Eishockey von A bis Z – mit diesen Begriffen wirst du vor dem Saisonstart zum Experten

Die grosse Saisonvorschau des Eismeisters – heute: Davos, Fribourg und Langnau

Drei hoffnungsvolle Aussenseiter mit dem Potenzial zum Überraschungsteam. Aber keiner aus dem Trio Davos, Gottéron und Langnau hat eine «Playoff-Garantie». Eines dieser drei Teams wird mit grosser Wahrscheinlichkeit die Playoffs verpassen.

Nach einem weiteren, dramatischen «Talent Drain» drohte dem HC Davos das Verpassen der Playoffs. Gut, hat Arno Del Curto rechtzeitig die Nerven verloren.

Eine Episode aus der TV-Serie Star Trek, Deep Space Nine, hilft uns zu verstehen, was in Davos passiert ist. Es ist ein Gespräch zwischen Julian Bashir und Dr. Elim Garak.

Und was hat das alles mit Arno Del Curto und einem HCD zu tun? Nun, auch der «ewige» HCD-Trainer», seit 1996 im Amt, hat Jahr für Jahr nach dem Wolf gerufen wie der junge …