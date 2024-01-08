La Suisse domine l'Irlande du Nord ++ Rodrygo blessé

Ronaldo blessé, sa participation au Mondial pas compromise Cristiano Ronaldo est au repos forcé pour 2-4 semaines Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca La star portugaise Cristiano Ronaldo souffre d'une blessure au tendon des ischio-jambiers, a annoncé ce mardi son club Al-Nassr. Mais sa présence au Mondial 2026 ne semble pas compromise.

Selon certains médias, le capitaine de la sélection portugaise, âgé de 41 ans, serait éloigné des terrains entre deux et quatre semaines, de sorte que sa participation à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada ne serait pas menacée.

S'il dispute la Coupe du monde, Ronaldo deviendra le joueur comptant le plus grand nombre de participations en phase finale, avec six, chiffre que pourrait égaler son grand rival argentin Lionel Messi. L'ancien joueur du Real Madrid "a entamé un programme de rééducation et son état sera évalué jour après jour", a précisé Al-Nassr.



La Suisse domine l'Irlande du Nord 2-0 La joie des Suissesses après le 2-0 de Fölmli (de face) Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse dames a entamé de manière idéale les qualifications du Mondial 2027.

Les joueuses du sélectionneur Rafel Navarro ont battu l'Irlande du Nord 2-0 mardi à Lausanne dans la 1re journée du groupe B2.

Le score ne reflète pas la très nette domination des quarts de finaliste de l'Euro 2025. Avec un peu plus de justesse technique et de réussite, l'équipe de Suisse aurait cueilli un succès plus large. Mais les Nord-Irlandaises n'ont rien montré: un seul tir cadré - à la 93e, et sans danger pour Livia Peng - et aucun corner.

Supérieures à leurs adversaires dans tous les domaines, les Suissesses ont su faire rapidement la différence pour s'éviter des doutes inutiles. La solution est venue d'une balle arrêtée, alors que l'on pouvait légitimement craindre le jeu de tête des Nord-Irlandaises.

C'est Riola Xhemaili qui a montré la voie à suivre à la 22e minute. L'attaquante du PSV Eindhoven a récupéré le cuir à hauteur du point de penalty sur un corner botté en cloche par la capitaine Lia Wälti, avant d'armer en première intention un tir du pied droit qui a laissé sans réaction la gardienne Jacquelines Burns.

Les Suissesses ont monopolisé le ballon, déroulant le jeu offensif prôné par leur nouveau coach. Les actions intéressantes ont été très nombreuses, mais pas les véritables occasion de but. Et c'est finalement dans les arrêts de jeu que Svenja Fölmli a inscrit le 2-0 de la sécurité, d'un tir précis du gauche (91e).

A Malte samedi Le prochain rendez-vous des Suissesses est prévu samedi soir à Ta'Qali face à Malte, qui s'est incliné 3-0 en Turquie mardi. Le premier duel face aux Turques est programmé le 14 avril au Letzigrund lors de la 3e journée de ce groupe B2.



Report de la première épreuve de la saison d'endurance Le début du championnat du monde d'endurance est repoussé Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ La première manche du championnat du monde d'endurance (WEC), qui devait se tenir du 26 au 28 mars au Qatar, a été repoussée.

La décision a été prise en raison de "'l'évolution de la situation géopolitique", a précisé mardi l'organisation dans un communiqué.

"À la suite de nouvelles discussions avec nos collègues du Circuit international Lusail (LIC), où se déroule la course, une nouvelle date pour les 1812 km du Qatar, prévue pour la seconde moitié de la saison, sera finalisée et communiquée en temps voulu", indiquent les organisateurs.

La saison d'endurance débutera officiellement avec les Six heures d'Imola en Italie du 17 au 19 avril, précise le communiqué.

Concernant la F1, le président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) Mohammed Ben Sulayem a assuré de son côté lundi soir que "la sécurité et le bien-être" des acteurs de la Formule 1 dicteraient le calendrier des prochains Grands Prix programmés en avril au Moyen-Orient.

Pour le premier Grand Prix de F1 de la saison, dimanche en Australie, la guerre en Iran a provoqué de très nombreuses difficultés d'acheminement du personnel à Melbourne en raison de la fermeture d'espaces aériens entre l'Europe et l'Australie. Mais la course n'est pas menacée, a assuré lundi son organisateur.

