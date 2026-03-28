Le NUC remporte la Coupe ++ Malinin champion du monde

MotoGP: Jorge Martin s'impose et prend la tête du championnat Jorge Martin, vainqueur et nouveau leader du championnat MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/DUSTIN SAFRANEK L'Espagnol Jorge Martin (Aprilia) a remporté le sprint MotoGP du Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Il est devenu le troisième pilote différent à s'imposer dans ce format en trois courses.

Martin a pris la tête dans le 10e et dernier tour, en effectuant un dépassement musclé sur l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui menait depuis le deuxième virage. Le podium a été complété par l'Espagnol Pedro Acosta (KTM).

Martin, champion du monde 2024, n'avait plus gagné de sprint depuis 511 jours! Après son titre, il a subi pas moins de 27 fractures dans plusieurs chutes. Il est d'ailleurs aussi tombé... durant le tour d'honneur.

Leader du championnat après avoir gagné les deux premiers Grands Prix de la saison, l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) est parti à la faute au 8e des 10 tours. Il perd ainsi sa place en tête au profit de son coéquipier Martin, qui compte un point de plus que lui.

Deux autres des favoris sont allés à terre durant le 1er tour: Marc Marquez (Ducati) a tenté un dépassement kamikaze sur le poleman Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR 46), ruinant ainsi leurs chances. Le champion du monde espagnol pourrait bien être pénalisé pour la course dominicale, car il a semblé responsable de l'accrochage.



Neuchâtel UC et Amriswil remportent la Coupe de Suisse Neuchâtel UC a conquis une quatrième Coupe de Suisse consécutive Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Neuchâtel UC a comme prévu remporté la Coupe de Suisse pour la quatrième fois de suite. A Winterthour, les championnes de Suisse ont battu Aarau, formation de LNB, 3-0 (25-19 25-19 25-21).

Les Neuchâteloises n'ont pas vraiment été mises en danger par leurs adversaires, déjà fort heureuses de s'être hissées en finale. Mais les Argoviennes ont quand même livré une résistance méritoire.

La différence de niveau était toutefois trop importante pour qu'une surprise puisse se produire. Même avec pas mal de déchet au service notamment, le NUC a conquis la cinquième Coupe de Suisse de son histoire: un succès idéal avant d'affronter Kanti Schaffhouse en finale des play-off dès le lundi de Pâques.

Chez les messieurs, Amriswil s'est imposé en battant Näfels 3-1 (25-17 21-25 25-18 25-20) en finale. C'est le dixième succès du club thurgovien dans cette épreuve et le troisième consécutif.

Le champion de Suisse en titre a fait fort lors du quatrième set. Mené 16-10, Amriswil a réussi un spectaculaire retournement de situation pour empocher le trophée et s'éviter une cinquième manche. Les deux équipes se retrouveront dès samedi prochain en finale des play-off.



Mondiaux: Lukas Britschgi confirme son top 10, Malinin sacré Lukas Britschgi a réalisé sa meilleure performance de la saison à Prague. Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Le Suisse Lukas Britschgi s'est classé 9e du concours individuel aux Championnats du monde de patinage artistique à Prague. Ilia Malinin a conservé son titre sans trembler au terme du programme libre.

Neuvième à l'issue du programme court, Lukas Britschgi s'est maintenu dans le top 10 en Tchéquie grâce à sa meilleure performance de la saison. Au terme de cette 2e partie de concours, le Suisse, champion d'Europe en 2025, a obtenu avec 251,90 points malgré une chute lors d'une tentative de triple axel.

Il termine à 36,64 unités de la 3e marche de podium occupée par le Japonais Shun Sato (288,54). Déchu de sa couronne continentale en janvier, le Schaffhousois de 28 ans tient enfin un résultat probant cette saison après une décevante 14e place aux JO de Milan. Britschgi reste cependant loin de son meilleur niveau, lui qui était parvenu à atteindre 274,09 points lors des Championnats du monde de 2024.

