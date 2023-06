JaSowieso, So'Cool Strange-Name und Co. – welchen Sport üben diesen Sportler aus?

Noah, Liam und Matteo führen derzeit in der Schweiz die Liste der beliebtesten männlichen Vornamen an. Liam ist auch in den USA populär, 2022 war er dort der meistgewählte Bubenvorname überhaupt. Es folgen Noah, Oliver, James und Elijah.

Vor einem Vierteljahrhundert dominierten noch Michael, Jacob, Matthew, Joshua oder Christoph diese Listen. Aber damals wie heute gab es natürlich auch viele Eltern, die sich für einen anderen, einen «eigenen» Vornamen für ihr Kind entschieden.

Aus diesen Buben wurden in der Zwischenzeit erfolgreiche Sportler, die es in die grössten US-Ligen geschafft haben. Als kleinen Zeitvertreib ist es nun deine Aufgabe, die für uns exotisch klingenden Spielernamen der richtigen Sportart zuzuweisen:

MLB (Baseball)

NBA (Basketball)

NFL (Football)

NHL (Eishockey)

Alles klar? Alles klar. Viel Erfolg!