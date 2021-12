Eines der schönsten Sportbilder des Jahres 2021: Sommer hält den entscheidenden Penalty gegen Mbappé. Bild: keystone

Schön, tragisch, emotional – 50 faszinierende Sportbilder aus dem Jahr 2021

Mit der Fussball-EM und den Olympischen Sommerspielen in Tokio hatte das Sportjahr 2021 ganz grosse Highlights zu bieten. Es sind dies aber zwei von unzähligen Anlässen, die uns bewegt, beeindruckt und begeistert haben – aus einer Vielzahl haben wir die 50 für uns besten Sportfotos des abgelaufenen Jahres gesammelt.

Die Abfahrt von Kitzbühel wird von einem schlimmen Sturz des Schweizers Urs Kryenbühl überschattet.

Petrus Gintas und José Marques bei der Rallye Dakar zwischen Al-Ula and Yanbu in Saudi Arabien.

In Kitzbühel gibt es zwei Abfahrten, beide entscheidet Beat Feuz für sich. Er übernimmt damit die Führung in der Abfahrts-Wertung und gewinnt Ende Saison die kleine Kristallkugel.

Schöne Atmosphäre beim Spiel zwischen den Newcastle Jets und Brisbane Roar in «Down Under».

Erschöpfte Biathletinnen beim Weltcup in Oberhof, oder wie man beim Biathlon sagt: drei stehend, sechs liegend.

Wegen Corona findet die Ski-WM 2021 in Cortina d'Ampezzo ohne Zuschauer statt. Die Schweiz holt dennoch 9 Mal Edelmetall.

Im Riesenslalom freuen sich Mathieu Faivre (Gold) und Luca de Aliprandini (Silber) über ihre überraschenden Medaillen.

Tom Brady holt mit den Tampa Bay Buccaneers seinen siebten Superbowl und feiert das mit Teamkollegen Rob Gronkowski.

Beim «Daytona 500», einem Rennen der NASCAR-Serie, kommt es zu einem üblen Crash.

Marco Odermatt gewinnt den Super-G in Saalbach-Hinterglemm und feiert mit einer Justin-Murisier-Maske. Den Gesamtweltcup verpasst der Schweizer am Ende hauchdünn wegen abgesagten Speed-Rennen.

In der WM-Qualifikation gegen Island wollen die deutschen Nationalspieler mit dem Aufdruck «Human Rights» ein Zeichen gegen WM-Ausrichter Katar setzen. Da die Aktion vom DFB allerdings so sehr medial inszeniert wird, kommt sie schlecht an.

US-Fussballerin Megan Rapinoe setzt sich im Weissen Haus für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern ein.

Die Glasgow Rangers gewinnen zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder die schottische Meisterschaft. Die Fans freut's.

Im Major League Baseball hat Avisail Garcia von den Milwaukee Brewers ein klitzekleines Problem mit seinem Schläger.

Boston-Torhüter Tuukka Rask ist perfekt gerüstet für das anstehende «Burgenvölk».

Zwölf europäische Grossklubs planen eine European Super League. Die Idee kommt bei den Fans eher so semi-gut an.

YB-Trainer Gerardo Seoane feiert im leeren Wankdorf den Meistertitel. Wenig später wechselt er in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen.

Die Frauen-Nati gewinnt das Penaltyschiessen gegen Tschechien und schafft die Qualifikation für die EM 2022.

Die Rugby-Spieler von Toulouse jubeln in der Kabine über den Sieg im Champions Cup.

Charles Oliveira krönt sich dank eines Sieges gegen Michael Chandler zum UFC-Champion im Leichtgewicht.

Jockey Sarah Winkeler mit Wallach «Waldenser» auf dem Weg zum Geläuf.

Die Spieler des FC Chelsea jubeln über den Sieg in der Champions League.

Serena Williams kämpft mit den Tränen, als sie in Wimbledon in der ersten Runde gegen Aliaksandra Sasnovich verletzt aufgeben muss.

Der EV Zug schlägt Genf-Servette im Playoff-Final und jubelt über den ersten Meistertitel seit 1998.