3e titre pour Malinin Egalement frustré après avoir manqué un titre olympique qui lui tendait les bras en Italie, le prodige Ilia Malinin s'est rassuré en cueillant un troisième titre mondial d'affilée. Déjà largement en tête après le programme court, l'Américain de 21 ans a fait étalage de son talent lors du libre pour conclure avec 329,40 points.

Il devance son poursuivant Yuma Kagyiama de 22,73 unités, qui termine au 2e rang des Mondiaux pour la 4e fois. Malinin a cependant échoué à améliorer son meilleur score de 333,81 points, établi en novembre 2025.



Sarah Hoefflin s'impose à Silvaplana Sarah Hoefflin a mis fin à 6 années de disette en s'imposant à Silvaplana Image: KEYSTONE/MAYK WENDT La finale de la Coupe du monde de slopestyle a souri aux Suissesses, malgré l'absence de Mathilde Gremaud. C'est une autre championne olympique, Sarah Hoefflin, qui a triomphé samedi à Silvaplana.

Sacrée dans la discipline aux JO en 2018 devant Mathilde Gremaud, Sarah Hoefflin s'est imposée grâce aux 80,07 points obtenus sur son premier "run". La Genevoise de 35 ans a ainsi décroché son quatrième succès sur le front de la Coupe du monde, mais le premier depuis janvier 2020, et son premier top 3 depuis décembre 2024.

La Grisonne Giulia Tanno complète la bonne performance d'ensemble helvétique avec un 3e rang, pour son deuxième podium consécutif après sa 3e place à Tignes huit jours plus tôt. Chez les messieurs, le meilleur Suisse sur la neige grisonne fut Gian Andri Bolinger (5e). La victoire est revenue au favori norvégien, le champion olympique 2026 de la spécialité Birk Ruud.



Antonelli partira en pole position à Suzuka Kimi Antonelli a signé samedi sa 2e pole consécutive Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Kimi Antonelli (Mercedes) partira en première position du GP de F1 du Japon, pour la seconde fois consécutive. L'Italien était devenu en Chine il y a 15 jours le plus jeune "poleman" de l'histoire.

Sur le circuit très exigeant de Suzuka, le prodige de 19 ans s'est montré samedi le plus rapide lors des qualifications. Il a devancé de 0''298 son coéquipier britannique George Russell, actuel leader du Championnat du monde.

L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a réalisé le 3e temps en Q3, à 0''354. Il partagera la deuxième ligne avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), 4e à 0''627. Le tenant du titre, le Britannique Lando Norris (McLaren), figurera en 5e position sur la grille de départ dimanche (à 7h heure suisse).



Houston s'impose à Memphis Clint Capela (30) et les Rockets ont maté Memphis vendredi Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Après deux défaites consécutives, Houston a renoué avec la victoire vendredi en NBA. Les Rockets de Clint Capela se sont imposés 119-109 à Memphis.

L'intérieur genevois a passé quelque 15 minutes sur le parquet, un temps de jeu supérieur à ses dernières sorties. Mais il est resté discret, cumulant 2 points, 5 rebonds et 2 contres face aux Grizzlies pour un différentiel de +9.

Emmenés par Kevin Durant (25 points, 10 assists), les Rockets ont forcé la décision dans le dernier quart-temps grâce à un partiel de 14-3 qui leur a permis de faire passer le score de 96-93 à 110-96. Ils ont ensuite parfaitement géré les dernières 4'19 de jeu.

Cette victoire permet à Houston (44 victoires-29 défaites) de se relancer dans la lutte pour la 3e place de la Conférence Ouest. Actuellement 6es, les Rockets ont Minnesota (5e, 45-28) ainsi que Denver (47-28) et les Lakers (48-26) toujours dans le viseur. Et ils comptent quatre succès de plus que Pheonix, 7e à l'Ouest.



NL: Genève s'est contenté de "jouer un peu mieux" pour gagner Pour l'entraîneur de Genève-Servette Ville Peltonen, il n'y avait pas lieu de faire de gros changements après les défaites concédées lundi et mercredi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI En difficulté offensivement en ce début de play-off, Genève-Servette a marqué 4 fois pour l'emporter face au LHC vendredi. Comme l'a souligné Ville Peltonen, il a suffi de "jouer un peu mieux".

