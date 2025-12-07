Miami est champion ++ Le FC Zurich surprend St-Gall

La finale pour l'Inter Miami Un nouveau sacre pour Lionel Messi. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Inter Miami est le nouveau champion de la MLS. Devant leur public, Lionel Messi et ses coéquipiers ont battu 3-1 le Vancouver de Thomas Müller dans la grande finale du championnat.

Récent transfuge de l’Atlético Madrid, Rodrigo De Paul a inscrit le 2-1 de la 71e minute pour redonner l’avantage à ses couleurs. C’est son capitaine Lionel Messi qui lui a délivré une véritable offrande sur cette action décisive. Un Lionel Messi qui a également signé l’assist pour le 3-1 de Tadeo Allende à la 96e.

Arrivé à Miami à l’été 2023, Lionel Messi a ainsi cueilli le titre lors de sa troisième saison dans le club présidé par David Beckham. Il lui reste maintenant à arrêter son choix quant à sa présence ou non lors de la prochaine Coupe du monde.



Zurich gagne à Saint-Gall La joie de Philippe Kény après l'ouverture du score. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Coup d’arrêt pour le FC Saint-Gall ! Battus 2-1 à domicile par le FC Zurich, les Saint-Gallois perdront la deuxième place du classement si les Young Boys s’imposent ce dimanche à Sion.

Devant 18'854 spectateurs, le FC Zurich a raflé la mise sur des réussites de Matthias Phaëton et de Philippe Kény. Le succès du club du Letzigrund ne souffre aucune discussion. Porté par un vent nouveau, le FCZ s’avance comme l’équipe en forme du moment avec 10 points cueillis lors de ses quatre derniers matches pour se retrouver au moins jusqu’à dimanche du bon côté de la barre.

Intérimaire jusqu’à la trêve, Dennis Hediger est peut-être appelé à s’inscrire dans la durée à la tête du club. Il a en tout cas donné une âme à une équipe qui était en perdition il y a encore un mois.



National League: le LHC s'impose enfin face à Bienne Le LHC de Raphael Prassl (au centre) a renversé la vapeur à Bienne. Image: KEYSTONE/Jonas Scheck Lausanne a battu Bienne pour la première fois de la saison de National League samedi (2-1). Dans le Seeland, l'équipe de Geoff Ward a pris le dessus lors du 3e tiers, grâce au duo Rochette-Caggiula.

Au repos depuis leur rencontre dimanche à Langnau, les Lausannois ont remporté un cinquième match de rang à Bienne. Battu lors des deux premières confrontations avec les Seelandais, le LHC a conforté sa 2e place au classement provisoire avant la trêve internationale.

Le finaliste de National League en 2023 a pris les devants dans le 1er tiers grâce à Kneubühler. Il a glissé le puck au fond des filets du gardien vaudois Pasche à la 7e, malgré la présence de deux défenseurs adverses. Les hommes de Martin Filander n'ont ensuite pas réussi à profiter de leur domination lors du reste de la première période, se révélant incapable d'exploiter les situations de jeu de puissance.

Le 100e but encaissé par Bienne Les Lions, en difficulté à l'attaque, ne sont pas parvenus à exister offensivement avant la 19e, où Douay a servi Bougro devant le but, sans parvenir à tromper le gardien biennois Säteri. Dans le 2e tiers, les Lausannois ont réussi à mettre bien plus de pression sur la défense biennoise, sans succès cependant.

Après un deuxième tiers vierge de but, le meilleur compteur du LHC Rochette a permis aux siens de recoller au score à la 44e. Son coéquipier Caggiula a enfoncé le clou à la 48e, pour le 100e but encaissé par les Seelandais cette saison. Ce qui fait de Bienne l'une des pires défenses de la ligue, avec Ambri (100) et Ajoie (109).

Genève-Servette facile contre Ajoie Genève-Servette a eu moins de peine à se défaire d'Ajoie, en visite au bout du Léman. Les Aigles se sont imposés 6-1 grâce à deux doublés de Manninen et Vesey.

Le Finlandais a ouvert la marque à la 5e minute, avant que les Jurassiens n'égalisent en début de deuxième période par Cormier. Puljujärvi et les deux buts de Vesey ont toutefois récompensé un deuxième "vingt" largement à l'avantage du GSHC.

