle était attaquée sur son genre.

Dans le détail, il reviendra aux fédérations internationales et aux instances sportives nationales d'organiser ces tests chromosomiques, qui devront être passés "une seule fois dans la vie de l'athlète", a indiqué le CIO.

Ces politiques sont déjà en vigueur depuis l'an dernier dans trois disciplines, l'athlétisme, la boxe et le ski, bien que leur application soulève des difficultés pratiques et légales: en France par exemple, les lois de bioéthique ne permettent pas de test génétique sans nécessité médicale.

Le CIO avait déjà eu recours à des tests chromosomiques de féminité entre 1968 et les JO 1996 d'Atlanta, avant d'y renoncer en 1999 sous la pression de la communauté scientifique qui contestait leur pertinence, et de sa propre commission des athlètes.



Capela et les Rockets battus Clint Capela et Houston battus Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Les Houston Rockets de Clint Capela ont subi une 2e défaite consécutive en NBA. Ils se sont inclinés 110-108 ap contre les Minnesota Timberwolves.

Kevin Durant et Alperen Sengün ont marqué 30 points chacun pour Houston. En 10 minutes de jeu, Capela a capté 4 rebonds et réussi deux contres.

Pourtant privés d'Anthony Edwards, Minnesota a renversé un match fou en prolongation. Alors menés 108-95, ils ont réussi le plus grand retour en prolongation depuis le début des statistiques automatisées en NBA (1997-1998). Julius Randle (24 points) a conclu cette folle remontée d'un tir à mi-distance à 8 secondes du terme.

Avec 43 succès pour 29 revers, les Rockets sont assurés de disputer le play-in. Ils sont pour l'heure qualifiés pour les play-off à la 6e place avec trois victoires d'avance sur les Phoenix Suns.

Les LA Clippers, sans le Fribourgeois Yanic Konan Niederhauser blessé jusqu'à la fin de la saison, ont gagné 119-94 à Toronto pour un 3e succès d'affilée et sont à 6 victoires de Houston.

Eliminés depuis belle lurette pour le play-in, les Washington Wizards ont remporté leur premier match après 16 défaites d'affilée en battant Utah 133-110. Blessé depuis le début du mois de mars, Kyshawn George souffre d'une déchirure partielle du ligament collatéral ulnaire au coude gauche. Pas d'opération pour le Valaisan, mais une saison très certainement terminée.



Ndoye, Embolo, Vargas: un trio d'attaque qui pose question Dan Ndoye, Breel Embolo et Ruben Vargas ont vécu un hiver compliqué en club. L'état de forme du trio d'attaque de l'équipe de Suisse pose quelques questions à trois mois de la Coupe du monde.

Les trois hommes ont été parmi les principaux artisans de la campagne de qualification maîtrisée de l'automne. Souvent critiqué pour son manque d'efficacité, le trio a soigné ses statistiques, notamment lors des deux victoires foudroyantes de septembre contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0).

Sur les six matches de qualification, Embolo a marqué quatre buts, Ndoye deux et Vargas un, les deux ailiers délivrant aussi trois passes décisives chacun. Plus que leur efficacité, leur entente et leurs automatismes n'avaient jamais semblé aussi bien huilés.

Cette bonne forme coïncidait avec un début de saison plutôt réussi dans leur club respectif, Embolo à Rennes, Vargas à Séville et Ndoye à Nottingham. Mais la machine s'est quelque peu enrayée une fois le billet pour la Coupe du monde en poche.

La détresse de Vargas Ruben Vargas a vécu des mois particulièrement compliqués, la faute à une blessure persistante à la cuisse gauche contractée fin novembre. Après six semaines d'absence, l'ailier de 27 ans a rechuté en moins de dix minutes le 12 janvier, quittant en larmes la pelouse du stade Ramon Sanchez Pizjuan.

Le Lucernois a toutefois pris son mal en patience pour soigner convenablement ses ischio-jambiers. Il a finalement fait son retour au jeu contre Barcelone au Camp Nou, avant d'être à nouveau titularisé samedi face à Valence.

Dan Ndoye a lui aussi été freiné par une blessure au mollet pendant les fêtes. Le Vaudois a ensuite perdu son poste de titulaire à Nottingham Forest, le club qui a déboursé environ 40 millions de francs pour s'attacher ses services l'été dernier.

En difficulté en Angleterre, Ndoye n'a plus marqué depuis le 2 octobre et sa dernière passe décisive remonte au 11 décembre. Sa première saison en Premier League est tout sauf un long fleuve tranquille, puisqu'il a déjà évolué sous les ordres de quatre entraîneurs différents depuis son arrivée. Difficile, dans ces conditions, de faire preuve de constance.

Yakin pas inquiet Breel Embolo n'a lui pas connu de pépin physique, mais son statut s'est fragilisé à Rennes. Six mois après son arrivée en Bretagne, le Bâlois doit désormais se contenter d'un rôle de joker. Il semble aussi faire les frais du départ d'Habib Beye à Marseille, l'entraîneur qui l'a fait venir du Rocher monégasque en septembre.

