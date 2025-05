Lausanne bat YB ++ Olympic et les Lions en forme

Super League: Lausanne bat YB et peut viser l'Europe C'est la joie pour les joueurs du LS Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Lausanne-Sport a idéalement entamé le Championship Group. Lors de la 34e journée de Super League, les Vaudois ont battu les Young Boys 3-2. Ce succès leur permet d'envisager une place européenne. Ce duel entre les deux éliminés de la Coupe a été très animé. Les deux équipes avaient à coeur de réagir, et c'est le LS qui y est parvenu. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score contre le cours du jeu par l'inévitable Fassnacht (27e), qui profitait d'une erreur de Dussenne. Ce dernier se rachetait juste avant la pause en égalisant de la tête. Les hommes de Ludovic Magnin passaient devant dès la reprise, grâce à une tête de Sène (48e). Okou, sur un exploit individuel, réalisait le break (72e) avant la réussite de Males (80e). En fin de match, Letica a réussi plusieurs parades aussi importantes que brillantes. Avec ce succès, le LS compte désormais 50 points. Il dépasse provisoirement Lugano (49) et se rapproche de Lucerne (51) - qui s'affronteront dimanche en Suisse centrale - et YB (53). Une participation à une Coupe d'Europe est donc dans le viseur du club de la Tuilière. Quant à YB, ce revers lui ôte ses derniers minces espoirs de garder son titre.

Demi-finales: Olympic et les Lions gagnent l'acte I Boris Mbala (au centre) et les Lions ont maîtrisé leur sujet samedi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les favoris ont imposé leur loi à domicile samedi dans l'acte I des demi-finales des play-off de SBL. Olympic a dominé Massagno 96-76, alors que les Lions de Genève ont écrasé Pully Lausanne 104-70. Le succès des Fribourgeois, sextuples tenants du titre national, s'est dessiné en première mi-temps déjà. Les hommes du coach Thibaut Petit ont forcé la décision en réussissant un partiel de 11-1 pour entamer le deuxième quart, prenant ainsi rapidement le large (35-20 à la 13e). Olympic, qui a compté jusqu'à 24 longueurs d'avance et n'a jamais été mené au score samedi à St-Léonard, a pu s'appuyer sur un Arnaud Cotture en pleine bourre. L'intérieur valaisan a cumulé 23 points (avec un magistral 7/10 derrière l'arc!), 9 rebonds et 4 contres. Contraints de disputer un cinquième match en demi-finale face à Union Neuchâtel, les Lions de Genève ont dû batailler plus longuement pour vaincre la résistance de Pully Lausanne au Pommier. Un partiel de 17-2 réalisé en l'espace de trois minutes au troisième quart leur a permis de faire la différence. De 47-50 à la 22e, le score est ainsi passé à 64-52 à la 25e. Pully Lausanne, qui s'était parfaitement relancé après avoir été mené de 14 longueurs à la 11e (27-13), n'est pas parvenu à inverser une deuxième fois la tendance. Pire, les Foxes ont craqué pour accuser déjà 30 points de retard à la 35e (91-61).

Relegation Group: lutte totalement relancée en bas de classement Le bonheur pour Jankewitz et Lukembila Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Winterthour peut toujours croire au maintien en Super League. Leur succès 2-0 contre Grasshopper lors de la 34e journée dans le Relegation Group est sans prix. Les pensionnaires de la Schützenwiese ont fait la différence en début de seconde période. Ils ont marqué par Lukembila (47e) et Lüthi (53e). GC avait bénéficié des meilleures occasions avant la pause, mais a payé cher son manque d'efficacité. Winterthour a le vent en poupe, avec quatre succès et un nul sur les cinq derniers matches. La lutte contre la relégation devient très serrée. Sion, qui recevra Saint-Gall dimanche, compte 36 points. Yverdon, qui accueillera le FC Zurich, en totalise 33, tout comme Grasshopper et Winterthour. Tout reste possible pour ces quatre équipes.

