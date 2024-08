Les entraînements de Dricus Du Plessis ne sont pas de tout repos. Image: keystone

Son coach est fou

Cette star du MMA a opté pour un entraînement peu conventionnel

Dricus Du Plessis affronte Israel Adesanya dans le combat principal de l’UFC 305, ce week-end à Perth en Australie. Pour qu'il soit prêt, son coach lui a réservé un entraînement particulièrement sadique.

C'est l'un des combats les plus attendus de l'été. Le roi des poids moyens, Dricus Du Plessis, s'apprête à défier Israel Adesanya, qui remonte dans l'octogone pour reprendre son titre des moins de 84 kilos, près d'un an après son dernier combat. S'il bat Du Plessis, Adesanya deviendra champion pour la troisième fois dans la même catégorie. Un événement rare.

Or Dricus Du Plessis compte préserver sa ceinture, et il s'est entraîné à la dure pour cela. Son entraîneur, Morne Visser, n'hésite pas à faire usage d'un taser lorsque son poulain ne répond pas à ses exigences. Une vidéo filmée au CIT Performance Institute de Pretoria en Afrique du Sud dévoile l'aspect sauvage de cette pratique.

La voici ⬇️ Vidéo: twitter

Morne Visser a expliqué qu'il utilise cet équipement pour empêcher ses combattants de reproduire les mêmes erreurs. Les coups de taser sont en quelque sorte un stimulus aversif. «C'est mon entraîneur adjoint», plaisante Visser à propos de cette arme de défense.

«Si les gars déconnent, je les aide à résoudre le problème. Il ne se met pas sur la pointe des pieds? Il ne lève pas sa garde? Il ne donne pas le coup de pied au bon moment? Je le corrige!» Morne Visser

Dricus Du Plessis qualifie cette approche de «note mentale très cool», qui «fonctionne mieux que n'importe quel post-it». «Non seulement Morne Visser m'a aidé à évoluer et à me perfectionner, mais sans lui, je ne serais pas ici. Il dit toujours: "Entraînez-vous dur et combattez facilement"», a déclaré le fighter. C'est exactement ce qu'il semble faire. Après Khabib Nurmagomedov et le Suisse Yasubey Enomoto habitués à combattre les ours à l'entraînement dans les montagnes du Daghestan, voici Du Plessis et la méthode taser...

(roc)