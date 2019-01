Sport

Eishockey

Der SC Bern schlägt die ZSC Lions – Davos weiter in der Krise.



National League, 30. Runde Bern – Zürich 3:0 (0:0,1:0,2:0) Zug – Davos 5:3 (2:1,2:0,1:2) Ambri – Langnau 5:2 (2:0,1:0,1:1) Biel – Fribourg 1:3 (1:0,0:2,0:1) Lausanne – Rapperswil 4:1 (2:0,1:0,1:1) Genf – Lugano 6:3 (2:0,1:1,3:2)

Bild: KEYSTONE

Der SC Bern schlägt die ZSC Lions – Davos weiter in der Krise

Bern – Zürich 3:0

Folgt.

Zug – Davos 5:3

Bild: KEYSTONE

Alle Hoffnungen des HC Davos auf neuen Schwung nach dem Spengler Cup erfüllten sich nicht. Die Davoser verloren in Zug mit 3:5 auch das zweite Spiel im neuen Jahr.

Die Davoser machten im vierten Meisterschaftsspiel (und im achten insgesamt) unter Harijs Witolinsch nicht viel richtig. Die Bündner verschliefen den Start und lagen schon nach vier Minuten 0:2 hinten. Sven Senteler und David McIntyre erzielten die beiden Goals innerhalb von 31 Sekunden. Der HCD kassierte im ersten Abschnitt vier kleine Strafen, im zweiten Abschnitt sogar fünf und in Unterzahl die wegweisenden Gegentreffer zum 0:1 und 1:4.

Für den EV Zug ging es vor heimischem Publikum gleich weiter wie zuletzt - das 0:3 vom Freitag in Langnau wurde als Ausrutscher schnell abgehakt. Die Innerschweizer gewannen die letzten fünf Heimspiele, kassierten aber gegen Davos gleich viele Gegentore wie in den letzten vier Heimspielen.

Die Zuger Abwehr muss sich nicht einmal nur aufs Verteidigen beschränken: Im zweiten Abschnitt, den Zug mit 26:5 Torschüssen dominierte, erzielte Raphael Diaz, der Nummer-1-Verteidiger und Captain des EVZ, die entscheidenden Tore vom 2:1 zum 4:1. Diaz übernahm in der «ewigen Skorerliste des EV Zug» den 1. Platz aller Verteidiger mit 256 Punkten. Zuvor hatte Dino «Dynamite» Kessler dieses Ranking mit 254 Punkten angeführt.

Das Davoser Aufbäumen in der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts erwies sich nur als kurzes Strohfeuer. Andres Ambühl verkürzte nach 15 Minuten auf 1:2; Topskorer Inti Pestoni verpasste zwei Minuten später die einzige Chance auf den Ausgleich. Bei Davos debütierte Junior Oliver Heinen. Bei seinem ersten Einsatz verursachte er wegen unkorrekten Spielerwechsels gleich eine Zweiminutenstrafe.

Ambri – Langnau 5:2

Bild: PPR/TI-PRESS

Ambri-Piotta reitet in der National League weiter auf einer Erfolgswelle. Nach dem Derbysieg am Freitag in Lugano festigte das Team von Trainer Luca Cereda mit einem 5:2-Heimerfolg gegen die SCL Tigers den 4. Tabellenrang.

Für Ambri war es bereits der fünfte Heimsieg in Folge, allerdings ein seltener gegen die sechstplatzierten Langnauer, die bei den letzten drei Auftritten in der Valascia jeweils mit dem Punktemaximum ins Emmental zurückgereist waren.

Michael Fora, Marco Müller und Diego Kostner sorgten mit ihren Toren zum 2:1, 3:1 und 4:1 zwischen der 16. und 30. Minute für die Differenz zugunsten von Ambri. Für Verteidiger Fora war es nach seiner Rückkehr aus Nordamerika Ende Oktober der erste Saisontreffer.

Ambris Liga-Topskorer Dominik Kubalik erzielte derweil seine Saisontore 16 und 17. Sein Sturmpartner Dominic Zwerger bereitete die ersten drei Ambri-Tore vor. Der 22-jährige Österreicher mit Schweizer Lizenz hat in jedem der letzten zwölf Spielen mindestens einen Skorerpunkt verbucht

Biel – Fribourg

Lausanne – Rapperswil

Bild: PPR

Die Rapperswil-Jona Lakers erreichten im 31. Spiel ihrer ersten Saison nach dem Wiederaufstieg einen neuen Tiefpunkt. Erstmals verloren die Lakers mit 1:4 in Lausanne sieben Partien hintereinander.

Insbesondere in der Offensive und auf fremdem Eis gelang Rapperswil zuletzt (fast) nichts mehr. Bei den letzten sieben Niederlagen realisierten die Lakers bloss noch 5 Tore (bei 22 Gegentreffern). Und auswärts gingen seit dem Saisonstart 15 von 16 Spiele(n) verloren - der einzige Sieg resultierte am 1. Dezember mit 3:1 in Genf.

Der Lausanne Hockey Club fand den Weg zum Pflichtsieg gegen das Schlusslicht ohne Probleme. Zum fünften Mal hatten die Lausanner die Väter aller Spieler eingeladen («Daddys Day»). Die Eltern sahen dann primär Christophe Bertschy. Bertschy erzielten in den ersten 16 Minuten die ersten zwei Goals und bereitete im zweiten Abschnitt das siegsichernde 3:0 von Joël Vermin vor. Seit dem 16. Oktober hat Lausanne 9 von 10 Heimpartien gewonnen. (cbe/sda)

Genf – Lugano

Die Tabelle

Folgt.

Telegramme

Zug - Davos 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

7188 Zuschauer. - SR Koch/Tscherrig, Altmann/Stuber. - Tore: 4. (3:36) Senteler (Diaz, Everberg/Ausschluss Kessler) 1:0. 5. (4:07) McIntyre (Martschini) 2:0. 15. Ambühl (Marc Wieser) 2:1. 29. Diaz (Stadler, Schnyder) 3:1. 40. (39:48) Diaz (Everberg/Ausschluss Heldner) 4:1. 55. Everberg (Suri, Martschini/Ausschluss Jung) 5:1. 57. Corvi (Ausschluss Everberg) 5:2. 60. (59:54) Lindgren (Marc Wieser) 5:3. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Zug, 11mal 2 Minuten gegen Davos.

Lausanne - Rapperswil-Jona Lakers 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

6601 Zuschauer. - SR Eichmann/Massy, Ambrosetti/Fuchs. - Tore: 8. Bertschy (Grossmann, Vermin/Ausschluss Helbling) 1:0. 17. Bertschy 2:0. 35. Vermin (Bertschy) 3:0. 56. Ness (Spiller, Profico/Ausschluss Genazzi) 3:1. 59. Zangger (Frick) 4:1 (ins leere Tor). - Strafen: je 1mal 2 Minuten.

Genève-Servette - Lugano 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

6676 Zuschauer. - SR Müller/Stricker, Gnemmi/Progin. - Tore: 14. Wingels (Kast, Richard/Ausschluss Fazzini) 1:0. 18. Mercier (Winnik, Richard) 2:0. 27. (26:51) Sannitz (Chorney) 2:1. 28. (27:16) Wingels (Winnik, Richard) 3:1. 48. Völlmin 4:1. 50. Lapierre (Chorney/Ausschluss Wingels) 4:2. 56. Wingels (Winnik, Richard) 5:2. 60. (59:20) Bezina (Almond/Ausschluss Sannitz) 6:2. 60. (59:51) Morini (Chorney, Matewa) 6:3. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 5mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: Richard; Hofmann.

