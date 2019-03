Spass

Cute News

Über 60 lustige Tierbilder und Tier-GIFs



Sag alle deine Termine ab! So viele Tierbilder gab's noch nie

Okay, womöglich ist der Titel leicht übertrieben. Aber die heutigen Cute News sind tatsächlich um einiges umfangreicher als sonst. Daran gewöhnen solltet ihr euch aber nicht.

Cute news everyone!

Mensch, haben sich in meinen Favoriten-Ordner viele Bilder und GIFs angesammelt. Eigentlich war das meine eiserne Reserve, aber nun muss ich dringend ausmisten. Darum wird es heute wohl etwas chaotisch, denn ich setze euch einfach alles vor, was ich in besagtem Ordner finde.

Guckt nur, wie stolz er auf seine neue Fliege ist. Bild: Imgur

Schaut dieses GIF unbedingt bis zum Schluss. Bild: Imgur

Was geht? Bild: Imgur

Übermotivierte Delfe: Bild: Imgur

Nur Pokémon-Fans werden es verstehen: Bild: Imgur

Übersetzung: «Warum entwickelt es sich nicht?»



«Es ist bereits legendär!»

Für ganz viel gute Laune, gibt's jetzt eine Slideshow mit Katzen, die auf Glasplatten liegen:

Mein Platz! Bild: Imgur

Nom nom nom. Bild: Imgur

Okay, das Folgende ist nicht unbedingt cute. Aber irgendwie sollte man das mal gesehen haben.

So sieht es aus, wenn eine Gans ein Ei legt: gif: imgur

Bestes Katzenplakat ever! bild: imgur

Mehr Katzen-Memes gibt es hier:

Arme Katze. Bild: cutesypooh

Der Beweis, dass Katzen unzerstörbar sind. Bild: Imgur

Schleck zurück. Bild: Imgur

Dug probiert Carl Fredricksens Ballon-Idee am Nachwuchs aus: Bild: Imgur

Geh nicht weg! Bild: cutesypooh

Sie schert sich echt einen Dreck um die Belangen der Menschen. Bild: Imgur

Wenn eine Katze das erste Mal Schneeflocken sieht: Bild: Imgur

Irgendwann hatte ich mal vor, eine Cute News mit Visual-Effect-GIFs zu machen. Leider habe ich nie genügend GIFs gefunden. Hier sind immerhin zwei:

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ... Bild: Imgur

Lauf Forrest, lauf! Bild: Imgur

Währenddessen in der Stadt Zürich: Bild: Imgur

Was er wohl gerade denkt? Bild: Imgur

Wenn du endlich mit deiner Diät beginnst: Bild: Imgur

Mein Kumpel: «Fährst du ein Auto mit Handschaltung oder Automatik?»



Ich:

Bild: cutesypooh

Darf ich vorstellen: der extrem seltene Schnee-Corgi: gif: imgur

Einmal auftanken, bitte. Bild: cutesypooh

Die nächste iPhone-Generation wird flauschig. Bild: Imgur

Warum es keine gute Idee ist, jemanden von hinten zu überraschen. Bild: cutesypooh

Das neuste Familienmitglied auf dem Weg zu seinem neuen Zuhause. Bild: Imgur

Die Banane – der Erzfeind jeder Eule. Bild: cutesypooh

Ja, was ist das denn? Bild: Imgur

Sieht mir schwer nach einem Fuchskusu aus. Bild: Wikipedia

Fuchskusus sind Beuteltiere aus Australien, die hauptsächlich auf Bäumen leben. Bild: Wikipedia

Damit sind sie übrigens mit den Quokkas verwandt:

Fuchskusus sind hauptsächlich grau mit einem schwarzen Schwanz. Bild: Flickr/chatching the eye

Die Körperfärbung kann aber auch braun, schwarz oder alles durcheinander sein. Bild: Wikipedia

Am bekanntesten dürften aber die goldenen Fuchskusu sein. Im Englischen werden sie daher oft als «Golden Possum» bezeichnet. Bild: Flickr/Per Se

Sehr gross werden sie nicht. Etwa 35 bis 55 Zentimeter – ohne Schwanz. Dieser ist nochmals fast genauso lang. Bild: Flickr/peter firminger

Fuchskusus sind ausschliesslich nachtaktiv. Bild: Flickr/daniela parra

Auch in Neuseeland und auf den tasmanischen Inseln gibt es Fuchskusus. In Neuseeland wurden sie allerdings vom Menschen eingeführt. Bild: Maxpixel

Da sie dort keine natürlichen Feinde haben, sind sie zu einer flauschigen Plage geworden. Rund 70 Millionen soll es in Neuseeland geben. Bild: Flickr/daniela parra

So, das war's auch schon vom Fuchskusu. Falls du für heute noch nicht genug gelernt hast, hätte ich noch ein tierisches Quiz für dich. (Ansonsten geht es nach dem Quiz weiter).

