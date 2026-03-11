Swiss Athletics a fait sa sélection ++ Oksana Masters enchaîne

Swiss Athletics sélectionne 10 femmes et 3 hommes pour Torun Ditaji Kambundji sera la cheffe de file de la délégation suisse à Torun Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Treize athlètes - dont dix femmes - représenteront la Suisse aux Mondiaux en salle de Torun (20-22 mars). La sélection sera emmenée par la championne du monde 2025 du 100 m haies Ditaji Kambundji.

Avec la Fribourgeois Audrey Werro (800 m), Ditaji Kambundji (60 m haies) et Simon Ehammer (heptathlon), la Suisse alignera trois athlètes figurant dans le top 2 du classement mondial de la saison, se réjouit Swiss Athletics dans un communiqué. Tous trois peuvent donc légitimement prétendre aux médailles.

Lors des derniers Mondiaux en salle il y a un an à Nanjing, Ditaji Kambundji s'était parée d'argent. Angelica Moser (bronze au saut à la perche) et Annik Kälin (argent au saut en longueur), qui seront elles aussi à nouveau de la partie à Torun, avaient également connu les joies du podium.



Oksana Masters poursuit sa moisson Oksana Masters en est déjà à trois titres dans ces Paralympiques 2026 Image: KEYSTONE/AP/Shana Abitbol Oksana Masters, l'une des stars du parasport, poursuit sa moisson de médailles aux Paralympiques.

L'Américaine a décroché mercredi son troisième titre depuis le début des joutes en remportant le 10 km assis de ski de fond, mercredi à Tesero.

Déjà titrée en biathlon (sprint) et ski de fond (sprint) depuis son arrivée en Italie, Oksana Masters (36 ans) affiche désormais à son palmarès douze titres paralympiques, pour un total de 22 médailles. A Milan Cortina, elle a déjà fait aussi bien qu'à Pékin en 2022 où elle avait remporté trois titres (2 en biathlon et 1 en ski de fond).

Sa moisson n'est sans doute pas terminée puisqu'elle doit encore prendre part à la poursuite en biathlon vendredi et au 20 km en ski de fond dimanche. Elle présente la particularité de participer aussi aux Paralympiques d'été, en aviron (3e en 2012 à Londres) et en cyclisme où elle a remporté quatre titres en 2022 et en 2026.

Née en Ukraine à quelques centaines de kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl, avec de multiples malformations (sans tibia et avec une jambe plus courte que l'autre), Oksana Masters avait été abandonnée à la naissance et passé les premières années de sa vie dans des orphelinats.

Elle y avait subi des violences et abus avant d'être finalement adoptée par une Américaine, Gay Masters, qui changera sa vie en notamment la faisant amputer des deux jambes. Masters partage la vie d'Aaron Pike qui participe lui aussi aux Jeux paralympiques de Milano Cortina en ski et biathlon, dans la catégorie assis.



Fanny Smith forfait pour Montafon Fanny Smith renonce à s'aligner à Montafon Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fanny Smith renonce à disputer la manche de Coupe du monde de Montafon, dont la phase finale est prévue jeudi.

La Vaudoise n'a pas pu se préparer de manière optimale après sa chute de Kopaonik, a expliqué Swiss-Ski mercredi.

La triple médaillée olympique (argent en 2026, bronze en 2018 et 2022), qui avait lourdement chuté au passage d'une bosse en finale de la deuxième épreuve organisée à la fin février à Kopaonik en Serbie, a eu besoin de temps pour récupérer. Mais elle se sent bien, a souligné Swiss-Ski.

Fanny Smith pointe au 4e rang de la Coupe du monde avec 441 points. Elle n'a plus aucune chance de déloger la leader Sandra Näslund (868 unités au compteur) alors que cinq épreuves restent au programme. Les dernières courses de la saison sont prévues à Craigleith au Canada (21-22 mars) puis à Galliväre en Suède (28-29 mars).



L'équipe iranienne est la bienvenue, a réaffirmé Trump Selon Infantino, Trump a promis que l'Iran serait le bienvenu pour le Mondial Image: KEYSTONE/AP/JACQUELYN MARTIN Le patron de la FIFA Gianni Infantino a assuré que Donald Trump lui avait promis d'accueillir la sélection iranienne au Mondial cet été (11 juin-19 juillet).

Le Valaisan s'est entretenu avec le président américain mardi soir.

"Au cours de nos échanges, le président Trump a réaffirmé que l'équipe iranienne était bien entendu la bienvenue pour disputer le tournoi aux Etats-Unis", coorganisateur aux côtés du Mexique et du Canada, a écrit le dirigeant italo-suisse sur son compte Instagram.

Gianni Infantino a pour la première fois évoqué "la situation en Iran", discutée avec Donald Trump, sans préciser que l'incertitude autour de la venue au Mondial de la "Team Melli" était due aux frappes américano-israéliennes lancées le 28 février sur le pays.

Quelques heures à peine après le début de l'offensive, le président de la Fédération iranienne de football Mehdi Taj avait brandi l'hypothèse d'un boycott de la compétition, précisant que le dernier mot reviendrait aux "autorités sportives" du pays.

"Ces événements ne resteront pas sans réponse (...) Mais ce qui est sûr à l'heure actuelle c'est qu'avec cette attaque et cette cruauté, on ne peut pas envisager avec espoir la Coupe du monde", avait-il déclaré à la télévision iranienne.

Certains observateurs évoquaient aussi la possibilité que les Etats-Unis refusent d'accueillir les Iraniens pour des raisons de sécurité, leurs trois rencontres de poule étant prévues à Los Angeles et Seattle: c'est ce scénario qui semble avoir été écarté par Donald Trump.

"Pour rassembler les gens" "Nous avons tous besoin, plus que jamais, d'un événement comme la Coupe du Monde pour rassembler les gens, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, car cela montre une fois de plus que le football unit le monde", a insisté Gianni Infantino.

Le président de la FIFA, seul dirigeant sportif présent à l'investiture de Donald Trump, affiche régulièrement sa proximité avec le président américain, au point de lui avoir remis l'an dernier un "Prix FIFA de la Paix" créé pour l'occasion, dont les critères n'ont jamais été précisés.



Moser marque mais le Lightning s'incline à nouveau Janis Moser (90) a marqué mardi son 7e but de la saison, en vain Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Janis Moser est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable mardi en NHL. Mais son but n'a pas suffi au Lightning, qui s'est incliné 5-2 face à Columbus.

Le défenseur biennois a permis à Tampa Bay de réduire l'écart à 3-2 à la 37e minute, signant sa 7e réussite de la saison - et son 24e point. Il a terminé avec un différentiel de +1 et affiche toujours le troisième meilleur bilan de la Ligue avec +41 au total.

Mais son équipe traverse une mauvaise passe, même si elle conserve pour l'heure la 3e place de la Conférence Est avec 82 points. Tampa Bay n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matches, alors que le Lightning avait fêté auparavant six victoires consécutives.

Les Predators de Roman Josi ont quant à eux décroché un succès qui pourrait compter dans l'optique de la lutte pour les play-off. Nashville s'est imposé 4-2 à Seattle pour revenir à une longueur du Kraken, qui détient pour l'heure la deuxième "wild card" qui donnera accès aux play-off à l'Ouest.

Nashville, qui était pourtant mené 2-0 à la 10e minute, est désormais à égalité avec les Sharks de Philipp Kurashev. Ceux-ci ont subi les foudres des Buffalo Sabres, vainqueurs 6-3 pour un huitième succès consécutif. La soirée fut vraiment compliquée pour Kurashev, qui l'a terminée avec un bilan de -3.

A noter aussi la 40e victoire de la saison - la 12e dans leurs 13 dernières sorties - de Dallas. Les Stars du défenseur soleurois Lian Bichsel, qui affichent le deuxième meilleur bilan de la Ligue (et de la Conférence Ouest) derrière Colorado, ont battu les Vegas Golden Knights 2-1.