Les courses suivantes en Chine (13-15 mars) et au Japon (27-29 mars) ne sont pas non plus menacées, mais celles de Bahreïn (10-12 avril) et d'Arabie saoudite (17-19 avril), elles, le sont. Les deux pays ont été touchés par des frappes de représailles de Téhéran.



Rodrygo blessé au genou droit et forfait pour le Mondial Rodrygo est d'ores et déjà forfait pour le Mondial 2026 Image: KEYSTONE/EPA EFE/SERGIO PEREZ L'attaquant brésilien du Real Madrid Rodrygo souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Cette grave blessure le privera de la fin de saison avec le Real et du Mondial 2026 avec la Seleção, a déclaré mardi son club dans un communiqué.

Touché lundi lors du match face à Getafe (0-1), l'attaquant de 25 ans, cadre de la séléction brésilienne (35 sélections, 7 buts), pourrait être absent au moins sept mois, selon la presse espagnole. Le Real précise également qu'il souffre d'une "rupture du ménisque latéral de la jambe droite".

Rodrygo venait d'effectuer son retour sur les terrains lundi lors de la défaite contre Getafe (0-1) en Liga, après un mois d'absence pour une blessure aux ischio-jambiers. Son absence prolongée est un coup dur pour le Real, déjà privé de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham, mais surtout pour son sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti, qui ne pourra pas compter sur lui pour le Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-20 juillet).



Contrat rompu entre DiDomenico et Ambri Chris DiDomenico quitte Ambri avec effet immédiat Image: KEYSTONE/ TI-PRESS/ANDREA BRANCA Le divorce est consommé entre le HC Ambri-Piotta et Chris DiDomenico. Le club léventin annoncé s'être séparé "d'un commun accord et avec effet immédiat" de son attaquant canadien de 37 ans.

La décision a été prise "après un échange approfondi et transparent" entre les deux parties, souligne le communiqué. Elle s'inscrit "dans la stratégie adoptée par le club au cours des dernières semaines", avec la volonté de se concentrer "sur un ADN sportif blanc et bleu."

Chris DiDomenico était arrivé à Ambri-Piotta en octobre 2024 en provenance de Fribourg-Gottéron, qui l'avait échangé contre Jakob Lilja. Au bénéfice d'un contrat portant jusqu'au terme de la présente saison, il a réussi 41 points - dont 10 buts - en 47 parties disputées dans cet exercice 2025/26.



Joana Hählen arrêtera en fin de saison Joana H鋒len va ranger ses lattes au terme de cette saison Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Joana Hählen annonce à son tour sa retraite sportive pour la fin de la saison, selon un communiqué de Swiss-Ski.

La Bernoise de 34 ans a disputé 166 courses de Coupe du monde depuis ses débuts sur le Cirque blanc en novembre 2013, décrochant cinq podiums (trois 2es et deux 3es places).

"Ma retraite n'a pas été une décision spontanée, mais l'aboutissement d'un long processus", explique Joana Hählen, citée dans le communiqué de Swiss-Ski. "Après ma blessure il y a deux ans, j'ai tout donné, mentalement et physiquement, pour repousser une nouvelle fois mes limites", poursuit-elle.

"Mais mon esprit et mon corps n'étaient pas toujours prêts à prendre ce risque. A l'arrivée à Soldeu (red: dimanche à l'issue du super-G), j'ai su qu'il était temps d'arrêter. J'ai tout tenté une dernière fois et j'en suis fière", déclare encore celle qui a subi quatre déchirures des ligaments croisés au cours de sa carrière.



World Tour: pas de classiques printanières pour Tim Wellens Pause forc閑 pour le champion de Belgique Tim Wellens Image: KEYSTONE/AP POOL/MOSA'AB ELSHAMY Tim Wellens souffre d'une fracture de la clavicule suite à une chute dimanche lors de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il sera absent plusieurs semaines et manquera les classiques flamandes et ardennaises.

"Mon printemps se termine déjà, avant même d'avoir vraiment commencé", a indiqué le champion de Belgique sur son compte Instagram au lendemain d'une opération qui s'est déroulée "avec succès". Wellens est l'un des lieutenants de Tadej Pogacar qu'il accompagne sur la plupart des courses, sur les classiques de printemps et au Tour de France notamment.

