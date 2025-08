Shaqiri et le FCB battent Young Boys ++ La Suisse défait l'Ukraine

Super League: Shaqiri et le FCB trop forts pour les Young Boys Xherdan Shaqiri a fait très mal aux Young Boys Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le FC Bâle a remporté le premier choc de la saison de Super League l'opposant aux Young Boys. Les Rhénans l'ont emporté 4-1 grâce notamment à Xherdan Shaqiri.

Muet lors des deux premiers matches de la saison, Shaqiri s'est bien rattrapé mercredi soir au Parc Saint-Jacques. Le capitaine bâlois a en effet inscrit les deux premiers buts de son équipe (39e/60e pen). Ce choc de la 4e journée, avancé en raison des obligations européennes des deux clubs, a tenu ses promesses. Il y a eu de l'intensité et du spectacle, mais aussi pas mal de nervosité.

YB a pris l'avantage à la 17e par Males, après une longue ouverture d'Edimilson Fernandes. L'attaquant a berné Vouilloz - que Ludovic Magnin a sorti à la pause - et battu Hitz au premier poteau. Mais le FCB ne s'est pas laissé abattre. Keller a d'abord réussi une parade superbe sur un tir de Shaqiri (38e). Dans la foulée, ce dernier a tiré du gauche sur le poteau, avant de marquer du droit quelques secondes plus tard.

Penalty et carton rouge

Le champion en titre a continué de dominer à la reprise. Il a pris l'avantage sur un penalty accordé par la VAR après une main d'Edimilson Fernandes. Ce dernier s'est ensuite accroché avec Schmid lors d'une échauffourée, ce qui lui a valu un carton rouge. Shaqiri n'a pas été perturbé par ces incidents, transformant en force son penalty.

Même en infériorité numérique, les Bernois ont tenté d'aller égaliser. Mais ils ont été surpris en contre par Kevin Carlos (75e), qui a assuré les trois points pour les Rhénans. Metinho a encore salé l'addition (91e).



La Suisse bat l'Ukraine 66-64 à Fribourg Selim Fofana a été le match winner des Suisses Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a fêté un premier succès dans le 2e tour pré-qualificatif de la Coupe du monde 2027. A Fribourg, dans le groupe D, elle s'est imposée 66-64 face à l'Ukraine.

Nonobstant les doutes consécutifs à la défaite de samedi 73-60 en Slovaquie lors de leur entrée en lice, les protégés du coach Ilias Papatheodorou ont su relever la tête. Ils ont mené au score dès le début de la rencontre, prenant trois fois sept points d'avance.

Mais les Ukrainiens se sont accrochés, surtout dans une phase finale très serrée. Ils ont égalisé à 61-61 à 1'24 de la sirène. Un panier à trois points de Dylan Ducommun à 30 secondes de la fin a ensuite été gommé par un autre shoot primé des Ukrainiens huit secondes plus tard. La décision a été faite par Selim Fofana, auteur du panier décisif à une seconde du terme de la partie. Fofana a été le meilleur réalisateur suisse avec 18 points.



Euro dames: la Suisse en mauvaise posture dans les qualifications Lauren Bertolacci: malgré ses encouragements, la Suisse a été battue 3-0 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse a subi une nette défaite en qualification de l'Euro dames (groupe A). A Wiesbaden, les protégées de Lauren Bertolacci ont en effet perdu 3-0 face à l'Allemagne.

Après une première manche dans laquelle elles n'ont quasiment pas existé (25-10), les Suissesses ont un peu relevé la tête ensuite. Elles ont été battues 25-17 lors du deuxième set avant de s'accrocher en vain au début de la manche décisive, finalement aussi perdue 25-17.

Leur objectif de prendre au moins un point durant cette rencontre de la deuxième phase de qualification n'a donc pas été atteint, avec un revers 3-0 comme à l'aller. Il faudra dès lors absolument gagner 3-0 ou 3-1 dimanche à Schönenwerd contre la Finlande, troisième équipe de ce groupe A. Mais cela ne pourrait même pas être suffisant, en fonction des résultats dans les autres groupes.



MLS: les Vancouver Whitecaps engagent Thomas Müller Thomas Müller a été une figure centrale du Bayern Munich pendant longtemps Image: KEYSTONE/DPA/UWE ANSPACH Thomas Müller (35 ans) poursuivra sa carrière en MLS. L'attaquant qui a fait toute sa carrière au Bayern Munich s'est engagé avec les Vancouver Whitecaps, a-t-il annoncé avec le club.

Le contrat de Müller au Bayern était arrivé à expiration à fin juin, sans renouvellement. Champion du monde avec l'Allemagne en 2014, Thomas Müller a notamment gagné deux fois la Ligue des champions avec son club de toujours, avec qui il a aussi fêté treize titres de champion en Bundesliga.

Son contrat avec Vancouver court jusqu'à fin 2026. Les Suisses Scott Sutter, Davide Chiumiento et Alain Rochat ont par le passé porté le maillot des Whitecaps.



L'AC Milan a engagé Ardon Jashari pour cinq ans Ardon Jashari est arrivé mercredi à Milan Image: KEYSTONE/AP/Marco Ottico Le milieu de terrain helvétique Ardon Jashari rejoint l'AC Milan en provenance du Club Bruges. Les Italiens vont payer 39 millions d'euros aux Belges pour l'enrôler.

Jashari a signé un contrat de cinq ans avec le club lombard. Il s'agit du troisième transfert le plus cher pour un joueur suisse après celui de Granit Xhaka de Borussia Mönchengladbach à Arsenal en 2016 (46 millions) et le tout récent de Dan Ndoye de Bologne à Nottingham Forest (42 millions).

Formé à Lucerne, Jashari, qui vient de fêter ses 23 ans, est parti à Bruges l'été dernier. Il s'est tout de suite imposé en inscrivant 3 buts et en délivrant 4 passes décisives en 35 matches de championnat. Il a aussi découvert la Ligue des champions avec son club. Le milieu de terrain compte quatre sélections en équipe de Suisse.

A Milan, où il portera le numéro 30, Jashari va retrouver son compatriote Noah Okafor. Il pourra également apprendre de Luka Modric, débarqué du Real Madrid pour un dernier défi.



Aksel Lund Svindal va entraîner Lindsey Vonn Lindsey Vonn esp鑽e briller l'hiver prochain Image: KEYSTONE/AP/ROBERT F. BUKATY Lindsey Vonn a engagé l'ancien skieur norvégien Aksel Lund Svindal comme entraîneur. L'Américaine est sortie de sa retraite l'hiver dernier après plus de cinq années de coupure.

"Intégrer Aksel dans mon équipe pour cette saison semble être une étape naturelle et incroyablement excitante. Nous avons partagé tant d'histoires sur la montagne, de l'entraînement à la victoire en Coupe du monde", a expliqué Lindsey Vonn (41 ans), citée dans un communiqué de son équipementier de skis.

"Au fil des années d'entraînement et de course ensemble, Lindsey et moi avons construit beaucoup de confiance et de respect. Je sentais que je pouvais avoir un impact rapidement. J'ai été un peu surpris lorsque Lindsey m'a appelé, mais surtout honoré", a souligné Svindal.

Un énorme atout Leur collaboration a débuté cet été, lors d'un stage d'entraînement au Chili. "Sa connaissance du sport, en particulier en ce qui concerne l'équipement et la stratégie de course, est inégalée et j'ai toujours apprécié ses idées. L'avoir officiellement dans mon équipe alors que nous visons les Jeux olympiques de Cortina est un énorme atout", a apprécié Vonn.

Vonn et Svindal, respectivement quadruple et double lauréats de la Coupe de monde, ont été les deux stars de la discipline dans les années 2010, sur et en dehors de la piste. L'Américaine, championne olympique de descente (2010) a signé 82 victoires en Coupe du monde, le Norvégien, double champion olympique (super-G en 2010 et descente en 2018), s'imposant à 36 reprises.



Fritz domine Rublev pour passer en demi-finale Taylor Fritz est en grande forme depuis le début de l'été. Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn L'Américain Taylor Fritz a dominé le Russe Andrey Rublev 6-3 7-6 (7/4) mardi en quart de finale du Masters 1000 de Toronto. II affrontera son compatriote Ben Shelton pour une place en finale.

Fritz (27 ans, ATP 4), finaliste du dernier US Open, est en grande forme. Depuis début juin il a été titré à Stuttgart, à Eastbourne, a atteint les demi-finales de Wimbledon avant de se qualifier à Toronto pour sa 7e demi-finale en Masters 1000, la deuxième de l'année après Miami.

Fritz jouera pour une place en finale contre son compatriote Shelton (22 ans, ATP 7), tombeur de l'Australien Alex de Minaur (ATP 8) en deux manches, 6-3 6-4. L'autre demi-finale opposera l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) au Russe Karen Khachanov (ATP 16).

Les deux premiers du classement mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, avaient déclaré forfait pour le tournoi canadien, tout comme Novak Djokovic.



Naomi Osaka fonce dans le dernier carré Naomi Osaka est de retour à son meilleur niveau. Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Naomi Osaka jouera les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Montréal. La Japonaise s'est facilement imposée contre l'Ukrainienne Elina Svitolina 6-2 6-2 mardi.

Osaka (27 ans, WTA 49) n'a eu besoin que de 69 minutes pour se défaire de l'Ukrainienne âgée de 30 ans, 13e mondiale, titrée à l'Open du Canada en 2017. L'ex-numéro 1 mondiale, quatre fois vainqueur en Grand Chelem, retrouve ainsi les demi-finales d'un tournoi WTA 1000 pour la première fois depuis son retour de maternité en janvier 2024.

La Japonaise avait annoncé avant le tournoi canadien la fin de sa collaboration avec l'entraîneur français Patrick Mouratoglou, et travaille désormais avec le Polonais Tomasz Wiktorowski. Elle disputera sa demi-finale contre la Danoise Clara Tauson, gagnante plus tôt dans la journée face à l'Américaine Madison Keys 6-1 6-4.

L'autre demi-finale opposera la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 9) à la jeune Canadienne Victoria Mboko (18 ans, WTA 85).



Super League: Bâle affronte Young Boys ce soir avant l'Europe Le FC Bâle accueille les Young Boys ce soir (20h30) en match avancé de la 4e journée de Super League. Cette rencontre a été avancée en raison des obligations européennes des deux équipes.

Les Rhénans voudront enchaîner après avoir battu Grasshopper samedi (2-1). Ils avaient ainsi rectifié le tir après leur défaite initiale à Saint-Gall. En face, YB voudra relancer la machine à gagner. Après une large victoire face au Servette FC 3-1 en ouverture de saison, les Bernois ont concédé le nul 1-1 à Winterthour.

L'enjeu sera de mesurer les forces en présence parmi deux des favoris dans la course au titre. Au bénéfice d'une qualification directe pour les play-off de Ligue des champions pour le FC Bâle et d'Europa League pour YB, les deux clubs bénéficieront ainsi d'une plus longue période de repos entre leurs matches aller et retour.



Décès à 53 ans de l'ancien international portugais Jorge Costa Jorge Costa, ici avec Porto face au Monaco de Ludovic Giuly, est décédé à 53 ans Image: KEYSTONE/AP/THOMAS KIENZLE L'ancien international portugais Jorge Costa est décédé mardi à 53 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Le FC Porto, l'a annoncé en rendant hommage "à une figure incontournable de l'histoire du club".

"Le légendaire capitaine du FC Porto et actuel directeur du football professionnel (du club), est décédé ce mardi des suites d'un arrêt cardiorespiratoire", a annoncé le club dans un communiqué.

L'ex-défenseur international a été victime d'un malaise mardi matin au centre d'entraînement du FC Porto. Hospitalisé en urgence, il est décédé peu après son arrivée à l'hopital, rapportent les médias locaux.

Jorge Costa avait effectué l'essentiel de sa carrière au FC Porto, club avec lequel il avait remporté la Ligue des champions en 2004 et avait été sacré huit fois champion du Portugal, et dont il fut le capitaine pendant plusieurs saisons.

Celui qui fut 50 fois international appartient à la génération dorée des champions du monde des moins de 20 ans en 1991, avec notamment Luis Figo.

Les deux autres géants du football portugais, le Benfica et le Sporting, lui ont également rendu hommage.



Remco Evenepoel rejoindra Red Bull-Bora à la fin de la saison Remco Evenepoel va rejoindre Red Bull-Bora la saison prochaine Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le double champion olympique en titre Remco Evenepoel quittera la formation Soudal-Quick Step dès la fin de la saison. Il rejoindra Red Bull-Bora, a annoncé mardi l'équipe belge.

"Les représentants de Remco ont informé la direction de l'équipe qu'il ne souhaitait pas discuter d'une prolongation de son contrat actuel, qui expire fin 2026", indique la formation belge dans un communiqué, annonçant elle-même le départ d'Evenepoel (25 ans) pour Red Bull-Bora dès la saison prochaine.



L'Espagnol Enric Mas forfait pour le reste de la saison Enric Mas avait été contraint à l'abandon lors de la 18e étape du Tour de France en juillet dernier. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus L'Espagnol Enric Mas est forfait pour le reste de la saison en raison d'une phlébite, a annoncé mardi son équipe Movistar. Il avait été contraint à l'abandon durant le Tour de France fin juillet.

"Après les dernières consultations médicales et les examens réalisés à la suite de son abandon lors de la Grande Boucle, le diagnostic est tombé: le coureur majorquin souffre d'une thrombophlébite à la jambe gauche, probablement d'origine post-traumatique", écrit la formation espagnole dans un communiqué.

Ce type de blessure "nécessite un traitement spécifique impliquant du repos et l'évitement de toute activité physique intense, ce qui l'empêche de participer aux compétitions pour le reste de la saison", ajoute-t-elle.

Le grimpeur de 30 ans avait déclaré juste après son abandon pendant la 18e étape du Tour de France dans les Alpes, alors qu'il occupait la 18e place au classement général, que la douleur à la jambe "l'empêchait de pédaler" et que la décision de se retirer était "la bonne".



Régis Le Bris signe un nouveau contrat avec Sunderland Granit Xhaka jouera désormais sous les ordres de Régis Le Bris à Sunderland Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Régis Le Bris a été prolongé comme manager de Sunderland, qu'il a ramené en Premier League. Le Français a signé un contrat "à long terme" avec les Black Cats.

Arrivé de Lorient en 2024, le technicien français âgé de 49 ans a réussi au terme de sa première saison comme entraîneur à faire remonter Sunderland dans l'élite du football anglais pour la première fois depuis 2017. Le club était même descendu jusqu'en 3e division (2018-2022).

"La connexion que j'ai avec l'encadrement, les joueurs et les supporters est parfaitement naturelle et nous avons partagé de grands moments ensemble. L'ambition collective est palpable et il y a une volonté de devenir plus forts", a souligné Le Bris cité sur le site internet du club.

En prévision de son arrivée en Premier League, Sunderland a recruté plusieurs joueurs de premier plan comme notamment l'international suisse Granit Xhaka et le milieu de terrain français Enzo Le Fée.



Noah Lyles, Kenny Bednarek et Gabby Thomas à Athletissima Noah Lyles (à droite) et Kenny Bednarek auront à nouveau l'occasion de s'expliquer sur la piste à l'occasion d'Athletissima. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Athletissima a annoncé mardi la présence des sprinters américains Noah Lyles, Kenny Bednarek et Gabby Thomas lors de son meeting du 20 août. Tous trois ont brillé lors des sélections américaines.

Le 100 m messieurs sera royal avec le champion olympique Noah Lyles, le double argenté olympique du 200 m Kenny Bednarek ainsi que les Jamaïcains Kishane Thompson et Oblique Seville. Thompson a signé la meilleure performance de l'année en 9’’75 à fin juin. Le champion olympique 2021, l'Italien Marcell Jacobs, ainsi que le champion d'Europe du 200 m suisse Timothé Mumenthaler seront également de la partie

Le 200 m femmes réunira notamment la championne olympique Gabby Thomas, la Britannique Dina Asher-Smith, la championne olympique du 100 m Julien Alfred (Ste-Lucie) et la Jamaïcaine Shericka Jackson. Celle-ci détient le deuxième chrono de l'histoire sur cette distance.

Sur 110 m haies, l’Américain Cordell Tinch, meilleure performance 2025 en 12’’87, partira favori. Le meeting lausannois annonce également la venue de son compatriote Trey Cunningham, de l’Espagnol Henrique Llopis et de Just Kwaou-Mathey, qui a couru le 2e temps de l'année aux Championnats de France (12’’99). Le recordman de Suisse de la discipline Jason Joseph sera présent.

Le concours de la hauteur féminine compte aussi des invitées de marque : la recordwoman du monde et championne olympique Yaroslava Mahuchikh (UKR), ses grandes rivales australiennes Nicola Olyslagers et Eleanor Patterson et la Serbe Angelina Topic, entre autres.

Disputé trois semaines avant les Mondiaux de Tokyo, Athletissima fêtera le 20 août sa 50e édition.