Avec 83 points, Adebayo surpasse Kobe Bryant Bam Adebayo a inscrit 83 points mardi, une performance historique Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Bam Adebayo a inscrit 83 points pour Miami lors d'un match gagné mardi contre les Wizards (150-129). Il s'agit de la deuxième meilleure performance individuelle de l'histoire de la NBA.

Le pivot floridien a ainsi surpassé les 81 points marqués par son idole de jeunesse Kobe Bryant pour les Lakers lors d'un match contre les Raptors de Toronto en 2006. Le record historique reste la propriété de Wilt Chamberlain, qui avait inscrit 100 points pour les Warriors de Philadelphie contre les Knicks en 1962.

Bam Adebayo a laissé présager une performance exceptionnelle dès le début avec un premier quart-temps électrique, au cours duquel il a marqué 31 points sur 16 tirs, dont 10 réussis. A la mi-temps, il avait atteint 43 points. Il a continué sur sa lancée après la pause avec 19 points au troisième quart-temps, pour un total de 62.

Adebayo a finalement battu à la fin du quatrième quart-temps la marque établie par Kobe Bryant il y a 20 ans. "J'aimerais pouvoir revivre ça deux fois", a-t-il déclaré après coup, ajoutant que son exploit individuel n'aurait pas été possible sans le soutien de sa famille, de ses fans et de ses coéquipiers.

Pour parvenir à ses fins, le natif du New Jersey - qui a également capté 9 rebonds mardi soir - a rentré 20 de ses 43 tirs (avec un 7 sur 22 à 3 points) face à des Wizards toujours privés de Kyshawn George (blessure à un coude). Il a aussi bénéficié de 43 lancers francs et en a réussi 36, soit deux records absolus en NBA.

Les Rockets gagnent A noter aussi la victoire décrochée par les Rockets de Clint Capela, troisièmes de la Conférence Ouest, face aux Toronto Raptors (113-99). L'intérieur genevois n'a eu droit qu'à 13 minutes de jeu, mais il s'est illustré en captant 10 rebonds dont 6 en phase offensive. Il a aussi inscrit 4 points et délivré 2 passes décisives.



Ldc: PSG-Chelsea et Real-City en tête d'affiche des huitièmes Le PSG, tenant du titre, fait face aux Blues de Chelsea ce mercredi (21h00) lors des 8es de finale aller de la Ligue des champions. Le duel Real Madrid - Manchester City promet aussi d'être explosif.

Le champion d'Europe, moins impérial cette saison, aura à coeur d'effacer sa défaite face aux Blues l'été dernier au MetLife Stadium dans le New Jersey (3-0) qui l'avait empêché de glaner la première édition de la Coupe du monde des clubs nouvelle formule aux Etats-Unis, le seul trophée ayant échappé à sa razzia en 2025.

Le PSG, battu par Monaco en championnat le week-end dernier à domicile (3-1) et qui ne parvient pas à décrocher Lens au classement de Ligue 1, doit prendre un départ canon mercredi sur sa pelouse avant de se rendre la semaine prochaine à Stamford Bridge, l'antre des Londoniens pour le huitième retour.

Le Real sans Mbappé Pas épargné par les blessures non plus, celle de sa star Kylian Mbappé en premier lieu, le Real Madrid, détenteur du record de titres en Ligue des champions (15), affronte le Manchester City de Pep Guardiola pour la cinquième saison consécutive en matches à élimination directe en Ligue des champions.

Aux Citizens de profiter de cette absence de marque, eux qui sont pour le moment largement distancés par le leader Arsenal dans la course au titre en Angleterre. Les Gunners seront de leur côté en Allemagne(18h45) pour prendre l'avantage face à un Bayer Leverkusen qui traverse une passe difficile, avec un seul match remporté lors de ses cinq dernières sorties.

