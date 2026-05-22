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Nyon: Alain Prost attaqué avec sa famille chez lui

epa06619197 Former F1 driver and four time world championship winner Alain Prost arrives at Albert Park ahead of the Formula One 2018 Australian Grand Prix at the Albert Park Circuit in Melbourne, Aus ...
Alain Prost (ici en 2018) est aujourd'hui âgé de 71 ans.Image: EPA AAP

La famille braquée à Nyon était celle de ce célèbre pilote français

Une famille de Nyon, attaquée par un groupe de malfrats venus dévaliser son coffre-fort, n'est autre que celle du champion de Formule 1 Alain Prost. Lui-même a été légèrement blessé à la tête lors de l’attaque.
22.05.2026, 20:1522.05.2026, 21:04

Nous vous en parlions récemment: une famille nyonnaise a été agressée, ce mardi, par un groupe de malfrats, qui l'a retenue en otage le temps de dévaliser son coffre.

Ici 👇🏻

Des malfrats forcent une famille romande à ouvrir leur coffre-fort

Hors, ce n'était pas toute l'histoire. Selon les révélations de Blick, la famille prise pour cible n'était autre que celle d'Alain Prost, le célèbre coureur automobile français. Et selon le média en ligne, Alain Prost lui-même a été blessé à la tête durant l'attaque.

Selon Blick, des hommes cagoulés ont débarqué au petit matin chez le champion français, âgé de 71 ans. C'est un des fils du sportif qui a été emmené de force par les malfaiteurs pour ouvrir le coffre familial.

Le média en ligne laisse également entendre que le partenariat entre Prost et la marque de montres Richard Mille, pourrait indiquer que des montres ont été volées. L'information n'a pas été confirmée.

Alain Prost est depuis retourné à Dubaï, où il dispose également d'un logement. Cette figure emblématique du monde de la Formule 1 a été champion du monde en 1985, 1986, 1989 et 1993.

(acu)

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