GP de Miami: Norris gagne le sprint devant Piastri et Hamilton Lando Norris a emmené un doublé McLaren en sprint Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté une course sprint très animée du Grand Prix de Miami, courue sur une piste humide. Il a précédé son coéquipier Oscar Piastri. La pluie a pimenté l'épreuve. Partis en pneus intermédiaires, les pilotes ont dû changer pour des slicks aux deux tiers de la course. Celle-ci s'est conclue derrière la voiture de sécurité après une sortie de route de Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari), qui a été l'un des premiers à passer aux stands, en a profité pour s'emparer du troisième rang. Pour sa part, son coéquipier Charles Leclerc n'a pas pu disputer ce sprint. Le Monégasque a été surpris par l'aquaplaning dans son tour pour rejoindre la grille: il a tapé un mur et endommagé sa monoplace. Les mécaniciens vont tenter de la réparer d'ici aux qualifications pour le Grand Prix, qui doivent débuter à 22h00.

Wawrinka peut ércire une page d'histoire dimanche Wawrinka est en finale Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 158) est en finale du Challenger d'Aix-en-Provence. Le Vaudois s'est imposé 6-4 6-4 devant le Croate Borna Gojo (ATP 353) samedi en demi-finale sur la terre battue aixoise. Il peut devenir dimanche le premier quadragénaire de l'histoire à remporter un Challenger! Certes, il ne s'agit "que" du circuit Challenger. N'empêche que Stan Wawrinka a démontré encore une fois que sa motivation était intacte. Il n'a pas disputé de finale depuis la fin juillet 2023, lorsqu'il s'était incliné à ce stade de la compétition dans l'ATP 250 d'Umag face à l'Australien Alexei Popyrin. Le triple vainqueur de Grand Chelem, qui a justement sorti Popyrin (ATP 26) au 2e tour jeudi, vise un huitième trophée sur le front des Challengers. Son dernier sacre dans un tournoi de cette catégorie remonte au mois d'août 2020, à Prague, où il faisait son retour après que le circuit s'était mis en pause en raison de la pandémie de Covid-19. Samedi, Stan Wawrinka a maîtrisé son sujet face à Borna Gojo, qu'il avait écrasé 6-2 6-3 dans le Challenger de Naples. Il retrouvera dimanche en finale un autre Borna croate, l'ancien no 12 mondial Borna Coric (ATP 104), qu'il avait également battu à Naples à la fin mars, et sur le même score qui plus est! S'il s'imposait, le Vaudois se retrouverait aux alentours de la 115e place du classement ATP.

Le jeune leader de Tudor réussit son baptême du feu Leader de l'équipe Tudor, Mathys Rondel a parfaitement tenu le choc samedi Image: KEYSTONE/EPA Mathys Rondel s'est bien accroché dans la montée finale lors de l'étape-reine du Tour de Romandie. Septième à Thyon 2000, le Français de l'équipe Tudor figure dans le top 10 du général. La formation suisse évolue certes sans ses figures de proue que sont Marc Hirschi et Julian Alalphilippe, ni le Jurassien Yannis Voisard, mais son maillot a quand même été aperçu en tête de course samedi en Valais. Elle doit cela au jeune Français Mathys Rondel, qui découvre à 21 ans la boucle romande avec l'étiquette de leader. "Je ne pense pas qu'on espérait d'aussi bons résultats pour être honnête. Faire deux tops 10 de suite, sur deux efforts différents, une montée +punchy+ (réd: aux côtes de Cossonay, où il a terminé 10e vendredi) et une longue ascension aujourd'hui (réd: samedi), ce n'est pas dégueu", a lâché le natif du Mans après avoir franchi la ligne d'arrivée à 1'13'' de son compatriote Lenny Martinez. Devant Remco Evenepoel Le coureur de Tudor a longtemps suivi le rythme soutenu imposé par les deux UAE, le Portugais Joao Almeida et l'Australien Jay Vine. "C'était une première pour moi à cette intensité, sur une telle longueur (réd: 20,2 km à 7,7% de moyenne). C'est une petite fierté d'être parmi les meilleurs du peloton et même de terminer devant certains", a poursuivi Rondel, qui a franchi la ligne avant Remco Evenepoel et certains grimpeurs de renom (Sergio Higuita, Juan Pedro Lopez, Emanuel Buchmann ou encore Lennert Van Eetvelt). Sa performance est d'autant plus remarquable que son équipe a essuyé un abandon par jour depuis le prologue de mardi. Seuls deux de ses six coéquipiers étaient ainsi sur la ligne de départ samedi à Sion, le Suisse Roland Thalmann et le Danois Sebastian Kolze Changizi. "Au moins, ça fait de la place dans le bus!", a plaisanté le Français. "Roland a fait le job jusqu'à la dernière ascension et après c'était à moi de faire l'effort. Je ne peux pas leur demander de m'accompagner jusqu'à cinq bornes de l'arrivée. A un moment donné, c'est à moi de me débrouiller." Désormais 7e du classement général à 1'37'' de Martinez, Mathys Rondel tentera de conserver sa place dans le top 10 dimanche lors du contre-la-montre final à Genève.