Les joueurs de Ville Peltonen ont assuré leur succès dans le troisième tiers-temps. Ignatavicius et le deuxième but de Manninen (à 4 contre 5!) ont donné au score des allures de correction.

Dans le troisième match de la soirée, Berne a facilement pris la mesure de Langnau. Avec ce succès dans le derby bernois, les Ours (12es) recollent à trois longueurs des Tigers (9es).



Camille Rast au pied du podium, Alice Robinson s'impose Alice Robinson a mérité la victoire sous la neige du Québec. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick Alice Robinson a remporté le premier géant de Mont-Tremblant samedi au Québec devant Zrinka Ljutic et Valerie Grenier. Meilleure Suissesse, La Valaisanne Camille Rast a terminé au pied du podium.

En l'absence de Lara Gut-Behrami, les espoirs helvétiques reposaient une nouvelle fois sur les épaules de la skieuse de Vétroz. Et cette dernière a confirmé ses bonnes dispositions en géant cette saison en prenant une belle quatrième place, à 1''21 de Robinson.

La championne du monde de slalom, cinquième du précédent géant à Copper Mountain, ne compte qu'un seul podium dans la discipline. Elle n'est pas passée loin d'en signer un deuxième samedi malgré des conditions météorologiques compliquées dans la station québécoise.

La course a été remportée par Alice Robinson, qui avait déjà remporté le précédent géant à Copper Mountain le 29 novembre. Il s'agit du sixième succès de sa carrière en Coupe du monde dans la discipline.

Une première pour Piller Dans le camp suisse, Wendy Holdener a terminé au 17e rang, à plus de deux secondes et demie de la vainqueure. La Fribourgeoise Sue Piller (20 ans) a pris une excellente 20e place (+3''00) pour sa première participation à une deuxième manche, tandis que Simone Wild a terminé 29e (+5''50).

Wendy Holdener visera le top 15, alors que la jeune Fribourgeoise Sue Piller espère se hisser pour la première fois en deuxième manche sur le front de la Coupe du monde.



Européens: Noè Ponti facilement en finale du 200 m papillon Noè Ponti visera une troisième médaille d'or dimanche à Lublin. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti s'est qualifié pour la finale du 200 m papillon des Européens en petit bassin de Lublin. Le Tessinois a signé le meilleur temps des demi-finales et visera une nouvelle médaille dimanche.

En quête d'un troisième titre en Pologne après ceux conquis sur 50 m papillon et sur 100 m 4 nages, Noè Ponti a nagé en 1'51''53, très loin de son record de Suisse établi en avril dernier (1'48''77). Cela lui a suffi pour signer le meilleur temps des demi-finales, devant les frères polonais Michal et Krzysztof Chmielewski (les deux à 0''13).

"Je commence à être fatigué", a avoué le médaillé de bronze des JO de Tokyo au micro de Swiss Aquatics. "J'ai quand même réussi à contrôler la course, même si je n'étais pas entièrement détendu."

Aussi en relais samedi Avant cette finale prévue à 19h57 dimanche, Ponti sera en lice le matin lors du relais 4x50 m 4 nages. "Je vais me reposer autant que possible, car ça risque de ne pas être facile demain soir", a-t-il déclaré.

Lui aussi qualifié pour ces demi-finales du 200 m papillon, le Neuchâtelois Ilan Gagnebin s'est logiquement arrêté à ce stade. Il a nagé en 1'55''41, soit le dernier temps des 17 demi-finalistes.

Fin de parcours également pour Thierry Bollin et Angelina Patt en 50 m dos. Médaillé de bronze des Européens 2023 à Otopeni, le Bernois a manqué la qualification pour trois petits centièmes. La Zurichoise a quant à elle signé le 12e temps des demi-finales, insuffisant pour rallier la finale.

Record de Suisse sur 1500 m A noter le record de Suisse établi sur 1500 m libre par Vanna Djakovic (16'15''73), qui a battu de près de quatre secondes sa propre meilleure marque établie à la mi-novembre. La soeur cadette d'Antonio, 12e, n'est toutefois pas parvenue à se qualifier pour la finale.

Marius Toscan (21e du 200 m papillon), Gaia Rasmussen (28e du 50 m dos), Flavio Bucca (40e du 50 m dos), Maël Allegrini (30e du 50 m brasse), Gian-Luca Gartmann (32e du 50 m brasse), Tiago Behar (43e du 50 m libre) et Frédéric Hoigne (50e du 50 m libre) ont eux aussi été éliminés dès les séries samedi matin.