So feiert der EV Zug den ersten Meistertitel seit 23 Jahren:

Leon Goretzka trifft an der EM in der 84. Minute zum 2:2 gegen Ungarn und formt mit den Händen ein Herz in Richtung der ungarischen Fans, die durch Homophobie und Rassismus negativ aufgefallen sind.

Das National-Team der US-Turnerinnen an den nationalen Meisterschaften.

Die grösste Schweizer Hoffnung, Marc Hirschi, stürzt bei der Tour de France bereits bei der ersten Etappe schwer.

Die dänische Nationalmannschaft bangt um ihren Teamkollegen Christian Eriksen, der auf dem Feld zusammengebrochen ist.

Die Schweizer Nationalmannschaft jubelt nach dem sensationellen Sieg im EM-Achtelfinal gegen Frankreich.

Weil es so schön war nochmals mit Bild und Ton:

Roger Federer verabschiedet sich bereits im Viertelfinal aus Wimbledon. Gegen den Polen Hubert Hurkacz verliert er in drei Sätzen, 3:6, 6:7 und 0:6.

Im Viertelfinal platzt der EM-Traum der Schweiz im Penaltyschiessen gegen Spanien. Ruben Vargas wird zum Spielende von Thiago getröstet.

Gianluigi Donnarumma hat Italien mit drei gehaltenen Penaltys im Elfmeterschiessen gegen England den EM-Titel gesichert, hat das selbst aber noch nicht realisiert.

Die besten Bilder der EM 2020

Top-Favorit Mathieu Van De Poel stürzt beim olympischen Mountainbike-Rennen. Der Brite Thomas Pidcock holt Gold, Silber geht an den Schweizer Mathias Flückiger.

bild: imago

Die Schweizerinnen Jolanda Neff, Sina Frei und Linda Indergand holen in Tokio Gold, Silber und Bronze.

Lionel Messi gewinnt mit Argentinien die Copa America und damit endlich einen grossen Titel mit der Nationalmannschaft.

Belinda Bencic gewinnt an den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille im Einzel. Im Doppel gibt es zudem Silber zusammen mit Viktorija Golubic.

Die beiden Beachvolleyballerinnen Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich liegen sich nach dem Gewinn von Bronze in den Armen.

Die Hochspringer Gianmarco Tamberi (links) und Essa Mutaz Barshim, nachdem sie entschieden haben, ihre Goldmedaille zu teilen.

Beim Hindernislauf über 3000 Meter kommt die Australierin Genevieve Gregson zu Fall und nimmt das konsterniert zur Kenntnis.

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2020 in Tokio

Man munkelt, dass sich hinter der Schlammschicht der dänischen Speedway-Fahrer Leon Madsen versteckt.

Weil der konkursgefährdete FC Barcelona sein Gehalt nicht mehr bezahlen kann, muss Lionel Messi Barça nach 17 Jahren im Profi-Team verlassen. Er schliesst sich Paris Saint-Germain an.

Die Gründe für den Abgang:

Marcel Hug holt an den Paralympics Gold über 1500 Meter in der Kategorie T53/54.

Die 18-jährige britische Qualifikantin Emma Raducanu gewinnt sensationell die US Open.

Steve Kuclo und Nick Walker beim Bodybuilding-Wettbewerb «Arnold Classic» in Columbus.

Intensiver Zweikampf in der Premier League zwischen Dimitris Giannoulis (senkrecht) and Tariq Lamptey (waagrecht).

Motorrad-Legende Valentino Rossi bestreitet in Valencia das letzte Rennen seiner Karriere.

Cristiane «Cyborg» Justino gibt Sinead Kavanagh aufs Maul.

Schöner Ausblick aufs Nebelmeer für Thierry Neuville bei der Rallye Monza.

Max Verstappen feiert mit seinem Team den Weltmeister-Titel nach dem Herzschlag-Finale gegen Lewis Hamilton.

In Val d'Isère gewinnt Sofia Goggia ihre siebte Abfahrt in Serie. Alle Abfahrten, welche die Italienerin im Jahr 2021 bestreitet, gewinnt sie auch.