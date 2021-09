Daniil Medvedev prive Novak Djokovic du Grand Chelem

Daniil Medvedev a gagné la finale de l'US Open en battant Novak Djokovic en trois sets 6-4 6-4 6-4. Image: keystone

Daniil Medvedev gagne l'US Open et prive Djokovic du Grand Chelem

Le Russe a battu Novak Djokovic en finale de l'US Open en trois manches 6-4 6-4 6-4, dans la nuit de dimanche à lundi. Le Serbe ne gagnera donc pas un 4e titre majeur cette année. Son compteur reste à 20 sacres, comme Roger Federer et Rafael Nadal.

Team watson Suivez-moi

Daniil Medvedev (no 2) a brisé les rêves de grandeur de Novak Djokovic (no 1) dimanche en finale de l'US Open.

Vainqueur en trois manches 6-4 6-4 6-4 en 2h15', le Russe de 25 ans a cueilli son premier trophée majeur tout en privant le Serbe d'un historique Grand Chelem calendaire.

Trop de pression pour le numéro 1 mondial

La pression était probablement trop grande sur les épaules de Novak Djokovic (34 ans), qui reste donc à hauteur de Roger Federer et Rafael Nadal avec 20 Majeurs à son palmarès.

Le no 1 mondial n'a jamais pu vraiment l'évacuer dans un match qui était sans doute le plus important de son impressionnante carrière. Les statistiques sont d'ailleurs éloquentes: Nole a commis pas moins de 38 fautes directes dans cette finale, pour seulement 27 coups gagnants. Il n'a en outre passé que 54% de premières balles de service, alors qu'il était à 64% de moyenne dans ses six premiers matches de la quinzaine.

Medvedev en patron

Sacré à Melbourne - où il avait donné la leçon à Daniil Medvedev en finale -, à Roland-Garros - où il avait remonté un handicap de deux sets face à Stefanos Tsitsipas en finale - puis à Wimbledon cette année, Novak Djokovic n'est jamais véritablement rentré dans cette finale. Daniil Medvedev l'a quant à lui abordée en patron. Le Russe, qui avait subi la loi de Rafael Nadal en cinq sets en 2019 à Flushing Meadows pour sa première finale majeure, a signé le break d'entrée en profitant de la nervosité bien légitime de son adversaire. Il a ensuite servi le plomb, avec 8 aces et 100% de points gagnés derrière sa première balle dans la manche initiale.

Les larmes de Djokovic

Novak Djokovic a eu sa chance à l'entame du deuxième set. Mais il n'est parvenu à convertir aucune des cinq balles de break dont il a bénéficié sur ses deux premiers jeux de retour. Et il n'a pu masquer sa frustration dans le quatrième jeu, fracassant sa raquette pour écoper d'un avertissement.

Le Serbe s'est alors à nouveau crispé, cédant son propre service dans la foulée pour retomber dans ses travers. De plus en plus solide et relâché, Daniil Medvedev a signé un nouveau break dans la foulée pour prendre un ascendant définitif.

Le Russe a, forcément, tremblé au moment de conclure. Le vainqueur du Masters 2020 a ainsi commis deux doubles fautes consécutives à 5-2, dont une sur une balle de match. Mais il a su maîtriser ses nerfs à 5-4, concluant sur sa troisième balle de match juste après avoir commis une nouvelle double faute, alors que Novak Djokovic avait fondu en larmes au changement de côté précédent... (ats/yog)