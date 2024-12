Vidéo: instagram

Ce Valaisan a cassé Internet

Un parapentiste de 58 ans fait le buzz depuis qu'il a posté une vidéo de lui décollant de Vercorin (VS) à bord d'un...kayak.

Philou aime les montagnes, le parapente et la liberté absolue en vol. L'été dernier, il a décidé de réunir ses trois passions en s'élançant de Vercorin non pas sur ses deux jambes, comme la plupart de ses collègues parapentistes, mais à bord d'un véritable kayak.

Il a décollé le 3 août dernier pour atterrir à Chalais (VS). Il a ensuite posté la vidéo de son vol, et celle-ci a fait un carton: près de 3 millions de vues dans le monde entier, entre le Japon, les Etats-Unis et la Russie!

Le décollage épique de Philou

Le Journal de Sierre raconte dans sa dernière édition que les fans ont ensuite inondé les réseaux de demandes pour voir Philou recommencer, mais cette fois en atterrissant dans l'eau. Comme le Valaisan est plutôt joueur, il a relevé le pari. Début septembre, muni de son kayak jaune et de son plus beau bonnet péruvien, l'homme est reparti pour un tour, avant de se poser comme une fleur sur les eaux du lac de Géronde.

Son exploit en vidéo:

De quoi renforcer la légende de cette véritable personnalité locale. «Il est connu dans la région pour son esprit libre et son approche sereine de la vie», écrit le JDS, ajoutant, mais on l'avait deviné, que le Valaisan était «un amoureux des défis originaux, qu'il partage avec simplicité et bonne humeur».

Philou devrait d'ailleurs une nouvelle fois marquer les esprits cet hiver, puisqu'il aurait prévu de tenter un nouveau défi à bord de son kayak, une embarcation qui a fait de ce parapentiste aussi chevronné que facétieux une star d'Internet.