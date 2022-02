Alexander Zverev agresse un arbitre et risque une longue suspension

Le No 3 mondial a asséné plusieurs coups de raquette sur la chaise de l'arbitre, cette nuit, à Acapulco. La sanction pourrait être très lourde.

Alexander Zverev a perdu en double ce mercredi aux côtés de Marcelo Melo, et le monde entier en parle. En cause, cette scène:

La vidéo👇 Vidéo: watson

Après avoir traité l'arbitre de «fucking idiot» à plusieurs reprises, le No 3 Mondial a frappé rageusement contre sa chaise, toujours plus près des pieds. Or les règlements de l'ATP condamnent sévèrement toute velléité de contact physique.

Zverev contestait une balle dans le jeu décisif, un point qui a précipité sa défaite contre la paire Glasspool/Heliovaara (6–2 4–6 10–6). A sa décharge, l'Allemand avait terminé la veille à 4 h 54 du matin, dans ce qui est devenu le match de tennis le plus tardif de l'histoire. Il avait battu Jenson Brooksby après 3 h 19 d'un duel acharné.

Pas sûr toutefois que ces circonstances atténuantes suffisent à alléger sa peine, qui devrait atteindre plusieurs semaines, voire plusieurs mois de suspension. L'ATP l'a exclu du tournoi avec effet immédiat et annonce l'ouverture d'une enquête. (chd)