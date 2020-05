Schaufensterpuppen, Mini-Glashäuser – so setzen Restaurants Distancing-Regeln durch

Leben

Schaufensterpuppen, Mini-Glashäuser – so geht Distancing in Restaurants



Wie kann man ein Gastrobetrieb offen bleiben und gleichzeitig die staatlich verordneten Social-Distancing-Regeln einhalten? Nicht wenige Restaurateure werden dabei kreativ. So hat das renommierte Feinschmeckerrestaurant The Inn at Little Washington in Virginia nahe Washington DC auf die Lösung ‹Schaufensterpuppen› zurückgegriffen, um einen Anschein von gewöhnlicher Restaurant-Atmosphäre zu erzielen:

Nope. Not creepy at all.

Oder findet jemand von euch das gemütlich?

Sie sind mitnichten die Einzigen. Hier etwa ein Café in Vilnius, Litauen:

Bild: AP

Hier ein Café in Essen, Deutschland:

Bild: AP

Okay, besser als diese Lösung hier in Bangkok, vielleicht ...

Bild: EPA

Andernorts in Bangkok ist man kreativer und setzt auf Karton-Krokodile, um die Distancing-Regeln durchzusetzen:

Bild: EPA

Oder man nimmt gleich Plüsch-Elefanten ...

Bild: EPA

... oder Pandas.

Bild: EPA

Okay, das finden wir jetzt doch eher süss. Dort würden wir gerne essen.

Derweil, in diesem schicken Restaurant in Amsterdam ...

Bild: AP

.. bekommt jeder Zweier-Tisch ein eigenes Gewächshäuschen.

Bild: AP

Analog in diesem Restaurant in Hagen in Deutschland:

Bild: EPA

What a time to be alive. 😂

(obi)