Interrogé sur le changement de statut de Ndoye et Embolo lors de l'annonce de sa liste, Murat Yakin n'a pas semblé inquiet, insistant sur le fait que ses deux joueurs obtenaient tout de même du temps de jeu.

Les deux hommes ont déjà traversé des moments d'inefficacité par le passé et ont souvent répondu présent avec la Suisse. En septembre, Embolo avait d'ailleurs marqué trois buts en deux matches sous le maillot rouge à croix blanche alors qu'il était "placardisé" à Monaco depuis un mois.

Un seul vrai buteur Les propos nébuleux du sélectionneur, qui a déclaré vouloir "essayer quelque chose" au poste de buteur et "prévoir quelque chose de spécial" pour Denis Zakaria (en défense ?) interrogent tout de même. Après des années d'expérimentation quasi-constante, Yakin avait semble-t-il trouvé une sorte de formule magique l'automne dernier, reconduisant pratiquement le même 11 six fois de suite.

Oui, l'entraîneur bâlois dispose d'un réservoir de joueurs offensifs talentueux, renforcé par les retours prometteurs d'Alvyn Sanches et Noah Okafor. Mais Breel Embolo est bien le seul attaquant de pointe figurant parmi les 23 joueurs de champ sélectionnés pour les deux matches contre l'Allemagne (vendredi) et la Norvège (mardi).

A moins de trois mois de la Coupe du monde, à l'heure de se mesurer à deux des meilleures nations européennes, d'aucuns feraient le choix de la stabilité. La méforme temporaire de son indiscutable trio d'attaque pourrait toutefois réveiller le côté joueur de "Muri", qui semble tenté de rebattre certaines cartes.



Marlen Reusser de retour le 1er avril Marlen Reusser de retour le 1er avril Image: KEYSTONE/AP LaPresse Près de deux mois après sa chute lors du Tour des Emirats arabes unis, Marlen Reusser va faire son retour à la compétition. La championne du monde du contre-la-montre sera de retour le 1er avril.

Près de deux mois après sa grave chute lors du Tour des Emirats arabes unis, Marlen Reusser va faire son retour à la compétition. La championne du monde du contre-la-montre sera de retour le 1er avril.

Elle prendra part à la classique belge "La Flèche flamande". Comme l'a annoncé mercredi la Bernoise de 34 ans lors d'une conférence de presse, les blessures à l'épaule et au genou gauches sont suffisamment guéries pour lui permettre de reprendre la compétition. Une première tentative de retour début mars lors des Strade Bianche était prématurée et avait dû être interrompue.

Le programme de Reusser prévoit ensuite la participation au prestigieux Tour des Flandres le 5 avril. A l’issue des classiques belges, un retour en stage d’altitude est prévu afin de se préparer de manière optimale pour la Vuelta, qui débutera début mai. Les grands objectifs de Reusser cette année sont le Tour de France, dont le départ sera donné le 1er août à Lausanne, ainsi les Championnats du monde sur route fin septembre à Montréal.



Le LHC piège Genève Le 3-1 lausannois signé Czarnik Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne a pris l'avantage dans sa série de quarts de finale des play-off face à Genève en allant gagner 5-2 aux Vernets mercredi. Les Vaudois mènent 2-1.

Les Lions ont joué un mauvais tour aux Aigles. Un de ceux qui peuvent décider d'une série? A voir. Toujours est-il qu'après s'être inclinés 1-0 lors de l'acte inaugural, les hommes de Geoff Ward ont réussi à renverser la vapeur.

Le début de partie a été marqué par la réussite des deux équipes avec un homme de plus sur la glace. Ce sont les Lions qui ont ouvert le score par Ken Jäger après neuf secondes de power-play à la 5e. Genève a répliqué à la 10e par Praplan d'un tir parfait au-dessus de l'épaule gauche de Kevin Pasche.

Mais quelques instants avant cette égalisation, Damien Riat avait eu une grosse opportunité de doubler la mise, ce qui a entraîné un décalage du bloc lausannois sur leur repli défensif.

Les Lausannois vont pourtant parvenir à tromper une deuxième fois Stéphane Charlin. Sur une action en solitaire, c'est Erik Brännström qui a inscrit le 1-2 à la 18e. Et sur ce tir, on a le sentiment que le portier grenat avait les moyens de l'arrêter.

Genève a mis pas mal de pression sur la cage de Pasche au cours du tiers médian, mais ce sont les Vaudois qui sont parvenus à ajouter une troisième réussite à la 38e grâce à Austin Czarnik qui a repris tel un joueur de baseball un puck qui volait dans les airs.

Le LHC a ajouté un quatrième but par Baragaño à la 55e pour mettre un terme aux espoirs grenat. Car oui, il y a eu un 4-2 par Saarijärvi, mais Caggiula a pu répliquer un peu plus d'une minute après.

