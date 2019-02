International

Lateinamerika

Maduro weist Ultimatum bei Fristablauf zurück



Bild: EPA/EFE

Maduro weist europäisches Ultimatum bei Fristablauf zurück

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten unmittelbar vor Verstreichen der Frist zurückgewiesen. Maduro sagte am Sonntag dem spanischen Sender La Sexta, er werde angesichts des Drucks keine Feigheit an den Tag legen.

Mehrere EU-Staaten hatten Maduro Zeit bis Mitternacht gegeben, neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen – andernfalls wollen sie seinen Rivalen Juan Guaidó als Interimspräsidenten anerkennen.

Maduro hatte am Wochenende vor seinen Anhängern eine vorgezogene Neuwahl des Parlaments noch in diesem Jahr angekündigt. Die Forderung der EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien, Niederlande, Österreich und Portugal erfüllte er damit aber ebenso wenig wie diejenigen der venezolanischen Opposition. Diese bestehen darauf, dass so bald wie möglich ein neuer venezolanischer Staatschef gewählt wird. (sda/afp)

Die Venezuela-Krise im Januar 2019:

