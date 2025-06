Le numéro un mondial ne passe pas inaperçu sur la terre battue parisienne. image: getty

La tenue de Jannik Sinner fait sensation à Roland-Garros

Vêtu d’un ensemble vert et bleu rappelant un célèbre héros de jeu vidéo, l’Italien crée le buzz du côté de la porte d'Auteuil.

Dix ans plus tard, le célèbre short de Stan Wawrinka continue de faire parler de lui dans les allées de Roland-Garros. Mais en cette édition 2025, une autre tenue amuse sur la Toile les amateurs de tennis: celle du numéro un mondial Jannik Sinner.

L'Italien arbore cette année un kit Nike composé d'un polo vert et d’un short bleu, assorti à ses poignets et à sa casquette, ce qui lui vaut depuis son premier tour contre Arthur Rinderknech la comparaison avec un certain Luigi, le frère de Mario.

Luigi joue parfois au tennis. image: Nintendo

Le plombier timide et un brin fragile porte non seulement une tenue assez similaire, mais il lui arrive aussi de taper dans la petite balle jaune. En prime, Luigi et son frère Mario ont des origines italo-américaines. Leurs prénoms sonnent d’ailleurs résolument italien et ils ont un goût prononcé pour les pâtes, notamment les spaghettis.

La ressemblance est telle que, lundi, lors du huitième de finale entre Jannik Sinner et Andrey Rublev, tête de série n°17, on a entendu descendre des tribunes des «Vai Luigi» en plus des habituels «Forza Jannik».

Sinner et son entourage accueille avec humour cette vague de comparaisons. Son entraîneur Darren Cahill a partagé en story Instagram un mème «Jannik x Luigi», alors que le numéro un mondial a accompagné l'un de ses posts sur le réseau X de la légende suivante: «Luigi de retour sur le court».

«C’est amusant. Vous savez, j’ai le sentiment que, parfois, il faut aussi savoir prendre les choses avec humour», a confié le tennisman italien à tennis.com, interrogé en conférence de presse sur son nouveau surnom. Une réaction plus détendue que par le passé, Jannik Sinner ayant admis avoir été «mal à l’aise» lorsque ses supporters l'avaient surnommé le «Renard». Rappelons que le joueur détient aussi un fan club au nom interloquant: les «Carota Boys», en référence à sa couleur de cheveux et à cet aliment, la carotte, qu'il apprécie.

Qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros, où il affrontera Novak Djokovic vendredi, Jannik Sinner aura peut-être besoin de super-pouvoirs, ou au moins de toute la magie de Luigi, pour venir à bout du Serbe.

(roc)