Le dernier huitième mercredi oppose deux équipes que l'on n'attendait pas forcément à ce stade de la compétition: le Sporting Portugal, qualifié directement parmi les huit meilleures équipes de la phase de ligue, face au petit Poucet norvégien Bodo/Glimt, brillant tombeur en barrage de l'Inter Milan, finaliste du tournoi l'an passé.



Le Bayern Munich impressionne en Ligue des champions Michael Olise a inscrit deux buts de grande classe à Bergame. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le Bayern Munich est bien l'un des principaux candidats à la victoire finale en Ligue des champions. Les Allemands n'ont fait qu'une bouchée de l'Atalanta Bergame mardi en 8es de finale aller (6-1).

Leader incontesté de Bundesliga, le Bayern n'a laissé aucune chance au dernier représentant italien de la C1. Le "Rekordmeister" menait déjà 3-0 après 25 minutes et des buts de Josip Stanisic (12e), Michael Olise (22e) et Serge Gnabry (25e), qui ont tous abusé des largesses de la défense italienne.

Les hommes de Vincent Kompany n'ont pas baissé le pied en deuxième mi-temps, Nicolas Jackson ajoutant le quatrième à la 52e. Olise s'est ensuite offert un doublé en marquant la copie conforme de son premier but, un tir enroulé superbe du pied gauche à l'orée de la surface (64e), avant le sixième signé Jamal Musiala (67e).

La "Dea" a sauvé l'honneur dans le temps additionnel via Mario Pasalic (90e+3). Mais les Munichois peuvent envisager très sereinement le match retour et même les quarts de finale, où ils pourraient faire face au Real Madrid ou à Manchester City, qui s'affrontent mercredi soir.

Tottenham coule à Madrid L'Atlético Madrid a lui aussi pris une sérieuse option sur la qualification en torpillant Tottenham au Metropolitano (5-2). En grande difficulté en Premier League (16es avec un point d'avance sur le premier relégable), les Spurs ont vécu une entame de match cauchemardesque.

Le portier londonien Antonin Kinsky n'a passé que 17 minutes sur le pré, le temps de commettre deux immenses bourdes qui ont profité à Marcos Llorente (6e, 1-0) et Julian Alvarez (15e, 3-0), avant d'être remplacé par Guglielmo Vicario. Son défenseur Micky van de Ven était, lui, fautif sur le 2-0 d'Antoine Griezmann (14e).

Le changement n'a pas stoppé l'hémorragie, puisque Vicario a été battu en deux temps à la 22e (Le Normand). Mais les Spurs ont enfin réagi et réduit la marque en contre-attaque grâce à Pedro Porro (26e, 4-1).

En deuxième mi-temps, Alvarez s'est offert un doublé (55e, 5-1), puis Tottenham a encore marqué (76e Solanke) pour conserver un mince espoir d'inverser la tendance la semaine prochaine à Londres.

Le Barça arrache le nul Autre favori de la compétition, le FC Barcelone a dû se contenter d'un match nul 1-1 sur la pelouse de Newcastle. Les Blaugrana ont arraché l'égalisation au bout du temps additionnel sur un penalty transformé par Lamine Yamal (90e+6).

Les Magpies avaient pourtant concrétisé leur domination dix minutes plus tôt avec l'ouverture du score de Harvey Barnes (86e), un but mérité qui aurait pu mettre les Anglais en bonne position en vue du retour au Camp Nou. A 1-1, ce sont les Catalans qui ont les cartes en mains en vue du match retour.



Liverpool piégé sur la pelouse de Galatasaray Le Barça de Lamine Yamal se déplace à Newcastle mardi Image: KEYSTONE/AP/Miguel Oses Liverpool a été surpris sur la pelouse de Galatasaray en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les Reds se sont inclinés 1-0 sur un but de Mario Lemina, mardi à Istanbul.