Les Aigles ont pu prendre le match à leur compte rapidement en ouvrant la marque d'entrée de jeu, bien aidés par le Lausannois Aurélien Marti qui s'est illustré en écopant une pénalité après 54 secondes. Un fait de jeu qui a lancé la rencontre des Genevois, qui n'ont pas changé grand chose de l'aveu même de Peltonen. "C'est un match similaire à ceux qu'on a joué avant dans cette série. Le scénario de la rencontre a tourné en notre faveur cette fois", a résumé le technicien finlandais après la victoire 4-2 des siens en terre vaudoise.

"Pas lieu de procéder à de gros changements" Malgré seulement trois buts marqués lors des deux derniers duels, contre dix encaissés, le coach a gardé son calme: "Il n'y avait pas lieu de procéder à de gros changements, c'est une série en sept matches. Nous étions prêts au combat, et nous avons su tolérer les moments où nous avions besoin de défendre".

Les Genevois ont égalisé à 2-2 dans ce quart de finale malgré les défaites concédées lundi et mercredi. Les play-off, "c'est une course contre-la-montre entre pour s'améliorer entre deux rencontres. Nous voulons allier le travail collectif et individuel pour avancer", s'est encore satisfait l'entraîneur de 52 ans.

Savoir saisir le momentum Simon Le Coultre, auteur du 1-0 à la 2e à 5 contre 4, s'est lui aussi félicité de la prestation collective des Genevois dans cet acte IV. "On a généré du trafic devant la cage, récupéré des rebonds et fait en sorte que ça rentre", a souligné le défenseur de 26 ans.

Avant le 2-0 de Vincent Praplan à la 28e, les Aigles ont tremblé, mais ont su faire le dos rond. "Dans un match, le momentum balance, et il ne faut pas paniquer lorsque c'est les autres qui l'ont. Et dès qu'il est de notre côté, il faut savoir jouer simple pour faire basculer la rencontre", a ajouté celui qui avait déjà effectué deux passes décisives dans ces play-off.

"On a trouvé la solution pour cette fois, maintenant il va falloir bien se reposer, bien manger et être prêt pour dimanche", a souligné Le Coultre en vue du prochain duel. Les Lausannois, d'humeur bagarreuse en fin de rencontre, sont prêts pour une revanche dans ce derby lémanique qui n'a pas fini de soulever les foules, à l'image de la patinoire de Malley qui affichait guichets fermés ce vendredi.



Sinner en finale à Miami face à Lehecka Jannik Sinner est à un succès du "Sunshine Double" Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Le no 2 mondial Jannik Sinner a de nouveau défait Alexander Zverev (ATP 4) vendredi en demi-finale du Masters 1000 de Miami.

Sacré il y a deux semaines à Indian Wells, l'Italien vise un "Sunshine Double" qui n'a pas été réussi chez les messieurs depuis Roger Federer en 2017.

Vainqueur 6-3 7-6 (7/4), Jannik Sinner a dominé Alexander Zverev pour la septième fois de suite (il mène 8-4 dans leurs duels), deux semaines après la demi-finale à Indian Wells, déjà. Il affrontera en finale le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 22), qu'il a battu à trois reprises en trois duels.

L'Italien reste sur une série impressionnante de 32 sets gagnés en Masters 1000 après ses sacres à Paris fin 2025 puis en Californie, qui l'ont porté à une quatrième finale à Miami où il avait été sacré en 2024. Sans paraître grandement supérieur à son adversaire vendredi, il s'est montré plus solide sur les points importants.

Très efficace au service (15 aces contre 5), Sinner a sauvé les deux balles de break concédées, et a réussi à s'emparer du service adverse sur un contre-pied en première manche (3-1). Dans l'ultime tie-break, une faute de l'Allemand sur un smash en reculant a offert une brèche à Sinner (5/4), qui a enchaîné au service.