Vainqueur mi-janvier de la Clasica Jaen en Espagne, Wellens avait pris l'an passé la 3e place des Strade Bianche, la classique italienne programmée ce samedi.



HC Davos: Luca Hollenstein ne jouera plus cette saison Fin de saison pour Luca Hollenstein Image: KEYSTONE/JUERGEN STAIGER Le HC Davos sera privé jusqu'au terme de la saison de son gardien Luca Hollenstein (25 ans). Celui-ci s'est blessé au genou droit samedi contre Kloten. Il sera prochainement opéré.

Cette saison, Hollenstein a disputé 20 matches avec le club grison, leader de National League. Pour le remplacer, Davos a engagé le Finlandais Roope Taponen (24 ans) avec un contrat valable jusqu'en fin de saison. Il évoluait jusqu'ici à Ilves Tampere et avait auparavant porté le maillot d''IFK Helsinki de 2021 à 2025, ce qui lui avait permis de disputer la Coupe Spengler à Davos en 2022.



Formule 1: incertitudes sur le calendrier en avril Mohammed Ben Sulayem suit de près la situation au Moyen-Orient Image: KEYSTONE/AP/DARKO BANDIC Mohammed Ben Sulayem a assuré que "la sécurité et le bien-être" des acteurs de la F1 dicteraient le calendrier des prochains Grands Prix. L'incertitude règne sur ceux prévus en avril au Moyen-Orient.

"Dans ce moment d'incertitude, nous espérons le calme et un retour rapide à la stabilité. Le dialogue et la protection des civils doivent rester la priorité", a déclaré Mohammed Ben Sulayem, président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

"Nous sommes en contact permanent avec nos clubs affiliés (à la FIA, NDLR), les promoteurs de championnats, les équipes et nos collègues sur le terrain, tout en suivant de près et en responsabilité les évolutions" du conflit, a ajouté l'ancien pilote de rallye émirati.

"La sécurité et le bien-être guideront nos décisions quant aux prochaines courses des Championnats du monde d'endurance et de Formule 1", a-t-il insisté. La saison d'endurance (WEC) doit débuter fin mars au Qatar.

Course assurée en Australie Pour le premier Grand Prix de F1 de la saison, dimanche en Australie, la guerre en Iran a provoqué de très nombreuses difficultés d'acheminement du personnel à Melbourne en raison de la fermeture d'espaces aériens entre l'Europe et l'Australie. Mais la course n'est pas menacée, a assuré son organisateur.

Les courses suivantes en Chine (13-15 mars) et au Japon (27-29 mars) ne sont pas non plus menacées. Celles de Bahreïn (10-12 avril) et d'Arabie saoudite (17-19 avril) sont par contre en suspens. Les deux pays ont été touchés par des frappes de représailles de Téhéran. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le conflit en Iran et dans la région pourrait durer plus longtemps qu'initialement prévu.



NBA: les Houston Rockets de Capela victorieux Clint Capela en action Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond En NBA, les Houston Rockets, avec Clint Capela (4 points), ont gagné 123-118 sur le parquet des Washington Wizards. L'helvético-canadien Kyshawn George a inscrit 16 points pour le club de la capitale.

Le Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a pour sa part fêté un succès 114-101 avec les Los Angeles Clippers face aux Golden State Warriors. Le Suisse a marqué 11 points.



NHL: Lian Bichsel marque deux fois Une belle soir閑 pour Lian Bichsel Image: KEYSTONE/AP/LM OTERO Lian Bichsel s'est illustré lundi en NHL. Le défenseur suisse des Dallas Stars a marqué deux buts lors du succès 6-1 de son équipe sur la glace des Vancouver Canucks.

Pour son troisième match après une longue blessure, Bichsel a inscrit deux belles réussites sur le 2-1 et le 6-1. A chaque fois, il a placé le puck dans la lucarne grâce à des tirs aussi précis que puissants.