Le milieu de terrain français a ouvert le score à la 7e minute sur un corner, suivant bien une remise de la tête du Nigérian Victor Osimhen, la star de Galatasaray. Les Turcs ont d'ailleurs archidominé le début de match, manquant le 2-0 à plusieurs reprises (12e Osimhen, 24e Sanchez).

Liverpool a dû attendre la deuxième mi-temps pour se montrer dangereux sur une pelouse où la Juventus avait sombré lors des barrages (défaite 5-2). Au retour des vestiaires, Dominik Szoboszlai a buté sur le portier turc Ugurcan Cakir (46e), puis Alexis Mac Allister a manqué le cadre de peu (47e).

Deux buts annulés Dans un stade en fusion, Galatasaray a encore cru doubler la mise à la 62e, mais Osimhen a vu sa réussite être annulée pour un hors-jeu. Un hors-jeu salvateur pour le défenseur des Reds Ibrahima Konaté, doublement fautif sur cette action.

Liverpool aurait pu en profiter pour égaliser, sauf que l'attaquant français Hugo Ekitiké a perdu son duel face à Cakir à la 66e. Et le but de Konaté sur corner à la 70e a été justement annulé, le Français ayant dévié le ballon du coude droit.

Les Anglais devront donc rattraper un but de retard mercredi prochain à Anfield pour espérer rallier les quarts de finale. Les Stambouliotes, eux, sont à 90 minutes d'éliminer un autre grand club du foot européen.



Matej Stransky élu MVP de la saison régulière de National League Matej Stransky a fait l'unanimité auprès de ses pairs. Image: KEYSTONE/PostFinance Le Tchèque Matej Stransky a été élu meilleur joueur (MVP) de la saison régulière de National League qui s'est achevée lundi soir. Il a été plébiscité par les entraîneurs et capitaines de la ligue.

Le meilleur buteur du HC Davos s'est imposé avec une large avance dans le vote organisé par le groupe Tamedia auprès des entraîneurs et des capitaines des 14 clubs de la Ligue nationale. L'attaquant tchèque a obtenu 18 voix sur 26. Son premier poursuivant, le Suédois Erik Brännström du Lausanne HC, a obtenu quatre voix.

Brännström a été élu meilleur défenseur tandis que le titre de meilleur gardien est revenu à Reto Berra (Fribourg-Gottéron). Outre Stransky, Brännström et Berra, le défenseur Lukas Frick (HC Davos) et les attaquants Denis Malgin (ZSC Lions) et Théo Rochette (Lausanne HC) ont également été sélectionnés dans l'équipe All-Star.

Attilio Biasca (Fribourg-Gottéron), a été élu révélation de la saison, tandis que Josh Holden, du HCD, a été désigné meilleur entraîneur.



Paralympiques: Le Vaudois Emerick Sierro termine 9e du combiné Le Vaudois Emerick Sierro a terminé au 9e rang du combiné paralympique, réalisant sa meilleure performance des Jeux 2026. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Le Vaudois Emerick Sierro a terminé 9e du combiné au terme du slalom, réalisant ainsi sa meilleure performance dans ces Paralympiques. Il a concédé 11''27 au vainqueur français Arthur Bauchet.

L'Italien Federico Pelizzari s'est paré d'argent à 1''20 de l'or, tandis que l'Autrichien Thomas Grochar a décroché le bronze avec un retard de 1''82 sur le Tricolore. Sierro, 11e après le super-G, était le seul Suisse encore en lice dans cette épreuve, après l'élimination de Robin Cuche dans la matinée.

En monoskibob, l'Appenzellois Christophe Damas, 17e après le super-G, a été disqualifié après avoir manqué une porte à mi-parcours. La victoire est revenue au Néerlandais Jeoen Kampschreur, qui a devancé l'Italien Rene de Silvestro de 11 centièmes.



Grande stabilité dans l'affluence de National League. Berne a enregistré la meilleure affluence de National League cette saison. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER La saison régulière de National League qui vient de s'achever jouit d'une popularité stable à haut niveau. Une nouvelle fois, plus de 2,68 millions de personnes ont suivi les 364 matches sur place.