Bundesliga: le Bayern Munich doit encore patienter Leroy Sané (à gauche) a bien cru offrir le titre au Bayern, mais Leipzig a égalisé dans les arrêts de jeu Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich n'est pas encore assuré d'un 34e titre de champion d'Allemagne. Les Bavarois ont été tenus en échec 3-3 à Leipzig lors de la 32e journée de Bundesliga. Mené 2-0 à la pause, le Bayern a retourné la situation grâce à des réussites de Dier (62e), Olise (63e) et Sané (83e). Mais Poulsen a arraché le 3-3 dans les arrêts de jeu (95e), retardant ainsi le sacre des joueurs de Vincent Kompany. Le Bayern compte neuf points d'avance sur le tenant du titre, Bayer Leverkusen, qui se déplacera dimanche à Fribourg. Le titre sera attribué aux Bavarois si le Bayer ne gagne pas.

Etape et maillot jaune pour Lenny Martinez Lenny Martinez (à gauche) a fait coup double samedi sur le TdR Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lenny Martinez (Bahrain) a fait coup double samedi sur le Tour de Romandie. Vainqueur de la 4e étape dont l'arrivée était jugée à Thyon 2000, le Français prend les commandes du classement général à la veille de l'arrivée à Genève. Le contre-la-montre de dimanche, sur 17,1 km, s'annonce palpitant. Lenny Martinez ne possède en effet que 2'' d'avance au classement général sur l'Italien Lorenzo Fortunato et 3'' sur le Portugais João Almeida, 2e de l'étape dans le même temps que le Français. Jay Vine, 4e à 32'', peut également y croire. En quête de repères, Remco Evenepoel n'a pas tenu le choc dans dans la longue montée vers Thyon 2000 (20,8 km). Largué à 8 km du sommet, le Belge a perdu 1'29 au final. Avec 1'41 de retard au général, il devra sortir le grand jeu dimanche. Il saura probablement se contenter d'une victoire d'étape, son objectif de la semaine. A nouveau une longue échappée Cette étape-reine a été marquée par la longue échappée de trois hommes, Louis Barré, Julien Bernard et Ben Zwiehoff, qui comptaient plus de 2' d'avance dans la montée vers Nax. Zwiehoff a relâché son effort dans la descente suivant la quatrième ascension du jour après s'être assuré le tricot de meilleur grimpeur. Bernard s'est ensuite rapidement retrouvé seul en tête, et il a finalement été repris à 13 km de l'arrivée. Le porteur du maillot jaune Alex Baudin avait alors déjà lâché prise. Coéquipers chez UAE, João Almeida et Jay Vine ont quant à eux pris les choses en main à 7,6 km de l'arrivée, après avoir vu Remco Evenepoel flancher. Mais ils ont laissé échapper la victoire.

