PICDUMP 421 – herein, herein!

Hallo Leute!

Die Idee zum heutigen Bild hatte:

mephistopheles

Et voilà:

Wenn man «Pandafisch» googelt, kommt automatisch der Mondfisch. Der schaut sehr dümmlich aus der Wäsche. Ich weiss leider nicht, was du mit Pandafisch genau meinst (Kreuzung aus Panda und Fisch?), aber hier nun also der Mondfisch, ich hoffe, der ist auch in deinem Interesse!

bild: watson / material: shutterstock

Und jetzt: best of Kommentarspalte!

Ah, du liest noch? Gut, dann gibt's hier für dich:

... BEST OF KOMMENTARSPALTE! 🥰

Von der Community für die Community. 🤜🤛

Damit wir von Anfang an etwas gelernt haben:

via userinput



Bei «random Klingelton Komponist» hatten sie mich bereits.

via reddit/ich_iel



Haha. Ha. Ha. ... Ha.

via userinput



WG-Leben:

via userinput

Danke. Hehe.

via userinput

Tu. Es. Nicht.

via userinput

Hab' die Herdplatten installiert, Chef!

Du, wie du überlegst, wie lange du noch liegen bleiben kannst, bevor du *wirklich* zu spät bist:

via userinput

Wenn du eigentlich nur zwei Bier bestellen willst, aber die Kellnerin dich einfach ignoriert:

via userinput

Was stürmen wir eigentlich in der Schweiz mit unserem 9-Franken-GA?

via userinput



Die Prioritäten wurden gesetzt.

via userinput

Wie wir wissen: Jedes Schild hat seine Geschichte.

via userinput

Hallo Christian!

via reddit/ich_iel



«echt Fuchs mit Rollen»

via userinput

🙃

USA! USA!

Tscheggsch? Hehe. He. ...

via userinput



Wir auch.

via twitter/deutschebahn



Aus der Kategorie: Als Poster wärs ja ok, aber als Tattoo?

Niiiiicht!!!

Wenn's funktioniert, funktioniert's.

Endlich cool!

via userinput

Neulich im Wachsfigurenkabinett ...

Grünanlage.

via userinput / grünanlage



Howdy, was luegsch?

Netter DHL-Bote.

via userinput

Man tut, was man kann.

«Bestellst du jetzt endlich etwas oder machst du nur Bilder?»

via userinput

Der Geilste!

via reddit/ich_iel



Was, letzter Strompreis?

via reddit/wasletztepreis

Sollte das schwierig sein?

Wie sich eine introvertierte Person darauf vorbereitet, den Kellner nach Ketchup zu fragen:

via userinput

3 externe Berater und 5 Abstimmungen später, endlich:

via userinput

Playlist-Empfehlung der Woche:

Hach, Nachbarn. Man muss sie einfach lieben!

via userinput

Ich glaube, du musst tanken.

via twitter/ceterumcenso

Wenn ich Gäste unter der Woche habe:

via userinput

Kann das irgendjemand bitte entschlüsseln?

via userinput



Achtung, flacher (und auch bitz schlechter) Witz:

via reddit/ich_iel



Man kann einfach am Tag schlafen.

via userinput

«Motorradhelm» ...

via userinput

Damit wir heute noch mehr gelernt haben:

via userinput

Es wäre noch lustiger, wenn er es wirklich ernst meinen würde.

via userinput

🙃

via reddit/ich_iel

Flirten kann ich:

via userinput

So, zum Abschluss schauen wir noch ein bisschen bei den Kleinanzeigen rein, gut? Gut!

via reddit/wasletztepreis

Was letztes Haustier?

via reddit/wasletztepreis

Was, letzte Autokorrektur?

via reddit/wasletztepreis

Was, letzte 😞?

via reddit/wasletztepreis

Fertig!

Wir beenden den heutigen Picdump mit einer Frage: Welche Glacésorte hast du am liebsten? Ich:

via userinput

Und damit du auch heute auch noch was gelernt hast, der Wiki-Eintrag des Tages: Walliserdeutsch

Walliserdeutsch (Eigenbezeichnung Wallissertitsch) sind die Dialekte der Deutschschweizer im Kanton Wallis. Sie gehören zur höchstalemannischen Dialektgruppe und werden von den rund 80'000 Oberwallisern gesprochen.

Walliserdeutsch ist für Sprecher der standarddeutschen Sprache nur eingeschränkt verständlich, und sogar viele Sprecher hochalemannischer Dialekte haben Verständnisprobleme.

Damit du noch mehr gelernt hast:

embrüff und embrii: hinauf und hinunter

emüächa und emab: herauf und herunter

obschig und nidschig: aufwärts und abwärts

ämi(cha) und ämüs(a): hinein und hinaus

Boozu: Geist, häufige Gestalt in Walliser Sagen

Butti: (weibliche) Brust, Mehrzahl: Buttini

Buttitschifra/-u: Büstenhalter

laffu: trinken

Pfiffoltra/Pfiffoltru: Schmetterling (von althochdeutsch fifaltra)

Üstag: Frühling

Giz-där-schi?: Zusammensetzung aus «Gibt es sich dir?» (im Sinne von «Ist es bequem/fühlst du dich wohl?»)

«Warum hat in Zürich niemand Vorhänge?»: Der watson-Walliser zieht Bilanz Video: watson/jara helmi

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch.

Und jetzt, ihr wisst, wie's läuft ...