En moyenne, 7367 spectateurs se sont déplacés chaque rencontre. Cela correspond à une augmentation minime de deux personnes par rapport à la saison précédente.

Une fois de plus, c'est Berne qui a enregistré la plus forte affluence moyenne. En moyenne, 15'505 personnes ont suivi les 26 matches à domicile du club de la capitale. Les Ours, qui peuvent encore décrocher une place en quarts de finale des play-offs via les play-in, ont toutefois enregistré la deuxième plus forte baisse des 14 clubs, avec 316 spectateurs de moins par rapport à l'exercice précédent. Seul Kloten a fait pire à cet égard, avec une baisse de 372 spectateurs. Ajoie a également connu une baisse d'affluence moyenne (-194) tout comme Genève-Servette (-39)

Fribourg et Lausanne font le plein La moitié des équipes engagées ont pu se réjouir d'une augmentation du nombre de spectateurs. Parmi eux, on trouve Zurich (+23), Lausanne (+287) et Fribourg-Gottéron (+150), qui présentent respectivement la 2e, 3e et 4e meilleure affluence de la ligue. Lugano a enregistré la plus forte augmentation avec 393 fans supplémentaires par match. Davos, vainqueur des qualifications, a également enregistré une augmentation significative avec 223 spectateurs supplémentaires par rencontre.



Gilgeous-Alexander égale Wilt Chamberlain Shai Gilgeous-Alexander a réussi un 126e match consécutif à 20 points ou plus lundi Image: KEYSTONE/AP/Gerald Leong Shai Gilgeous-Alexander a égalé un record du légendaire Wilt Chamberlain lundi en NBA.

Le meneur du Thunder a réussi un 126e match d'affilée à plus de 20 points, permettant à OKC de dominer Denver 129-126.

Le meneur canadien s'est montré exceptionnel dans ce combat de titans contre le triple MVP Nikola Jokic et les Nuggets. Il a cumulé 35 points, 15 assists et 9 rebonds, sans perdre un seul ballon, pour marquer les esprits dans la course à un titre de MVP qu'il a remporté l'an passé.

Si le record de 126 matches consécutifs à 20 points ou plus n'est pas le plus marquant de la NBA, il symbolise l'épaisseur prise par le Canadien et sa constance au plus haut niveau de performance, qui avait mené le Thunder à un premier titre l'an passé. Le Canadien devrait s'emparer seul du record jeudi face à Boston.

Champion en 2023, Nikola Jokic a lui aussi été éblouissant avec 32 points, 14 rebonds et 13 passes décisives. Mais c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a eu le dernier mot, dégainant avec succès derrière la ligne des trois points à 2''7 du terme pour donner la victoire à son équipe.



Bencic domine Mertens en deux sets à Indian Wells Belinda Bencic défiera Jessica Pegula en 8es de finale à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 12) a cueilli un succès probant lundi au 3e tour du WTA 1000 d’Indian Wells. La St-Galloise a dominé la 21e mondiale Elise Mertens 6-2 6-3.

La championne olympique 2021 a eu besoin de 86 minutes pour battre la solide Belge. Elle avait déjà remporté leur dernier duel en janvier lors de la United Cup, mais s’était alors imposée 7-6 au troisième set après 2h40 de jeu.

Lundi, Belinda Bencic a pleinement maîtrisé son sujet. Elle n’a concédé qu’une seule fois son service, pour se retrouver menée 1-2 dans la deuxième manche. Et sa réaction fut immédiate puisqu’elle a empoché les quatre jeux suivants en s’emparant deux fois du service adverse au passage.

La St-Galloise aura un sacré défi à relever en 8e de finale. Elle se frottera à Jessica Pegula (WTA 5), lauréate du récent WTA 1000 de Dubai et finaliste de l’Open d’Australie en janvier. Elle mène 4-0 dans leur face-à-face, mais n’a plus affronté l’Américaine depuis avril 2023.