Cordell Tinch impressionne sur 110 m haies: 12''87 Cordell Tinch est devenu le 4e performeur de l'histoire sur 110 m haies Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Le hurdler Cordell Tinch a impressionné samedi à Shanghai/Keqiao en Ligue de diamant. L'Américain a remporté le 110 m haies en 12''87 pour devenir le quatrième meilleur performeur de l'histoire. En l'absence de son compatriote Grant Holloway, champion olympique de la discipline qui a renoncé à courir samedi, Cordell Tinch (24 ans) a créé une grosse surprise. Il a amélioré de 9 centièmes un record personnel qui datait de 2023. Avec un tel chrono, Tinch devient le quatrième meilleur performeur de l'histoire derrière ses compatriotes Aries Merritt (12''80 en 2012), Grant Holloway (12''81) et Devon Allen (12''86), et à égalité avec le Cubain Dayron Robles. Armand Duplantis s'est également illustré samedi. Le recordman du monde du saut à la perche (6m27) s'est imposé en effaçant une barre placée à 6m11. Karsten Warholm a quant à lui réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 m haies (47''28), tout comme l'Ethiopienne Tsige Duguma sur 800 m (1'56''64).

La Suisse écrase la Finlande 8-2 à Brno Grégory Hofmann a signé un triplé face à la Finlande Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS La Suisse a brillé pour son avant-dernier match de préparation au championnat du monde. La troupe de Patrick Fischer a écrasé la Finlande 8-2 samedi à Brno dans le cadre du Euro Hockey Tour. Battue 2-1 par la Suède jeudi soir à Kloten, la Suisse a notamment pu compter sur un Grégory Hofmann en feu pour faire la différence. Le Jurassien bernois s'est fait l'auteur d'un triplé pour marquer de précieux points dans l'optique d'une place dans la sélection pour le Mondial qui débutera vendredi à Herning au Danemark. Le duo Sven Andrighetto/Denis Malgin, associé à Damien Riat dans la première triplette offensive, a également montré toute son importance. Crédité d'un assist sur le 1-1 d'Andrea Glauser (9e), Andrighetto a ainsi inscrit un but capital en supériorité numérique, le 4-2, à la 30e minute. Un deuxième tiers de rêve L'équipe de Suisse, qui a vaincu la Finlande à trois reprises dans leurs cinq derniers duels, a mis d'entrée une grosse pression samedi: elle a cadré pas moins de 17 tirs durant le premier tiers. Menée 2-1 après que l'attaquant des Zurich Lions Juha Lammikko avait hérité d'un puck perdu à la ligne bleue pour aller tromper Sandro Aeschlimann (16e), elle n'a pas eu le temps de douter. Grégory Hofmann a en effet pu égaliser 8 secondes plus tard, profitant d'un dégagement manqué par l'arrière-garde finlandaise (16e). Et 49 secondes après le 2-1, Simon Knak déviait subtilement un tir de Sven Jung pour donner pour la première fois l'avantage à ses couleurs. Le festival Hofmann s'est poursuivi dans un deuxième tiers gagné 3-0. L'attaquant de Zoug a signé le 5-2 13'' après la réussite d'Andrighetto avant de marquer le 6-2 en "powerplay" (36e). Ce but a d'ailleurs coûté sa place au gardien finlandais Emil Larmi, dont le remplaçant Justus Annunen a cédé sur un tir de Glauser (45e, 7-2) puis sur une contre-attaque conclue par Tyler Moy (53e, 8-2).

Ancelotti parlera de son avenir à l'issue de la saison Ancelotti 関oquera son avenir le 25 mai, pas avant Image: KEYSTONE/EPA/JUAN CARLOS HIDALGO L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti évoquera son avenir à l'issue du dernier match du Championnat d'Espagne, le 25 mai. Il est pressenti pour devenir le sélectionneur du Brésil. "J'ai beaucoup d'affection pour mon club, mes joueurs et nos supporters, et aussi beaucoup de respect. C'est pourquoi je parlerai de mon avenir le 25 mai et pas avant", a dit le technicien italien de 65 ans en conférence de presse, à la veille du match contre le Celta Vigo. A cinq journées de la fin, le Real est toujours à la lutte pour le titre de champion d'Espagne avec quatre points de retard sur le leader, le FC Barcelone. Ancelotti, qui a remporté avec le Real trois Ligue des champions et deux Liga, a ajouté que le jour où il quitterait Madrid serait "un adieu fantastique". L'Italien, à qui il reste une année de contrat avec le Real où il officie depuis 2021 après un premier passage (2013-2015), est régulièrement annoncé à la tête de la sélection brésilienne depuis le limogeage de Dorival Junior fin mars. En début de semaine, le quotidien sportif Marca affirmait même que l'Italien avait "déjà conclu un accord avec la Confédération brésilienne (CBF) pour prendre en charge l'équipe nationale brésilienne une fois son passage au Real Madrid terminé".

