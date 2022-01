Federer se dit «inspiré» par Nadal et lui prédit «d'autres grands moments»

Le Bâlois s'est adressé au nouveau recordman de titres en Grand Chelem (21) après la victoire de l'Espagnol sur Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie. Plusieurs personnalités du sport ont aussi applaudi Nadal.

Federer félicite son ami et adversaire

Roger Federer a publié un message sur Instagram dans lequel il écrit notamment: «Il y a quelques mois, nous plaisantions sur le fait que nous étions tous les deux avec nos béquilles (...) Il ne faut jamais sous-estimer un grand champion. Ta détermination et ta rage de vaincre sont une inspiration pour moi et plein d'autres à travers le monde. Je suis fier de partager cette période avec toi et suis sûr que d'autres grands moments viendront, mais pour l'instant, profite de celui-là.»

Djokovic a aussi réagi

Le numéro un mondial a félicité Nadal pour son 21e Grand Chelem. «C'est un incroyable accomplissement», a-t-il trouvé, louant ensuite le fighting spirit du gaucher espagnol.

Andy Roddick est sous le charme

Pau Gasol

Stan aime tout le monde

Benoit Paire applaudit

Le Real Madrid se dit fier