Servette Chênois rêve d'une saison parfaite Invaincu pour ne pas dire invincible en Championnat, Servette Chênois part à la conquête d'une troisième Coupe de Suisse en quatre ans dimanche en finale contre Young Boys, à Winterthour.

Le bilan de l'équipe du coach argentin Cristian Toro est impressionnant. En 17 matches de Championnat, elle n'a concédé que deux nuls, pour quinze victoires. A un match du terme de la saison régulière de Super League et avant les play-off qui débutent le 25 avril, elle est assurée de la 1re place, qualificative pour la Coupe Europa, le deuxième niveau des compétitions européennes après la Ligue des Champions.

En attendant, la finale de la Coupe sera une belle occasion pour les Genevoises de marquer leur territoire face à YB, le Champion en titre.

En place depuis le début de saison, après avoir longtemps oeuvré en Espagne, le coach des Genevoises Cristian Toro fait appliquer une philosophie de jeu basée sur la possession du ballon. De fait, les Chênoises se montrent très dominatrices sur le terrain. L'entraîneur loue le travail de la directrice sportive et ancienne joueuse Marta Peiró Gimenez. Elle a constitué une équipe très soudée, également en dehors du terrain, et qui a faim de titres.

"Nous avons très envie de réussir la saison parfaite", glisse la capitaine Daïna Bourma. La latérale gauche française, à Genève depuis près de cinq saisons, n'est pas surprise par le parcours de l'équipe. Elle aussi met en avant l'homogénéité du groupe. Chaque adversaire rêve évidemment d'être le premier cette saison à faire trébucher les Genevoises. "Nous nous concentrons sur nous-mêmes", indique Bourma.

En Super League, le SFCCF a remporté ses deux matches contre YB cette saison (3-0 et 1-0).

Pour les Young Boys, cette finale de Coupe représente une bonne surprise. L'équipe a enregistré beaucoup de blessures et de départs ces derniers mois. Pour la première fois dans l'histoire de l'équipe féminine, un train spécial de supporters ira suivre le groupe à Winterthour dimanche.

Les Genevoises viseront une troisième victoire en Coupe après 2023 et 2024. Les Bernoises comptent 15 succès, mais le dernier remonte à 2001.



Breel Embolo: "Un joueur a fait la différence ce soir" Malgré le 2-1 de Breel Embolo, la Suisse a fini par subir la loi de l'Allemagne et de Florian Wirtz à Bâle. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Breel Embolo et la Suisse sont tombés sur un grand Florian Wirtz vendredi à Bâle. Le milieu offensif de Liverpool a mené l'Allemagne à une victoire renversante face aux hommes de Murat Yakin (4-3).

"On voulait vraiment gagner, même si c'était un match amical. Mais de l'autre côté, il y avait un joueur qui a fait la différence sur toutes les actions", a déclaré Embolo lors de son passage en zone mixte. L'attaquant bâlois parle évidemment de Florian Wirtz, qui a éclaboussé le Parc Saint-Jacques de sa classe vendredi soir.

En deuxième période, alors que Murat Yakin changeait l'intégralité de son équipe, l'ancienne pépite du Bayer Leverkusen a réussi un doublé qui a laissé Gregor Kobel pantois. Il a trouvé à deux reprises la lucarne du portier suisse, après ses deux assists de la première mi-temps.

Un groupe soudé et lié Les éclairs de génie de Wirtz n'ont pas empêché les Suisses de se montrer globalement satisfaits de leur copie, surtout qu'ils ont fini le match avec une équipe complètement remaniée par les dix changements opérés par leur entraîneur.

"Compliments aux joueurs qui sont revenus. Alvyn (Sanches) de retour après les croisés, Joël (Monteiro) qui met un super but", a applaudi Embolo. "Cela montre qu'on a pas seulement douze, treize ou quatorze joueurs, mais qu'on a réussi à créer un lien avec tout le groupe. Je suis content pour tous ceux qui sont rentrés car ils le méritent."