NL: Bayer signe jusqu'en 2027 avec le "Z" Marco Bayer a signé jusqu'en 2027 avec les Zurich Lions Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Zurich Lions font confiance à Marco Bayer. L'homme qui a mené le "Z" au titre national ce printemps a paraphé un contrat portant jusqu'à l'été 2027, a annoncé l'organisation zurichoise samedi. Bayer avait remplacé à la fin décembre Marc Crawford, qui était retourné dans son Canada natal pour des raisons de santé. Après de légères difficultés initiales, les Lions sont montés en puissance pour triompher en Champions League avant de défendre victorieusement leur titre en National League. Marco Bayer (52 ans), qui bénéficie de plus de 15 ans d'expérience en tant qu'entraîneur et 18 saisons en tant que joueur, est le premier entraîneur à réussir ce doublé. Ce nouveau contrat était une évidence. "Nous aurions besoin de sacrés arguments pour ne pas le garder", avait ainsi lâché le CEO des Zurich Lions Peter Zahner à Keystone-ATS quelques heures après le sacre face au Lausanne HC.

Commotion cérébrale pour le gardien de Heidenheim Kevin Müller Le gardien de Heidenheim Kevin Müller souffre d'une commotion cérébrale Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le gardien de Heidenheim Kevin Müller "a subi une commotion cérébrale" après un violent choc vendredi soir contre Bochum lors de la 32e journée de Bundesliga, a annoncé son club samedi. A la 49e minute de la rencontre, Kevin Müller a percuté le joueur de Bochum Ibrahima Sissoko dans un duel aérien, et est resté inerte sur la pelouse. Il "est resté inconscient après la collision", a indiqué samedi le club du sud de l'Allemagne. Il a reçu des soins médicaux sur la pelouse de la Voith-Arena pendant une dizaine de minutes "et a ensuite été transporté sur un brancard. On ne sait pas combien de temps Kevin Müller sera absent", a ajouté le FCH. Müller a été remplacé par Frank Feller, qui a permis à son équipe de prendre le point du match nul (0-0), précieux dans la course au maintien, permettant de garder un concurrent direct à quatre points. Heidenheim occupe la 16e place, celle de barragiste, avec 26 points contre 22 pour Bochum, lanterne rouge de Bundesliga, à deux journées de la fin de la saison.

Russell signe le 2e chrono de l'histoire sur 100 m haies Masai Russell a sign Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK La championne olympique Masai Russell a signé le 2e meilleur chrono de l'histoire du 100 m haies vendredi lors de la deuxième étape du Grand Slam Track à Miami. L'Américaine a profité d'un vent à la limite de la légalité (+2 m/s) pour réaliser 12''17. Masai Russell a devancé sa compatriote Tia Jones, qui a quant à elle réussi en 12''19 le 3e chrono de tous les temps. Les deux athlètes se sont approchées du record du monde de la Nigériane Tobi Amusan, qui avait couru en 12''12 à Eugene en juillet 2022. "Je ne m'attendais pas à ça. Ça montre à quel point je peux aborder avec envie le reste de la saison. Je suis heureuse d'avoir signé avec Grand Slam, de faire partie de cette ligue et de m'emparer du record des Etats-Unis", a déclaré Masai Russell. Ce 100 m haies dames, discipline dans laquelle s'illustre la Bernoise Ditaji Kambundji, était la première course de cette deuxième étape du Grand Slam Track. L'avant-meeting a été marqué par l'arrestation jeudi soir à l'hôtel du double médaillé olympique du 100 m Fred Kerley, accusé d'agression avec coups et blessures.