Des interviews d'après-match ont déraillé à l’Open d’Australie

Les dérapages restent cependant l'exception, la plupart des interviews d'après-match se déroulant sans accroc et n'étant d'ailleurs pas nécessairement centrées sur le tennis. La numéro un mondiale Aryna Sabalenka s'est ainsi vu demander de faire quelques pas de danse, là où l'Italienne Jasmine Paolini (4e) et la Polonaise Iga Swiatek (2e) ont été interrogées sur leurs préférences en matière de café.

Les sifflets redoublent et l'interview tourne court, après une seconde question sur la prochaine adversaire de Collins, à laquelle elle livre une réponse usuelle avant de s'emparer à nouveau du micro et d'en remettre une couche:

Après quelques secondes où elle reste silencieuse et affiche un sourire gêné, «Danimal» empoigne le micro sous les huées. «Vous savez, je me disais pendant le match que je pourrais tout aussi bien prendre ce gros chèque» (les lauréates au 2e tour sont assurées de toucher au moins 174'000 euros) pour réserver «de bonnes vieilles vacances cinq étoiles», lance sur le ton du défi l'Américaine.

Pourquoi l’adversaire d’YB a le même hymne que Liverpool

Les Bernois vont affronter le Celtic Glasgow, ce mercredi (21h00) en Ligue des champions, et ils entendront la célèbre chanson You'll Never Walk Alone.

Young Boys se rend sur la pelouse du Celtic Glasgow ce mercredi (21h00), sans aucun enjeu. 36e et dernier de ce classement de Champions League avec zéro point en six matchs, le club bernois ne peut plus se qualifier pour les 8e de finale. Mais les champions de Suisse en titre et leurs fans risquent, malgré tout, d'avoir des frissons au Celtic Park.