Le buteur bâlois, auteur du 2-1 en première période, a aussi relevé l'efficacité helvétique. "On a été très réalistes, c'est un bon point. Cela fait plusieurs mois qu'on marque pas mal de buts, et on essaie de maintenir le rythme", a-t-il relevé.

"On sait que c'est possible" L'homme au numéro 7, toujours exigeant et prompt à se remettre en question, n'a pas mis en cause ses défenseurs, pris de court sur les deux premiers buts allemands. "Non, non, non, c'est devant", a-t-il martelé. "Sur le 2-2, je peux peut-être sortir, essayer de déranger davantage l'adversaire."

Remplacé à l'heure de jeu par Monteiro, Breel Embolo a suivi la fin du match sur le banc, alors qu'il l'aurait problablement terminé si ce n'avait pas été une rencontre amicale. Une rencontre dont l'issue aurait sans doute été différente sans le grand chamboule-tout de Murat Yakin.

"On l'a déjà fait, on sait que c'est possible. Aujourd'hui, c'était un bon test pour nous. Cela va nous motiver à passer la prochaine étape", a-t-il conclu. La prochaine étape ? Battre une équipe de la trempe de l'Allemagne lors de la phase à élimination directe du Mondial.



Tiger Woods de nouveau impliqué dans un accident de la circulation La voiture de Woods lors de son accident en 2021 Image: KEYSTONE/FR170512 AP Tiger Woods, gravement blessé dans un accident de voiture en 2021, a de nouveau été victime d'un accident de la circulation vendredi en Floride. Les médias américains citent les forces de l'ordre.

La superstar du golf Tiger Woods, qui avait été gravement blessé dans un accident de voiture en 2021, a de nouveau été victime d'un accident de la circulation vendredi en Floride. Les médias américains citent les forces de l'ordre locales.

On ne sait pas si le golfeur de 50 ans a été blessé dans cet accident survenu à Jupiter Island, à environ 150 kilomètres au nord de Miami, selon la chaîne de télévision ABC. Sollicité, le bureau du shérif du comté de Martin n'a pas répondu dans l'immédiat.

Une conférence de presse est prévue à 17h locales. La chaîne locale WPTV, affiliée à NBC, a diffusé des images du lieu de l'accident montrant un véhicule SUV renversé sur le flanc.

Le golfeur américain est en train d'essayer de revenir à la compétition après une rupture d'un tendon d'Achille en mars de l'année dernière et une opération du dos en octobre. Ainsi, il n'excluait pas de disputer le Masters le mois prochain.

Ancien no 1 mondial, Tiger Woods n'a plus disputé de compétitions depuis juillet 2024.

Le golfeur aux 15 victoires dans des tournois du Grand Chelem avait été sérieusement blessé à la jambe droite dans un accident de voiture en 2021 en Californie.

Tiger Woods avait également été impliqué dans un accident de la route en 2017, dans lequel il avait été soupçonné de conduite en état d'ivresse. Il avait par la suite plaidé coupable de conduite imprudente et s'était vu infliger une amende de 250 dollars. Il avait également suivi un stage de sensibilisation.



La Suisse perd un match amical spectaculaire contre l'Allemagne Florian Wirtz (à gauche) et l'Allemagne ont fini par avoir le dernier mot à Bâle. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA La Suisse a commencé l'année 2026 par une défaite vendredi à Bâle. Les hommes de Murat Yakin se sont inclinés 4-3 devant l'Allemagne après avoir mené deux fois au score dans ce match amical.

Soirée froide mais riche en buts et en enseignements au Parc Saint-Jacques. D'abord solide et efficace pour mener 1-0 puis 2-1, la Suisse a finalement concédé une défaite spectaculaire suite aux nombreux changements opérés par Murat Yakin en cours de match.

Malgré une domination assez nette de la Mannschaft, ce sont les Suisses, dans le nouveau maillot qu'ils porteront à la Coupe du monde, qui ont mené au score par deux fois lors de la première mi-temps. Le sélectionneur avait décidé d'aligner son onze type des qualifications, un choix qui a payé puisque ses hommes forts se sont montrés diablement efficaces, comme cet automne.

