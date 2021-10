Nadal milite pour une seule balle de service

Dans un long entretien à un magazine japonais, l'Espagnol prédit que le tennis sera bientôt aux mains des serveurs et propose d'y remédier.

Sur ce coup-là, Rafael Nadal est un peu de mauvais foi, lui qui a bâti sa carrière sur de longs échanges et qui continue de crapahuter en fond de court (quand il est en état de crapahuter). Il n'empêche: son constat est partagé par certains milieux du tennis depuis quelques années déjà.

« Je pense qu'à un moment donné, nous devrons ouvrir une réflexion sur le service, car les joueurs sont de plus en plus puissants et les premières balles de plus en plus rapides.»

«Si aucune parade intelligente n’est trouvée, je crains qu’un match ne se joue uniquement au service»

Dans ce grand entretien à un magazine japonais, Nadal prédit que «le problème va s’aggraver d’ici à dix ans». Sa solution: une seule balle de service.

« Je ne pense pas que ce soit une idée absurde. Nous pourrions l'expérimenter et voir dans les faits si elle est judicieuse. Je suis favorable à l’innovation dans le monde du tennis. Je pense que nous devrions tester cette idée dans un petit tournoi.»

Bon an mal an, la suprématie des serveurs n'est toutefois pas aussi nette. Novak Djokovic (No 1) conserve des instincts de contre-attaquant. Le service de Daniil Medvedev (No 2) n'est pas dénué d'extravagance mais il impressionne peu, même s'il est probablement sous-estimé. Dans cette prise de position inattendue, Nadal semble défendre une certaine idée du jeu, ou de son jeu, davantage qu'un rapport de force dont il est actuellement exclu. Ou bien? (chd)