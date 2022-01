Nadal bat Medvedev après un combat immense à l'Open d'Australie

Nadal entre dans l'histoire après un combat immense à l'Open d'Australie

Mené 2 sets à 0 et confronté à trois balles de break contre lui au troisième, l'Espagnol est revenu de nulle part pour remporter un historique 21e titre du Grand Chelem. Il a battu Medvedev en cinq sets (2-6 6-7 6-4 6-4 7-5) et plus de 5 heures de jeu, dimanche en finale à Melbourne.

Treize ans après sa première victoire, Rafael Nadal a remporté - enfin - un deuxième Open d'Australie. Il s'est imposé 2-6 6-7 (5/7) 6-4 6-4 7-5 devant Daniil Medevev dans une finale longue de 5h24'' et riche de mille rebondissements.

Le match a été marqué par un incident Un intrus pénètre sur le terrain en pleine finale

Sur la Rod Laver Arena où il restait sur quatre défaites en finale, le gaucher de Manacor est vraiment revenu de nulle part. Mené deux sets à rien, il a dû sauver trois balles de 4-2 de manière consécutive dans la troisième manche. Il a su, ensuite, exploiter les errements du Russe pour prendre les commandes d'un match qu'il n'aurait jamais dû gagner.

Rafael Nadal a pris le large dans le cinquième set grâce à un contre le long de la ligne pour mener 3-2. A 5-4, il a mené 30-0 avant de concéder un break en raison notamment d'une double faute létale à 30-15. Mais à 5-5, il retrouvait toute sa précision à la relance pour ravir une dernière fois le service du Russe. A 6-5, il pouvait cette fois conclure sur un jeu blanc et commencer à mesurer la portée de son exploit.

Avec ce 21e titre du Grand Chelem, Rafael Nadal est désormais le seul recordman des victoires en Grand Chelem. Il laisse Novak Djokovic et Roger Federer à une longueur avec une chance réelle de creuser l'écart ce printemps à Paris. On a le sentiment que ce Rafael Nadal, qui doutait encore il y a quelques semaines s'il pouvait rejouer au plus haut niveau en raison de sa blessure chronique au pied, a définitivement pris la main dans cette lutte majestueuse qui l'oppose au Serbe et au Bâlois.

(ats)