Les Nashville Predators ont fait une mauvaise opération dans la course aux play-off en s'inclinant 4-2 à domicile contre les Detroit Red Wings. Le capitaine Roman Josi a été crédité d'un assist, mais il était sur la glace lors des quatre buts encaissés par son équipe, dont le 3-2 marqué alors que les Predators évoluaient à cinq contre quatre.



Wawrinka de retour au Parc des Eaux-Vives Stan Wawrinka (ATP 92) fera ses adieux au public romand vraisemblablement au Parc des Eaux-Vives.

Le Vaudois disputera en effet le prochain Geneva Open (16-23 mai), ont annoncé les organisateurs de l'ATP 250 genevois mardi.

Double vainqueur du tournoi en 2016 et en 2017 - pour son 16e et dernier titre sur l'ATP Tour -, Stan Wawrinka est la première tête d'affiche à confirmer sa participation à la onzième édition de ce tournoi qui se dispute sur terre battue juste avant Roland-Garros. Il s'agira de sa sixième participation au Geneva Open, mais de la première depuis 2019.

Le triple vainqueur de Grand Chelem ne pouvait cependant décemment pas "bouder" le Geneva Open lors de son ultime saison sur le circuit. Impossible non plus d'imaginer que les organisateurs genevois ne déroulent pas le tapis rouge à l'ex-no 3 mondial, à qui le patron des Swiss Indoors de Bâle Roger Brennwald a promis une invitation pour l'édition 2026 dès l'automne dernier.

Après avoir rempli un premier objectif en revenant dans le top 100 du classement ATP, Stan Wawrinka caresse encore l'espoir de conquérir un dernier titre, de préférence sur le circuit principal. Le Parc des Eaux-Vives pourrait être le cadre idéal pour un ultime exploit du Vaudois de bientôt 41 ans. Mais les organisateurs espèrent bien attirer d'autres stars, parmi lesquelles le tenant du titre Novak Djokovic.



28e journée: Winterthour accueille Servette La 28e journée du championnat de Super League se déroule de mardi à jeudi soir. Un seul match est toutefois programmé mardi.

Il opposera dès 20h30 deux équipes en panne de confiance et en manque de points: la lanterne rouge Winterthour et le 10e du classement, Servette.

Les banlieusards zurichois, qui accusent désormais 10 longueurs de retard sur le 11e Grasshopper, ont perdu leurs quatre derniers matches de championnat en encaissant 14 buts au total. Le Servette FC reste pour sa part sur quatre nuls d'affilée.

Privés de victoire depuis six matches, les Grenat sont à 10 points du top 6. Un objectif qui paraît inaccessible pour les hommes du coach Jocelyn Gourvennec alors qu'il reste six journées avant le début de la phase finale (Championship et Relegation Group).



Murat Yakin donne un entraînement aux jeunes du FC Lutry Murat Yakin (à droite) et son adjoint Davide Calla ont réservé une belle surprise aux jeunes du FC Lutry. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Durement touchés par le drame de Crans-Montana, les jeunes du FC Lutry ont reçu la visite de Murat Yakin lundi. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse est venu leur donner un entraînement surprise.

La visite, mise en avant par 24 heures, n'avait pas été communiquée préalablement par l'Association suisse de football (ASF), ni par le FC Lutry. "Nous voulions offrir un moment de bonheur aux équipes qui ont perdu des jeunes", a expliqué le porte-parole de l'ASF Adrian Arnold, contacté par Keystone-ATS.

La fédération a ainsi pris contact avec Stéphane Bise, le président du club de la banlieue lausannoise. Il a ensuite été décidé de rassembler les joueurs et les familles ce lundi soir, en leur réservant la surprise de la venue du sélectionneur, de son adjoint Davide Calla et de l'entraîneur des gardiens Patrick Foletti.

"Le sélectionneur a d'abord pris la parole pour exprimer toute sa solidarité envers le club et les personnes touchées par le drame. Il a également souhaité beaucoup de courage aux jeunes encore hospitalisés", a ajouté Adrian Arnold. Murat Yakin et ses adjoints ont ensuite animé l'entraînement des juniors A et B du club, devant de nombreux parents.

Le FC Lutry a été particulièrement touché par le drame de Crans-Montana, qui a fait 41 morts et 115 blessés dans la nuit du Nouvel An. De nombreux jeunes du clubs font partie des victimes.

