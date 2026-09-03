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«Il devrait faire davantage»: Billie Jean King critique Federer

«Il devrait faire davantage»: une légende du tennis critique Federer

Roger Federer a été critiqué par la légende du tennis Billie Jean King. L’Américaine lui demande de s’engager davantage en faveur de l’égalité.
03.09.2026, 16:5803.09.2026, 16:58

Il y a quelques jours, Roger Federer a été intronisé au Hall of Fame du tennis lors d’une grande cérémonie organisée à Newport, aux Etats-Unis, peu avant le début de l'US Open. La légende Billie Jean King était présente à l’événement, ce qui ne l’empêche pas de critiquer désormais le Bâlois.

Dans un entretien accordé au journaliste Jake Nevins du magazine The Racquet, l’Américaine de 82 ans a déclaré: «J’aimerais qu’il s’engage davantage en faveur de l’égalité». King a ensuite expliqué qu’elle revenait souvent sur le sujet lors de ses échanges avec «RF»:

«Je lui dis toujours: "Tu as deux garçons et deux filles! L’égalité est présente dans ton foyer!”»
Roger Federer a fondu en larmes
Roger Federer a fondu en larmes

Durant l’interview, un proche de Billie Jean King a tenté de l’interrompre, mais la vainqueure de 28 tournois du Grand Chelem n’en a pas démordu. Elle considère clairement que Federer ne s’est pas suffisamment engagé en faveur de l’égalité des sexes, dans le tennis ou ailleurs, au cours de sa carrière.

«Pensez-vous qu’il ferait quelque chose pour remettre en question l’état actuel des choses? Non, il ne le ferait pas du tout. Et à sa place, moi aussi, je voudrais gagner de l’argent», a-t-elle déclaré, regrettant que le Suisse n’ait pas davantage utilisé sa notoriété pour «faire tanguer le bateau».

Durant sa carrière, Billie Jean King s'est engagée en faveur de l’égalité dans le monde du tennis et a longtemps milité pour la création d’un circuit féminin indépendant. En 1973, elle a aussi remporté la «Bataille des Sexes» face à l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs, au terme d’un match légendaire.

In this image provided the WTA, Billie Jean King speaks to WTA players, Friday, Aug. 22, 2025, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York. (WTA via AP) US Open BJK Power Hour Tenn ...
Billie Jean King est depuis longtemps très engagée en faveur de l’égalité.image: Keystone

Roger Federer s’est déjà exprimé sur le sujet, déclarant il y a dix ans: «Je suis favorable à un prize-money identique». Il avait toutefois précisé qu’il fallait également tenir compte de la structure économique et de l’histoire des différents tournois.

Lors des tournois du Grand Chelem, les femmes et les hommes reçoivent désormais les mêmes primes de résultat. Wimbledon a été le dernier des quatre Majeurs à instaurer cette égalité, en 2007, après que Serena Williams avait fortement milité pour l’obtenir.

(riz/roc)

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