Le Servette FC renoue avec la victoire Sreve Rouiller s'élève le plus haut pour inscrire l'unique but de la rencontre. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le Servette FC a renoué avec la victoire. Après un sombre mois de novembre – 2 points en 4 matches – les Grenat se sont imposés 1-0 au Letzigrund devant les Grasshoppers.

La décision dans une rencontre qui était à juste titre qualifiée de celle de la peur est tombée à la 21e minute. Sur un centre de Timothé Cognat, Steve Rouiller trouvait l’ouverture de la tête pour sa première réussite de la saison. On devait en rester là avec deux équipes en souffrance pour un spectacle bien pauvre.

Dans les rangs zurichois, le triple changement opéré à la 38e déjà témoignait d’un profond désarroi. Quant aux Grenat qui ont perdu sur blessure son gardien et capitaine Jérémy Frick peu avant l’heure de jeu, le manque de maîtrise face à une opposition aussi modeste interpelle. Le vice-champion du printemps dernier tarde vraiment à retrouver son football.

Le bijou de Labeau Après deux défaites de rang, le FC Thoune a, quant à lui, repris sa marche en avant. Le leader a cueilli un 11e succès cette saison avec une très large victoire à domicile devant le FC Lucerne (4-1).

Dans son antre de la Stockhorn Arena, la formation de l’Oberland avait match gagné à la pause grâce aux réussites de Brighton Labeau (18e), Genis Montolio (34e) et Jan Bamert (36e). L’ouverture du score de Labeau sur un aussi acrobatique qu’improbable restera sans doute comme l’un des plus beaux buts de l’année. Elle symbolise parfaitement l’allant, l’insouciance et la réussite du néo-promu depuis les trois coups de la saison.



Mondial 2026: la Suisse jouera ses matches à 21h00, heure suisse Les horaires des matches de la Coupe du monde 2026 ont été révélés samedi. Image: KEYSTONE/AP/Chris Carlson L'équipe de Suisse jouera ses trois matches de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 à 21h00, heure suisse. Le calendrier de la compétition a été confirmé samedi par la FIFA.

Comme annoncé la veille, la sélection de Murat Yakin jouera bien les trois rencontres du tour préliminaire sur la côte ouest des Etats-Unis et du Canada, à San Francisco, Los Angeles et Vancouver. Elles débuteront toutes à 12h00 heure locale, soit 21h00 en Suisse.

Granit Xhaka et ses coéquipiers entreront en lice le samedi 13 juin face au Qatar à Santa Clara, dans le stade de football américain des San Francisco 49ers. Ils affronteront ensuite le barragiste européen (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine) à Inglewood le jeudi 18 juin, dans le stade ultramoderne de la région de Los Angeles. Le troisième match face au Canada, pays-hôte, est agendé au mercredi 24 juin à Vancouver, dans le stade ayant accueilli les cérémonies d'ouverture et de clotûre des Jeux olympiques d'hiver 2010.

A noter que le match d'ouverture (Mexique - Afrique du Sud) et la finale auront également lieu à 21h00, heure suisse.



Rayan Cherki: un coup du foulard extraordinaire Un grand Rayan Cherki pour Manchester City contre Sunderland. Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN Emmené par un Rayan Cherki étincelant avec notamment un coup du foulard extraordinaire, Manchester City n’a pas failli. Les Mancuniens ont battu Sunderland 3-0 pour revenir à 2 points d’Arsenal.

City a forcé la décision sur des réussites de Ruben Dias, de Josko Gvardiol et de Phil Foden. Avec deux assists dont celui pour le 3-0 de Foden qui risque bien de faire le tour du monde, Cherki a illuminé cette rencontre qui a vu Sunderland caresser en seconde période l’espoir de revenir dans le match. Ganit Xhaka a ainsi trouvé le poteau de Gianluigi Donnarumma lors du temps fort du néo-promu.

Comme son capitaine en sélection, Dan Ndoye a connu la défaite. Nottingham s’est incliné également 3-0 à Liverpool face à Everton. L’ailier vaudois a été remplacé à la pause alors que le score était de 2-0.



Géant de Mont-Tremblant: Robinson en pole position, Rast 6e Alice Robinson est en bonne position pour signer un nouveau succès à Mont-Tremblant (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Alice Robinson a signé le meilleur temps de la première manche du premier géant de Mont-Tremblant, samedi au Canada. La Valaisanne Camille Rast est sixième, à 1''14 de la Néo-Zélandaise.

