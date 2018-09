Sport

Bern

Tigers-Kultfan «Zöggeler» nimmt Stellung zu 10 Thesen



Bild: watson

Tigers-Kultfan «Zöggeler» sagt die Eishockey-Saison voraus

Heute beginnt die neue National-League-Saison. Diverse neutrale Experten haben ihre Prognosen schon abgegeben. Deshalb haben wir mal jemanden gefragt, der komplett subjektiv, aber dennoch fair ist.

Wer schon einmal in Langau in der Ilfishalle war, der kennt ihn sicher: Mario Schöni, besser bekannt als «Zöggeler». Er ist der Tigers-Superfan, und kümmert sich persönlich um die Stimmung im Stadion. Wann immer es nötig ist, schlägt der «Zöggeler» seine Schuhe, klassische Holzzoggel, zusammen und animiert so das Langnauer Publikum.

Seit mehr als 25 Jahren besucht Schöni jedes Heimspiel der Tigers. Er kennt also nicht nur seinen eigenen Verein bestens, sondern weiss über die ganze Liga Bescheid. Das machten wir uns zunutze und haben den «Zöggeler» im Emmental besucht. Er hat zu 10 watson-Thesen der neuen Saison Stellung genommen.

Darum ist Zöggeler eine richtige Legende: Video: nico franzoni, adrian bürgler

Langnau verpasst die Playoffs

«Das kommt gar nicht in Frage. Ich kann schon jetzt sagen: Mit dem Kader, den wir haben, schafft es Langnau dieses Jahr in die Playoffs. Ihr könnt mich alles andere fragen, aber Langnau wird in den Playoffs dabei sein.»

Biel schliesst die Saison vor dem SCB ab

«Das unterschreibe ich so. Dass Biel vor dem SCB ist, kann ich mir gut vorstellen.»

Die ZSC Lions verteidigen ihren Titel

«Dieser Meinung bin ich nicht. Sie werden es sicher versuchen, aber ich tippe dieses Jahr eher auf Lugano.»

Bild: watson

Chris DiDomenico wird Schwalbenkönig

«Das hoffen wir Langnau-Fans natürlich nicht. Wir hoffen, er hat sich im Griff. Er soll jetzt einfach für die Mannschaft da sein. Schwalben und ständiges Reklamieren müssen nicht sein, das haben wir von ihm schon genug gesehen. Wir wollen Eishockey sehen.»

Die Lakers steigen sofort wieder ab und Kloten steigt wieder auf

«Das wäre ein Traum! Nein, die Lakers werden es sicher schwer haben. Und Kloten … ich glaube das reicht noch nicht für den Aufstieg in diesem Jahr.»

Klaus Zaugg zieht nach Zürich und schreibt nur noch über den ZSC

«Klaus Zaugg ist ein geiler Typ, er soll schreiben, was er will. Ich wünschte mir, dass er als Experte die Tigers nicht ständig auf den hinteren Rängen platzieren würde. Er soll sie mal ein wenig weiter nach vorne nehmen.»

Davos schafft die Playoffs nicht

«Ja, da wird's eng. Wenn es Langnau schafft, muss jemand anderes dran glauben. Um den Strich herum wird es so oder so ganz eng. Da könnte es auch Davos erwischen. »

Bild: watson

Genoni hat nur noch Zug im Kopf und spielt in Bern eine schlechte Saison

«Nein, das glaube ich nicht. Genoni wird alles geben beim SCB. Das ist diskussionslos.»

Es ist gut für die Liga, dass Chris McSorley zurück an der Bande ist

«Ich finde das gut, ja. Das bringt Leben in die Liga, Power von der Bande. Ich habe McSorley stets gemocht.»

Ambris Luca Cereda ist der erste Trainer, der entlassen wird

«Auch hier bin ich nicht einverstanden. Ich glaube sogar, dass diese Saison überhaupt kein Trainer entlassen wird.»

Bonus: Wenn die SCL Tigers Meister werden …

«… dann wird es ganz interessant. Wir würden sicher zwei, drei Tage feiern in Langnau. Danach würde ich von Langnau zu meinem Haus in Aeffligen laufen – natürlich mit viel Bier im Gepäck und in den Holzschuhen. Das unterschreibe ich.»

Wenn Hockeyspieler im Büro arbeiten würden Video: Angelina Graf