Ndoye et Embolo buteurs Dan Ndoye a été le premier à faire trembler les filets, lui qui avait marqué son premier but sous le maillot suisse contre l'Allemagne déjà, lors de l'Euro 2024 (1-1). Suite à une récupération de Remo Freuler, le Vaudois a profité de l'abandon de poste de Joshua Kimmich sur le flanc gauche pour entrer dans la surface et tromper Oliver Baumann en force, à l'aide du poteau (17e).

L'Allemagne, qui s'était procuré deux occasions avant le 6e but de Ndoye avec la Suisse, n'a pas mis beaucoup de temps pour égaliser. Sur un corner joué à deux, Florian Wirtz a adressé un long centre au deuxième poteau pour Jonathan Tah, dont la tête piquée a trompé la vigilance de Gregor Kobel (26e).

Etouffée par le pressing allemand, la Suisse a fait le dos rond pendant un quart d'heure, résistant aux tentatives de Kai Havertz. L'attaquant d'Arsenal a d'abord buté sur Kobel (32e) avant d'enlever un peu trop une frappe qui aurait pu finir au fond (36e).

Les Helvètes en ont profité pour reprendre les devants après une nouvelle récupération de Freuler à mi-terrain. Le ballon a cette fois circulé vers la droite, où Silvan Widmer a adressé un excellent centre à destination de Breel Embolo. Le buteur bâlois a dominé Tah au duel pour marquer son 23e but en sélection (41e).

Une pluie de changements Sur sa lancée, la Suisse est passée proche du 3-1, mais Fabian Rieder a vu sa frappe s'écraser sur la barre transversale de Baumann (43e). Et juste avant la pause, Serge Gnabry a profité d'une mauvaise lecture d'Akanji et Kobel pour égaliser (45e+1).

Comme il l'avait laissé entendre, Murat Yakin a pleinement fait usage des onze changements à sa disposition: quatre joueurs ont été remplacés à la mi-temps, trois autres sont entrés à l'heure de jeu, et encore trois à la 78e. Au total, les dix joueurs de champ ayant débuté ont fini sur le banc.

Côté romand, Denis Zakaria a ainsi été placé dans un rôle intriguant à droite de la défense, héritant même du brassard de capitaine en fin de match, tandis qu'Alvyn Sanches a fait son retour comme no 10. Johan Manzambi et Joël Monteiro ont quant à eux redonné du jus à l'attaque helvétique.

Wirtz a le dernier mot Ces changements ont toutefois perturbé l'équilibre suisse et l'Allemagne en a profité pour prendre les devants pour la première fois du match à la 61e, sur un exploit de Wirtz. Le milieu offensif de Liverpool a littéralement nettoyé la lucarne de Kobel, refroidissant la température déjà glaciale du Parc Saint-Jacques.

Les hommes de Murat Yakin ont finalement réussi à sortir de l'étreinte allemande, pour égaliser sur une de leurs rares occasions de la deuxième période. Joël Monteiro a répondu à Florian Wirtz en envoyant une belle frappe du droit hors de portée de Baumann (79e).

Cela n'a pas suffi pour éviter la défaite face au voisin, car Wirtz a eu le dernier mot en s'offrant un joli doublé à la 86e. Murat Yakin aura au moins vu un maximum de joueurs à l'oeuvre, et il pourra continuer ses derniers tests mardi à Oslo, où la Suisse défiera la Norvège.



NL: Genève-Servette maîtrise Lausanne et se relance Les Aigles ont maîtrisé les Lausannois 4-2 et reviennent à deux partout dans la série. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le derby lémanique est relancé! Lausanne s'est incliné 4-2 à domicile contre Genève-Servette en quarts de finale des play-off. Les Lions voient leur adversaire revenir à 2-2 dans la série.

Après deux succès de rang, les Vaudois ont payé cher leur manque de réalisme devant les buts grenat. Maîtrisés par un GHSC enfin libéré offensivement, ils perdent l'avantage de la glace.

