Une curleuse romande en fauteuil prise en flagrant délit de dopage

Jaquerod est l'une des figures les plus brillantes du para-sport suisse. En 1988, elle avait remporté l'or en slalom et en slalom géant lors des Jeux paralympiques d'Innsbruck en tant que skieuse. «Ce que j’ai fait n’est pas donné à tout le monde; je suis fière de mon parcours» , confiait-elle au magazine Echo avant son départ pour Pékin, début mars. (ram/sda)

Comme l'a communiqué Swiss Olympic, la Chambre disciplinaire du sport suisse (CDS) a suspendu Jaquerod pour dix jours. De plus, la curleuse en fauteuil roulant devra payer 750 francs pour les frais de procédure notamment.

L'HCT n'améliore pas les performances. Mais du fait de son pouvoir diurétique, il peut être utilisé par certains sportifs pour perdre du poids ou pour éliminer plus rapidement des agents anabolisants ou stimulants. C'est la raison pour laquelle il est classé comme substance interdite par l'Agence mondiale antidopage.

Et voilà que l'équipe fait parler d'elle avec un cas de dopage. La présence d'hydrochlorothiazide (HCT), une substance interdite, a été détectée chez Françoise Jaquerod, une Valaisanne de 59 ans qui joue au poste de second.

Les Jeux paralympiques n'ont pas été une grande réussite pour notre équipe nationale mixte de curling. Elle n'a remporté qu'un seul match sur dix à Pékin et s'est classée dernière.

