Fluchen auf Englisch? Die besten Kraftwörter, die du ab jetzt brauchst!



Bild: watson/obi

Fertig mit FUCK, SHIT und Co.! Es gibt doch vieeeeeel bessere englische Fluchwörter, ihr TWATS

Es gibt da einige englische Ausdrucke, ohne die ich selbst nach mehr als einem halben Leben in der Schweiz nicht auskomme. Bollocks, etwa. Oder twat. Ja, es geht um die Kraftwörter, die einem über die kleineren und grösseren Ärgernisse des Alltags hinweghelfen.

Nun ist Englisch selbstverständlich eine derart omnipräsente Weltsprache, dass Anglizismen derberer Natur sich längst in den Alltagssprachgebrauch der Schweiz eingenistet haben. «Föck isch das geil gsi! Shit, monn. Crazy.» Oder: «Ich bin föcking erwachse. Red nöd so mit mir!»

Fuck und shit. Grossartige Wörter, gewiss, zumal das Partizip fucking auf Deutsch schlicht unübersetzbar ist. Nein, ein fucking idiot ist kein fickender Idiot, sondern bloss ein verdammter Idiot. Und dazu kommt, dass verdammt noch verdammt bürgerlich ist.

Aber fuck und shit sind auch fucking langweilig. Leute, hört mal: Wenn ihr schon englische Fluchwörter benutzen wollt, dann benutzt bessere! Diese zum Beispiel:

bild: shutterstock/watson

Bedeutet: «Wichser». To have a wank heisst: sich einen runterholen. A load of wank bedeutet aber «ein Haufen Blödsinn». Ohnehin wohnt dem anfänglich etwas prosaisch wirkenden Begriff etwas Wichtigtuerisches, Aufgeblasenes inne. His motivational speech was full of wank heisst, sein Vortrag am Team-Event war ein Haufen aufgeblasener Floskeln. Aber letztendlich ist a total wanker schlicht und einfach «ein fertiger Wichser», genauso wie ...

Bild: Shutterstock/watson

Gleichbedeutend mit wanker, wobei tosser etwas Angeberisches andeutet: Ein BMW-Fahrer ist per definitionem ein tosser; und wenn er einem den Weg abschneidet, dann ist er ein wanker. Ähnlich wie bei wank gibt es auch hier die Substantivform: A load of toss («ein Haufen angeberisches Gelaber») oder I couldn't give a toss («ist mir doch scheissegal»).

Bild: Shutterstock/watson

Eigentlich ist twat ein Ausdruck für «Vagina»; ähnlich wie «Fotze», nur etwas weniger pejorativ und despektierlich. Doch vor allem ist ein twat ein «selbstherrlicher Idiot». Interessanterweise werden fast ausschliesslich Männer als twats bezeichnet, ähnlich wie bei ...

Bild: Shutterstock/watson

Ja, das bedeutet ebenfalls «Fotze». Auch hier werden eher Männer als Frauen als cunts betitelt. Bei den Damen ist aber She's a bit of a cunt («Sie ist manchmal ziemlich unangenehm») gang und gäbe. Das Partizip Präsens cunting wird gerne adjektivisch benutzt, womit that cunting twat den Gipfel des personifizierten Arschlochs darstellt. Ferner existiert noch die Bindung twunt.

Bild: Shutterstock/watson

Bedeutet eigentlich «Tiertestikel». Aber: «Oh, bollocks!» bedeutet «Oh Scheisse». «That's bollocks!» heisst «Das stimmt nicht!». FCZ is bollocks this season ist selbsterklärend, und logischerweise ist total and utter bollocks gleichbedeutend wie a load of wank. Ausserdem existiert die Steigerung cuntybollocks. Aber Achtung! Durch die Voranstellung des definitiven Artikels the wird die Bedeutung ins Gegenteil gekehrt: The bollocks bedeutet «grossartig in jeder erdenklichen Weise» und «The dog's bollocks» ist «das Beste überhaupt». Zum Beispiel: watson.ch is the bollocks!

Bild: Shutterstock/watson

Der Ami sagt «OMG!», ihr Kinder der 90er vielleicht nur noch «Krass!» und bodenständige Bürger eines gewissen Alters sagen «Läck du mir am Tschööpli!» Und wir sagen gerne mal Bugger me! Aber Bugger! kann auch alleine stehen als Ausruf. Dabei ist die eigentliche Bedeutung von to bugger, nämlich es jemandem anal zu besorgen, zweitrangig. Wenn etwas buggered ist, dann ist es «kaputt». Und What the buggery bollocks is this supposed to be? heisst «Was zum Geier soll das denn sein?».

Bild: Shutterstock/watson

Fuck me! = Bugger me! = «Läck mir!» Doch wenn man etwas wirklich schier Unglaubliches kommentieren will, benutzt man die Steigerung mit der Seitwärts-Bewegung. Alternativ: Fuck me running!

Bild: Shutterstock/watson

To shag – einer der grossartigsten Ausdrücke überhaupt – bedeutet «bumsen». Genauso heftig wie fuck, aber ohne komplett abschätzig zu sein. Hello darling! Fancy a shag? ist also durchaus freundlich gemeint, wenn auch nicht gerade subtil. Shagged bedeutet aber «kaputt», «abgenutzt»: I need a new pair of Chucks. My old ones are completely shagged. Somit ist folgender Satz durchaus legitim: Sorry, I'm utterly shagged today because we were up all night shagging.

Bild: Shutterstock/watson

Du bist heute shagged? Na, vielleicht weil du gestern Abend rat-arsed warst, also «besoffen». It's Friday night – let's get completely muntered!

Bild: Shutterstock/watson

Knob (= «Handgriff», «Knauf», «Knebel») ist wieder mal eine Metapher für den allseits beliebten «Penis». Nur ist «Schwanzkopf» ein nicht einmal halb so guter Ausdruck wie knobhead.

Bild: Shutterstock/watson

Wenn schon «Scheisse», dann die schottische Version, die sich (Zufall?) auf fight reimt. Weiterführend gäbe es den gobshite für «einen, der ständig komplette Scheisse redet».

Und ausserdem gilt: Britisches Englisch ist eine der kreativsten Sprachen der Welt, wenn es darum geht, neue Fluchwörter zu kreieren. Hier eine klitzekleine Auswahl als Weiterführung.

Bild: Shutterstock/watson

Also, liebe Schweizer! Statt «Föck, ist das krass!» zu rufen, probiert doch fortan «Bugger me!» oder «Fuck me sideways!» Und gebt denen, die es verdienen, ruhig durch, dass sie ein Haufen Twats sind.

