Les leaders ont fait la course ++ Evenepoel règle le chrono

Dans l'autre match du Championship Group, Lugano a enregistré un précieux succès en s'imposant 2-0 à Lucerne grâce à Bottani (12e) et Koutsias (91e). Derrière Bâle, la lutte pour les places européennes est acharnée. Servette est 2e avec 55 points devant Young Boys (53), Lugano (52), Lucerne (51) et le Lausanne-Sport (50). Tout reste donc à faire.

Ceux-ci ont été réduits à dix dès la reprise après un deuxième avertissement pour Antunes (48e). Malgré cela, Adams s'est un peu racheté de ses erreurs en réduisant le score (55e). Paradoxalement, Servette a connu de meilleurs moments en évoluant en infériorité numérique, mais il était trop tard. Et le FCB a enfoncé le clou par Traoré (74e) et Vouilloz (79e), tous deux servis par l'inévitable Shaqiri.

Le directeur du TdR a également révélé une partie du parcours de l'édition 2026, qui n'est pas encore finalisé. Le peloton passera en tout cas par Villars-sur-Glâne (prologue?) et Orbe (sans doute une étape en boucles), tandis que l'étape-reine se déroulera entre Broc et Charmey. Village d'arrivée en 2024, Leysin accueillera à nouveau une étape qui pourrait bien être un contre-la-montre en côte.

Pour la troisième fois en cinq années, l'étape de montagne s'est conclue à Thyon 2000 samedi, l'un des moments les plus marquants de la semaine. "C'est une ascension parfaite d'un point de vue sportif. C'est toujours risqué de monter 2000 mètres à cette période de l'année, mais les coureurs l'attendent et s'y préparent", a affirmé Richard Chassot, qui n'a pas hésité à comparer cette ascension à la mythique montée de l'Alpe d'Huez, régulièrement empruntée par le Tour de France.

La venue de Remco Evenepoel, vainqueur du chrono final et 5e du général, a évidemment eu un impact considérable sur cette 78e édition. "C'était un énorme bonus. Tout le monde a vu Remco à Paris lors des Jeux olympiques et il est devenu une star au-delà de la Belgique. Sa présence a fait exploser le trafic sur notre site internet", s'est réjoui le patron de la boucle romande.

"C'était une très belle bataille avec la présence de plusieurs gros leaders d'équipes qui ont fait la course à fond", a-t-il souligné dimanche lors d'un point presse. "Le bilan sportif est excellent. Il y a eu des attaques toute la semaine et le public vient aussi pour cela."

Les Thurgoviens Stefan Küng et Stephan Bissegger, qui rêvaient, en spécialistes de l'effort solitaire, de s'illustrer dans la cité de Calvin, ont une nouvelle fois dû se contenter de places en deçà de leur potentiel. Le premier a terminé 10e à 39'' d'Evenepoel, le second 34e à 1'17''.

Cette cinquième et dernière étape de la Boucle romande 2025 a quant à elle été ravie par Remco Evenepoel. Le champion olympique et du monde de la spécialité a fait le nécessaire pour devancer Almeida (à 11'') et l'Italien Alberto Bettiol (à 18'').

Almeida ajoute ainsi une belle ligne à son palmarès après ses victoires au Tour du Pays basque il y a un mois, au Tour de Pologne et au Tour du Luxembourg 2021, sa place de 3e espoir du Giro 2023 et ses titres nationaux sur route (2022) et en contre-la-montre (2021 et 2023), notamment.

Le FC Sion a fait la différence en première mi-temps, en marquant par Sorgic (2e) et Berdayes (34e). Les visiteurs ont réduit l'écart peu après par Markelo (38e) et ont poussé jusqu'au bout pour égaliser, mais les hommes de Didier Tholot ont tenu bon.

"Je pensais que je ne gagnerais plus jamais! On a eu un peu de chance, mais la stratégie a été excellente. Les conditions étaient très piégeuses au début. J'ai pris mes deux modes attaque au bon moment", a expliqué le Vaudois.

Buemi a mis fin à une disette de 78 courses en formule E. Il n'avait plus gagné depuis le 13 juillet 2019 à New York. Le pilote suisse a fêté son troisième succès dans les rues de la Principauté après 2015 et 2017.

En 16 matches, il a marqué 7 buts et donné 1 assist. "Il était important pour moi d'être à un endroit où je me sens bien, où je peux encore me développer et apprendre. C'est pourquoi j'ai prolongé mon contrat plus vite que je ne le pensais", a déclaré le joueur dans un communiqué de son club.

L'ancien coéquipier de Tadej Pogacar chez UAE a terminé au-delà de la 40e place lors de l'Amstel Gold Race, de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Cité dans le communiqué, Hirschi se dit "vraiment déçu de ne pas participer au Giro" et "frustré de ne pas être au niveau attendu".

Jokic a tout de même marqué 16 points, pris 10 rebonds et distribué 8 passes décisives, pouvant compter sur Aaron Gordon (22 points) et Christian Braun (21 points). En face, Leonard a fini avec 22 points mais James Harden a complètement raté son match au tir (7 points à 2/8 au tir, 13 assists).

Une 43e pole position pour Max Verstappen

Verstappen a décroché la pole à Miami Image: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

Max Verstappen (Red Bull) a décroché samedi la pole position du Grand Prix de Miami, sixième manche du championnat du monde de Formule 1.

Le quadruple champion du monde en titre a devancé le Britannique Lando Norris (McLaren) et le prodige italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) de respectivement 65 et 67 millièmes de seconde.

Grand perdant plus tôt dans la journée du sprint, dont il s'est finalement classé 17e après avoir écopé d'une pénalité qui lui a fait perdre sa quatrième place obtenue en piste, le Néerlandais a répondu en champion en dominant encore les McLaren lors des qualifications.

"Cela a été une belle qualification. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la limite et même si la gestion des pneus n'a pas été évidente, cela s'est bien terminé et je suis ravi d'être en pole", a déclaré Verstappen, qui a décroché sa 43e pole position en F1, la troisième cette saison après le Japon et l'Arabie saoudite.

Après avoir remporté le sprint après un coup de pouce du destin, en l'occurrence l'intervention de la voiture de sécurité dans les derniers tours, Norris a encore échoué dans sa quête de pole. Mais l'Anglais a devancé son coéquipier Oscar Piastri, leader du championnat, qui devra se contenter de la 4e place sur la grille.

Ferrari a encore connu des qualifications difficiles puisque le Monégasque Charles Leclerc et le Britannique Lewis Hamilton ont réalisé respectivement les 8e et 12e chronos. Quant aux pilotes de l'écurie Sauber, ils ont dû se contenter des 13e (Gabriel Bortoleto) et 16e temps (Nico Hülkenberg).