La championne du monde de slalom devra sortir le grand jeu pour espérer décrocher le deuxième podium de sa carrière dans la discipline. A mi-parcours dans la station québécoise, elle pointe à 0''65 de l'Américaine Mikaela Shiffrin, troisième provisoire derrière Robinson et la Croate Zrinka Ljutic (+0''33).

Alice Robinson, 24 ans, est en pole position pour signer une deuxième victoire consécutive en géant après sa victoire à Copper Mountain le 29 novembre. La spécialiste compte cinq victoires dans la discipline.

Derrière Camille Rast, le bilan intermédiaire n'est pas fantastique pour l'équipe de Suisse. Wendy Holdener pointe à la 16e place, à 1''96 de Robinson. Quant à Vanessa Kasper (+2''69), elle ne devrait pas participer à la deuxième manche, prévue à 20h00 (heure suisse).



Fribourg s'incline malgré un nouveau but de Johan Manzambi Le but de Johan Manzambi n'a pas suffi à Fribourg (archives). Image: KEYSTONE/DPA/HARRY LANGER Johan Manzambi a encore fait trembler les filets en Bundesliga. Mais le milieu de terrain genevois n'a pas pu empêcher la défaite du SC Fribourg samedi sur la pelouse de Heidenheim (2-1).

Positionné cette fois en numéro 10 par son entraîneur Julian Schuster, Manzambi a ouvert le score d'une belle frappe du pied droit à 20 mètres (40e). Heidenheim a toutefois égalisé peu avant l'heure de jeu par Patrick Mainka (59e) avant d'arracher la victoire dans le temps additionnel (90e+4 Schimmer).

L'international suisse (8 sélections, 3 buts) ne saura donc sans doute pas se satisfaire de son troisième but consécutif marqué en championnat. L'excellence de sa forme vient malgré tout couronner une année 2025 qui aura été celle de son éclosion tant sur les pelouses allemandes qu'avec l'équipe de Suisse.

Triplé de Kane Large vainqueur à Stuttgart (5-0), le Bayern Munich poursuit son cavalier seul en tête de la Bundesliga. Le champion en titre a signé une 12e victoire en 13 matches (pour un match nul) grâce notamment à un triplé de Harry Kane.

Le capitaine de la sélection anglaise a pourtant dû attendre l'heure de jeu pour faire son apparition sur le pré. Cela ne l'a pas empêché de réussir son troisième triplé de la saison en l'espace de 22 minutes. Il compte désormais 17 réussites en 13 matches de Bundesliga.

Le FC Augsbourg des Suisses Fabian Rieder et Cédric Zesiger a aussi fêté une victoire importante devant le Bayer Leverkusen (2-0). Au classement, Augsbourg est 13e, à trois points de Fribourg (9e) et... 24 de l'intouchable leader munichois.



GP d'Abou Dhabi: Verstappen en pole devant Norris et Piastri Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications à Abou Dhabi. Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair Max Verstappen partira en pole position dimanche lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, ultime manche du Championnat du monde de Formule 1. Le Néerlandais s'élancera devant Lando Norris et Oscar Piastri.

Le pilote de l'écurie Red Bull, vainqueur des deux derniers GP, a poursuivi sur sa lancée en dominant les qualifications aux Emirats arabes unis. Il devra toutefois espérer un faux-pas des McLaren, Lando Norris en tête, pour décrocher un cinquième titre mondial consécutif.

Le Britannique, leader du classement des pilotes avec 12 points d'avance sur Verstappen, doit terminer sur le podium pour s'assurer un premier titre de champion du monde. Il s'est facilité la tâche en signant la P2 devant son coéquipier australien Piastri, qui est lui aussi toujours dans la course au titre.



Le relais de la flamme olympique a débuté à Rome Gregorio Paltrinieri fut le premier relayeur de la flamme des JO 2026 Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Le relais de la flamme des JO 2026 de Milan-Cortina a débuté samedi à Rome. Le premier des 10'001 relayeurs jusqu'à la cérémonie d'ouverture du 6 février 2026 était le nageur Gregorio Paltrinieri.