Contrairement aux deux derniers duels, l'ouverture de la marque a été genevoise, après seulement 1'11 de jeu. Les Aigles ont débloqué le score en supériorité numérique par Simon Le Coultre, 17 secondes après qu'Aurélien Marti a concédé la pénalité. Auteurs de sept tirs cadrés en première période, les hommes de Geoff Ward se sont heurtés à Stéphane Charlin, excellent dans les cages grenat vendredi.

Au cours du tiers médian, Antti Suomela est passé tout près de l'égalisation à la 26e, mais n'a trouvé que le poteau de Charlin. Malmenés, les hommes de Ville Peltonen ont pourtant doublé la mise par Vincent Praplan, parfaitement servi par Marc-Antoine Pouliot à la 28e.

Au terme de quatre minutes à 4 contre 5 à la suite d'une double pénalité concédée par Marti pour crosse haute, le Lausannois Drake Cagiula s'est retrouvé en bonne position à la 36e, mais son tir est parti dans les airs.

Les Aigles se sont assuré la victoire dès l'entame de la dernière période, d'abord par Matthew Verboon à la 43e, en glissant la rondelle entre les jambes de Kevin Pasche, puis par Jesse Puljujärvi une minute plus tard. Le portier lausannois, impérial lors des deux dernières rencontres, fut contraint de céder sa place à Connor Hughes dans la foulée. Les Lions ont sauvé l'honneur en marquant le 4-1 par un tir rageur d'Erik Brännström à la 56e, puis par Damien Riat deux minutes avant la sirène.

Geoff Ward, qui n'avait pas apporté le moindre changement dans son effectif par rapport au troisième duel, a jusqu'à dimanche pour revoir sa copie avant l'acte V aux Vernets.



Genève-Servette maîtrise Lausanne et se relance Genève a fait preuve de réalisme contre le LHC Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le derby lémanique est relancé! Lausanne s'est incliné 4-2 à domicile contre Genève-Servette en quarts de finale des play-off. Les Lions voient leur adversaire revenir à 2-2 dans la série.

Après deux succès de rang, les Vaudois ont payé cher leur manque de réalisme devant les buts grenat. Maîtrisés par un GHSC enfin libéré offensivement, ils perdent l'avantage de la glace.

Contrairement aux deux derniers duels, l'ouverture de la marque a été genevoise, après seulement 1'11 de jeu. Les Aigles ont débloqué le score en supériorité numérique par Simon Le Coultre, 17 secondes après qu'Aurélien Marti a concédé la pénalité. Auteurs de sept tirs cadrés en première période, les hommes de Geoff Ward se sont heurtés à Stéphane Charlin, excellent dans les cages grenat vendredi.

Au cours du tiers médian, Antti Suomela est passé tout près de l'égalisation à la 26e, mais n'a trouvé que le poteau de Charlin. Malmenés, les hommes de Ville Peltonen ont pourtant doublé la mise par Vincent Praplan, parfaitement servi par Marc-Antoine Pouliot à la 28e.

Au terme de quatre minutes à 4 contre 5 à la suite d'une double pénalité concédée par Marti pour crosse haute, le Lausannois Drake Cagiula s'est retrouvé en bonne position à la 36e, mais son tir est parti dans les airs.

Les Aigles se sont assuré la victoire dès l'entame de la dernière période, d'abord par Matthew Verboon à la 43e, en glissant la rondelle entre les jambes de Kevin Pasche, puis par Jesse Puljujärvi une minute plus tard. Le portier lausannois, impérial lors des deux dernières rencontres, fut contraint de céder sa place à Connor Hughes dans la foulée. Les Lions ont sauvé l'honneur en marquant le 4-1 par un tir rageur d'Erik Brännström à la 56e, puis par Damien Riat deux minutes avant la sirène.

Geoff Ward, qui n'avait pas apporté le moindre changement dans son effectif par rapport au troisième duel, a jusqu'à dimanche pour revoir sa copie avant l'acte V aux Vernets.

