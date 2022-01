Le Valaisan Daniel Yule a pris la 2e place du slalom de Wengen, dimanche, remporté par le Norvégien Lucas Braathen. Image: keystone

Daniel Yule 2e du slalom de Wengen

Daniel Yule a offert au slalom masculin helvétique son premier podium de la saison dimanche à Wengen. Le Valaisan a terminé 2e à 0''22 du Norvégien Lucas Braathen, seulement 29e de la première manche et auteur d'une fabuleuse remontée.

Une première depuis 1999

Huitième de la première manche, Daniel Yule a bien tenu le choc sur un deuxième parcours disputé dans des conditions difficiles. Il a même gagné six places pour cueillir son 11e podium en Coupe du monde, le premier depuis janvier 2020 à Schladming (3e). Il est par ailleurs le premier Suisse à terminer sur le podium en slalom à Wengen depuis... 1999 et la 2e place de Michael von Grünigen.

Le podium du slalom de Wengen, avec le vainqueur Lucas Braathen (centre), Daniel Yule (2e, à gauche) et Giuliano Razzoli (3e). image: keystone

Ce slalom a épousé un scénario complètement fou. Leader après la première manche, Henrik Kristoffersen est ainsi parti à la faute à trois portes de l'arrivée alors que la victoire lui tendait les bras.

Quatrième après le premier parcours, Ramon Zenhäusern a quant à lui reculé au 15e rang final. Un deuxième Suisse a néanmoins pris place dans le top 10. Seulement 20e sur le premier parcours, Loïc Meillard a signé le 2e chrono sur le second parcours pour grimper au 7e rang. Le skieur d'Hérémence termine ainsi pour la troisième fois consécutive parmi les huit premiers d'un slalom. Marc Rochat s'est pour sa part classé 17e.

Espoirs envolés pour Nef, Schmidiger et Aerni

Tanguy Nef et Reto Schmidiger, respectivement 10e et 11e après la première manche, ont commis de nombreuses fautes en finale. Le Genevois se classe en 24e et dernière position, juste derrière le Nidwaldien. Luca Aerni, qui pointait au 13e rang après le premier parcours et restait sur un 5e rang à Adelboden, a quant à lui connu l'élimination sur la manche finale. (ats/yog)