Paltrinieri, champion olympique 2016 du 1500 m nage libre, s'est élancé à 10h00 sur le Stadio dei Marmi, enceinte d'inspiration antique surplombée d'imposantes statues de marbre blanc, au pied du Stade olympique.

Le nageur, habillé, comme tous les relayeurs d'un bonnet blanc et d'une combinaison blanche avec des parements oranges et jaunes, a couru à petites foulées 200 mètres avant d'embraser une autre torche portée par l'ancienne escrimeuse Elisa Di Francisca.

La double championne olympique de fleuret a transmis ensuite le flambeau à un autre grand nom du sport italien Gianmarco Tamberi, sacré à Tokyo en 2021 en saut en hauteur.

Le relais de la flamme doit ensuite passer par les sites les plus célèbres de la capitale italienne, la place Saint-Pierre, le Panthéon, les Forums impériaux et le Colisée. L'arrivée de cette première étape aura lieu en début de soirée sur la Piazza del Popolo.

Alisha Lehmann parmi les porteurs La torche olympique, portée par des sportifs (parmi lesquels l'internationale suisse de football Alisha Lehmann), artistes ou anonymes, va parcourir au total 12'000 kilomètres en 63 jours à travers plus de 300 villes du pays avant d'arriver à Milan le 5 février à la veille de la cérémonie d'ouverture prévue dans le stade de football de San Siro.

"Ce relais va être un monumental spot de la beauté de notre pays", a résumé Giovanni Malago, le président du comité d'organisation Milano-Cortina 2026.

Comme le veut la tradition olympique, la flamme a entamé son parcours le 26 novembre à Olympie, berceau des Jeux en 776 av. J.-C., où une flamme de secours avait été utilisée en raison des conditions météo défavorables.



Houston et Durant à la fête face aux Suns Kevin Durant (7) a passé la barre des 30'000 points vendredi en NBA Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Les Rockets de Clint Capela ont décroché vendredi leur 15e succès en 20 matches disputés cette saison en NBA, le cinquième dans leurs six dernières parties. Houston a dominé Phoenix 117-98 au Texas.

La soirée fut particulièrement belle pour Kevin Durant. Opposée à son ancienne équipe pour la première fois depuis son départ de Phoenix l'été dernier, la superstar des Rockets a inscrit 28 points pour devenir le huitième joueur de l'histoire à dépasser les 31'000 points dans la Ligue nord-américaine.

En l'absence du pivot titulaire Alperen Sengun (malade), Clint Capela a eu droit à un temps de jeu plus conséquent, même si c'est Steven Adams qui figurait dans le cinq de départ. L'intérieur genevois a cumulé 4 points, 7 rebonds et 4 contres - dont un spectaculaire sur la dernière action du match - en 18 minutes passées sur le parquet.

Si tout va pour le mieux du côté des Rockets, 2es de la Conférence Ouest derrière le champion en titre Oklahoma City, la situation des Clippers du "rookie" Yanic Konan Niederhäuser ne s'améliore en revanche pas. La franchise de LA s'est inclinée 107-98 à Memphis, où le centre fribourgeois n'a pas été aligné. Cette défaite est la 17e en 23 matches disputés cette saison par les Clippers.



Akira Schmid s'offre un blanchissage face aux Devils Akira Schmid a signé un blanchissage face aux Devils Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Akira Schmid a brillé face à son ex-employeur vendredi en NHL. Le gardien bernois de Vegas a signé un blanchissage sur la glace des New Jersey Devils, qui se sont inclinés 3-0 face aux Golden Knights.

Schmid affrontait pour la première fois les Devils depuis son transfert au Nevada en juin 2024. Il a effectué 24 arrêts pour réussir son troisième "shutout" en saison régulière de NHL, le cinquième si l'on ajoute les deux blanchissages réalisés lors des play-off 2023 avec New Jersey.

Akira Schmid a obtenu la première étoile de ce match, le troisième gagné consécutivement par les Golden Knights. Battus quant à eux pour la quatrième fois de suite, les Devils ont perdu sept de leurs dix derniers matches. Ils ont chuté au 6e rang de la Metropolitan Division, dont ils occupaient encore la tête le 30 novembre.

Vegas a ouvert la marque à 13 secondes de la fin du premier tiers, avant de trouver la faille à deux reprises en supériorité numérique dans les cinq dernières minutes du match. C'est le capitaine valaisan des Devils Nico Hischier qui "chauffait" le banc des pénalités sur ces deux réussites...