1. Wie gross wird eine Hauskatze im Durchschnitt? 20-22 Zentimeter 23-25 Zentimeter 26-28 Zentimeter 2. Der Wolf ist das grösste Raubtier aus der Familie der Hunde. Welche Kopf-Rumpf-Länge erreicht ein ausgewachsener Wolf? 80-85 Zentimeter 90-92 Zentimeter 100-160 Zentimeter 3. Ein afrikanischer Elefant kann ... ... bis zu 3,9 Meter gross werden. ... bis zu 4,4 Meter gross werden. ... bis zu 5,6 Meter gross werden. 4. Roborowski Zwerghamster sind die kleinsten Hamster, die als Haustiere gehalten werden. Wie gross werden sie? wikipedia 2-4 Zentimeter 5-6 Zentimeter 7-9 Zentimeter 5. Welche Grösse erreicht ein Kaninchen im Durchschnitt? 30 Zentimeter 40 Zentimeter 50 Zentimeter 6. Ein weiblicher Mops erreicht eine Grösse von 25 Zentimetern – wie viel grösser wird das Männchen? pixabay 3 Zentimeter 5 Zentimeter 10 Zentimeter 7. Wie viel beträgt die Kopf-Rumpf-Länge eines erwachsenen, männlichen Eisbären? 2,40 - 2,60 Meter 2,80 - 2,90 Meter 3,5 - 3,8 Meter 8. Wie gross ist der Abstand vom Boden bis zur oberen Spitze des Schulterblatts eines männlichen Löwen? pixabay 1,2 Meter 1,4 Meter 1,6 Meter

Hier ist wohl jemand süchtig nach Küsschen. Bild: Imgur

Die neue Katze sieht irgendwie seltsam aus. Bild: cutesypooh

Kennst du schon die Langschwanzkatze?

Hat was! Bild: Imgur

«Ihr könnt mich hinter Gitter sperren, aber ihr könnt mich nicht aufhalten!» Bild: cutesypooh

Die Beweislast ist erdrückend. Bild: cutesypooh

Wenn du dich endlich dazu durchgerungen hast, zu lernen: Bild: cutesypooh

Jedem seinen Schlafplatz. Bild: cutesypooh

Gurten hatten wir schon länger nicht mehr. Bild: Imgur

Eigentlich ist es ja nicht lustig. Eigentlich. Bild: Imgur

Schön die Füsse Pfoten putzen. Bild: Imgur

Bitte unter «Cute» ablegen, danke. Bild: Imgur

Lustige Photoshop-Arbeiten mit Tieren:

Gründe, warum man einen Bart haben kann: Bild: Imgur

Auch hier: passt. Bild: Imgur

Wenn ein Schmetterling deinen Hund überfordert. Bild: Imgur

Wenn du dein Idol triffst, ein Foto machst und es danach anschaust: Bild: Imgur

Ein Stofftier? bild: imgur

Ein Foto des seltenen Vogelohrenbärs. Bild: Imgur

Das sieht echt schmerzhaft aus! Bild: Imgur

Einmal Eulen-Dürüm bitte. Bild: Imgur

Anklicken auf eigene Gefahr. Bild: Imgur

Der neue Hund scheint ihm nicht geheuer zu sein. Bild: Imgur

Einmal wollte ich auch etwas mit Tieren machen, die wie Betrunkene wirken.

Leider habe ich bisher nicht mehr ... Bild: Imgur

... als zwei GIFs dazu gefunden. Bild: Imgur

Kommen wir noch zum User-Haustier der Woche.

Das ist Amour. Er überzeugt vor allem durch seine herzigen Schlappohren und seine offensichtliche Neugierde. Cuteness: 13/12. Bild: userinput

Schlangen können nicht herzig sein? Diese hier schon: Bild: Imgur

Immer noch Angst vor Schlangen? So süss sind sie, wenn man ihnen Hüte aufsetzt!

So, das war es für diese Woche. Wir lesen uns nächsten Freitag.

Bye Bye! Bild: Imgur

New Yorker Zoo hat Zuwachs bekommen: Rote Panda-Zwillinge: Video: srf

Der Kurzkopfgleitbeutler oder auch Sugar Glider:

