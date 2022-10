Le tennisman zurichois Marc-Andrea Hüsler a remporté son premier titre ATP, dimanche à Sofia. Image: keystone

Même à 26 ans, Marc-Andrea Hüsler peut viser le top du tennis mondial

Le Zurichois a réalisé un exploit en remportant le tournoi ATP de Sofia dimanche. Il est désormais 64e mondial. Et la Suisse peut nourrir des espoirs de le voir grimper beaucoup plus haut.

Marc-Andrea Hüsler a remporté son premier tournoi sur le circuit principal, dimanche à Sofia. Une sacrée performance, quand on sait que:

Il est le premier Suisse – à part Federer et Wawrinka – depuis Marc Rosset en février 2000 à remporter un titre ATP

Il est seulement le 7e Helvète à gagner un tournoi ATP

Classé 95e mondial avant sa semaine en Bulgarie, il était tout sauf un favori pour la victoire finale

Grâce à son sacre, le Zurichois a englouti 31 places au classement, pour se retrouver désormais 64e mondial. Et on a de gros espoirs de le voir monter encore beaucoup plus haut. Voilà pourquoi:

Il n'est pas trop vieux

Marc-Andrea Hüsler a fêté ses 26 ans en juin dernier. Les férus de stats seront peut-être allés constater que seul un joueur du Top 20 mondial actuel a rejoint ces vingt premières places à plus de 26 ans. Il s'agit de Cameron Norrie (à 26 ans et 2 mois, en octobre 2021).

Du coup, on pourrait penser que le temps presse pour le Zurichois. Sauf que le tennis a changé. «La moyenne d’âge d'entrée dans le Top 100 s’est élevée ces dernières années. 26 ans, c'est presque devenu la norme», observe Oliver Diserens, directeur du Green Club Romanel et collaborateur de Swiss Tennis pour la relève. Marc-Andrea Hüsler est entré pour la première fois dans ce Top 100 en août dernier. Moyenne d'âge de celui-ci? 26,8 ans. En 1985, elle était de 24 ans. Quant à celle du Top 10, elle est actuellement de 26,4 ans.

Autrement dit, Hüsler reste dans les clous. En tant que Suisse, il peut s'inspirer d'un excellent exemple d'éclosion relativement tardive. C'est vrai, elle a eu lieu à un niveau supérieur, mais le processus reste le même. Qui? Stan Wawrinka. Le Vaudois avait franchi un gros pallier à 28 ans, avec son premier sacre en Grand Chelem (Open d'Australie 2014). Quelques mois auparavant, il était passé, grâce à un déclic, d'un joueur honorable du Top 30 à un tennisman terrorisant le légendaire Big Four. Une vraie métamorphose.

Il peut surfer sur la vague d'euphorie

Pour Wawrinka, ce déclic avait surtout été mental. Il avait eu lieu précisément lors d'un duel épique contre Djokovic en 8e de finale de l'Open d'Australie 2013 (défaite 12-10 au 5e set). Même si le Vaudois l'a perdu, ce match l'a conforté dans sa capacité à régater avec les tous meilleurs. Par la suite, il a gagné trois Grand Chelem.

Marc-Andrea Hüsler s'appuie, entre autres, sur un très bon coup droit. Image: keystone

Pour Marc-Andrea Hüsler, le sacre à Sofia a de quoi être un déclencheur. «Ça lui apporte la confirmation qu'il peut battre des Top 20», appuie Oliver Diserens. Et plus on est confiant, mieux on joue. Et ainsi de suite. Le cercle vertueux est en marche. C'est d'autant plus vrai en tennis, où le mental est crucial.

Il a le jeu pour

Encore faut-il savoir tenir une raquette pour percer en tennis. De ce côté, Hüsler n'a aucun souci à se faire. Le gaucher zurichois n'a aucun point faible dans son jeu qui l'empêche de rêver d'aller plus haut. Son jeu de fond de court est solide, revers comme coup droit. Puissant, celui-ci lui permet souvent de conclure les points. Avec ses 196 cm, le 64e joueur mondial s'appuie aussi sur un très bon service. Son attirance pour le filet et son habileté à la volée lui permettent d'agresser l'adversaire et, accessoirement, de réjouir les spectateurs, souvent friands d'un tel jeu offensif. «Il a même fait des services-volées sur deuxième balle!», applaudit Oliver Diserens.

Avec de telles caractéristiques, le jeu de Marc-Andrea Hüsler est taillé pour les surfaces rapides. Comme c'était le cas à Sofia. «Sur dur ou gazon, tout est possible pour lui», se réjouit le directeur du Green Club.

Un planning avantageux

Et ça tombe bien: la fin de la saison et le début de la suivante se jouera entièrement sur dur (Bâle et Paris-Bercy en indoor et la tourné australienne 2023). De quoi signer encore quelques exploits et gagner des places au classement ATP.

Un nouveau bond lui permettrait de disputer les Masters 1000 de Monte-Carlo, Rome et Madrid, où les tableaux ne comportent que 56 joueurs. Trois tournois qui se disputent sur terre battue, la surface sur laquelle le Zurichois a la plus grande marge de progression. «Il peut encore améliorer la vitesse de ses déplacements», analyse Oliver Diserens.

«Et pour espérer entrer dans le Top 20, il faut faire des résultats sur terre battue, sur laquelle se joue notamment un Grand Chelem et trois Masters 1000» Oliver Diserens

Avec son jeune compatriote Dominic Stricker (à gauche, 20 ans), Marc-Andrea Hüsler espère retrouver le groupe mondial en Coupe Davis. Image: KEYSTONE

Y participer offrirait une nouvelle expérience enrichissante à Marc-Andrea Hüsler. Et qui sait, peut-être réalisera-t-il de nouvelles prouesses et deviendra-t-il la nouvelle locomotive du tennis masculin suisse?